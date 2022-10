Putin droht mit harter Reaktion Russlands im Fall weiterer Angriffe der Ukraine

Wladimir Putin © IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

„Antworten Russlands werden heftig ausfallen“: Der russische Präsident Wladimir Putin droht nach der Explosion an der Krim-Brücke im Fall weiterer ukrainischer Angriffe Vergeltung an.

Moskau in Russland - "Wenn die Versuche terroristischer Anschläge auf unser Gebiet fortgesetzt werden, werden die Antworten Russlands heftig ausfallen und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohungen entsprechen", sagte Putin am Montag zum Beginn der vom Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Moskau.

Russland habe schon am Montag landesweit "massive" Raketenangriffe in der Ukraine ausgeführt, bestätigte Putin. Am Samstag war die Kertsch-Brücke vom russischen Festland zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim durch eine Bombenexplosion schwer beschädigt worden. Moskau nannte die Explosion einer Lkw-Bombe als Ursache und machte am Sonntagabend den ukrainischen Geheimdienst dafür verantwortlich.

Putin sagte nun bei der Sitzung des russischen Sicherheitsrates mit Blick auf die Raketeneinschläge in Kiew und anderen ukrainischen Städten am Montag: "Auf Vorschlag des Verteidigungsministeriums und entsprechend des Planes des Generalstabs wurden massive Angriffe mit Hochpräzisions-Waffen langer Reichweite gegen die Energie-, Militär- und Kommunikationsinfrastruktur der Ukraine ausgeführt." bur/cp/ju

EU verurteilt Angriffe auf Kiew und andere Städte aufs Schärfste



Die EU hat die jüngsten russischen Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte aufs Schärfste verurteilt. "Dieser wahllose Angriff auf Zivilisten kommt einem Kriegsverbrechen gleich", sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Montag in Brüssel. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur würden "gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen", fügte der Sprecher hinzu.



"Wahllos Menschen mit einem feigen, abscheulichen Raketenhagel auf zivile Ziele anzugreifen ist in der Tat eine weitere Eskalation", sagte der EU-Sprecher weiter.



Am Montagmorgen hatten die russischen Streitkräfte nach ukrainischen Angaben zahlreiche ukrainische Städte bombardiert, darunter die Hauptstadt Kiew und die westukrainische Stadt Lwiw. In diesen beiden Städten schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein. Die Angriffe richteten sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten vor allem gegen die Energie-Infrastruktur der Ukraine. mbn/ju