Wo steckt der echte Putin? Geheimdienste spekulieren nach Wagner-Meuterei über Doppelgänger

Von: Marcus Giebel

Wladimir Putin zeigt sich in der Republik Dagestan ungewohnt nahbar. Die Bilder des russischen Präsidenten rufen zugleich Zweifler auf den Plan.

Moskau – Was ist nur in Wladimir Putin gefahren? Das fragen sich viele Menschen seit Beginn seiner Präsidentschaft, noch mehr aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Und nun wohl selbst seine größten Fans – angesichts der von russischen Staatsmedien verbreiteten Aufnahmen aus der Republik Dagestan im Nordkaukasus.

Denn Videos und Fotos zeigen den Kreml-Chef, der auf einem Platz in der Stadt Derbent von einer Gruppe offenbar Einheimischer wie ein Popstar gefeiert wird. Hände schüttelt. Für ein Selfie posiert. Einem augenscheinlich total begeisterten Mädchen einen Kuss auf den Kopf gibt. Schlicht und einfach das Bad in der Menge genießt. Doch genau das macht stutzig.

Zwar schwirren diverse Bodyguards um ihn herum und könnten im Falle eines Angriffs wohl einschreiten. Dennoch ist Putin dafür bekannt, seine eigene Sicherheit besonders groß zu schreiben und lieber etwas mehr Abstand zu nehmen als unbedingt nötig. Unvergessen bleibt der kurz vor der Invasion berühmt gewordene XXL-Tisch, an dem der russische Präsident Staatsgäste empfing, um diesen in mehreren Metern Abstand gegenüberzusitzen. Damals amüsierte sich das Internet köstlich über die Bilder mit Emmanuel Macron oder Olaf Scholz am anderen Ende der Tischplatte.

Auf Abstand gehalten: Kreml-Chef Wladimir Putin (l.) empfing kurz vor seiner Invasion in der Ukraine auch Bundeskanzler Olaf Scholz an seinem legendären XXL-Tisch. © IMAGO / SNA

Putin in Dagestan: „Will den Menschen den Empfang nicht verweigern“

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie soll Putin besondere Vorsicht walten lassen, jegliche Ansteckung offenbar mit aller Macht vermeiden wollen. Auf nicht wenige Beobachter wirkte er in dieser Hinsicht beinahe schon paranoid. Wie passt das mit den Bildern aus Dagestan zusammen? Braucht er nun doch die Nähe seiner Anhänger, in einem Moment, da ihm einige lange treu ergebene Gefolgsleute offenbar in den Rücken fallen?

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow jedenfalls erklärt das Bad in der Menge damit, dass Putin entgegen dem ärztlichen Rat ein bisschen Nähe suchte: „Auf der einen Seite gibt es natürlich Ratschläge der Spezialisten, aber auf der anderen Seite steht die klare Entscheidung des Präsidenten, diesen Menschen den Empfang nicht verweigern zu wollen.“

Herrscher mischt sich unters Volk: Ist auf diesem Bild wirklich Wladimir Putin zu sehen? © Screenshot Glomex

Das wäre tatsächlich nur allzu menschlich. Nur passt diese Reaktion eben so ganz und gar nicht zu dem Bild, das Putin – ganz abgesehen von der Zerstörungswut – seit Beginn der Pandemie öffentlich abgibt. Und so sind einige Experten überzeugt: Hier kam einer der angeblich unzähligen Doppelgänger zum Einsatz.

Ist Putin tot? „Häufiger Einsatz von Doppelgängern wirft Fragen auf“

Andriy Yusov, Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, ist laut Kyiv Post überzeugt, dass der wahre Putin seit der Meuterei von Wagner-Führer Jewgeni Progoschin vor rund einer Woche nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Demnach wäre also auch die groß angekündigte Rede an die Nation vom Montag von einem Doppelgänger abgehalten worden.

Es sei nicht einmal sicher, ob sich Putin nur verstecke oder gar nicht mehr am Leben sei, heißt es weiter. „Seit den Ereignissen im Zusammenhang mit Prigoschin und Wagner und den sogenannten Appellen an die Russen sprechen wir über den Einsatz von Doubles“, wird Yusov weiter zitiert: „Es gibt keine gesicherten Informationen über Putins Tod, aber der häufige Einsatz von Doppelgängern wirft Fragen bei den sogenannten Eliten auf.“

Die ukrainischen Geheimdienste hätten „mindestens drei Doppelgänger“ von Putin ausgemacht, ihre wahren Identitäten seien jedoch noch nicht geklärt. Yusov betont: „Bei Putins letzter Reise nach Dagestan war es definitiv ein Double.“

Wer bist du wirklich? Wladimir Putin soll kurz nach der Wagner-Meuterei die Republik Dagestan besucht haben. © IMAGO / ZUMA Wire

War Putin in Dagestan? „Schwarzer Oberst“ glaubt an „Theaterinszenierung“ des Kreml

Nicht nur die Ukrainer sind beim Anblick der Bilder offenbar stutzig geworden. So schrieb Igor Girkin, einstiger militärischer Führer der selbsternannten Volksrepublik Donezk und mittlerweile einer der schärfsten öffentlichen Putin-Kritiker, auf Telegram von „eine(r) Person, die dem Präsidenten nur entfernt ähnlich sieht (und die die zweiwöchige Quarantäne, die notwendig ist, um zum Empfang des Präsidenten zu gelangen, überhaupt nicht einhalten muss)“.

Auch Viktor Alksnis zweifelt, ob wirklich Putin in Dagestan war. Der als „schwarzer Oberst“ bekanntgewordene Politiker fragt ebenfalls via Telegram: „Warum trifft sich Putin mit Besuchern nach deren zweiwöchiger Quarantäne und in großer Entfernung, während er in Derbent ruhig in der Menge steht und sogar einige Bürger umarmt und küsst? Wie können seine Sicherheitsleute unter solchen Umständen die physische Sicherheit des Präsidenten gewährleisten?“ Seine Antwort: „Irgendwas stimmt hier nicht, es sieht aus wie eine Theaterinszenierung, in der Putin nicht wirklich Putin ist.“

Womöglich wäre die Ausgangsfrage also leicht zu beantworten: Was ist nur in Wladimir Putin gefahren? Vielleicht war es ein Doppelgänger. (mg)