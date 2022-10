Putin und Erdogan reisen für Treffen nach Kasachstan

Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen im September in Samarkand (Usbekistan) © IMAGO/Turkish Presidency \ apaimages

Kreml-Chef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommen am Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana zusammen.

Istanbul/Moskau - Kreml-Chef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen nach Angaben des türkischen Präsidialamts am Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana zusammenkommen. Das Treffen solle am Rande des Gipfels der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) stattfinden, sagte ein Beamter des Präsidialamts der Deutschen Presse-Agentur.

Die staatliche russische staatlichen Nachrichtenagentur Tass hatte bereits am Montag gemeldet, auch Kremlsprecher Dmitri Peskow schließe ein Treffen nicht aus. Zum Gipfel in Astana werden laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu elf Staats- und Regierungschefs erwartet.

Ankara ist bemüht, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. «Ein Waffenstillstand muss so schnell wie möglich hergestellt werden. Je früher, desto besser für beide Länder, für uns alle», sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu dem türkischen Nachrichtensender tvnet am Dienstag. Ankara strebe einen «tragfähigen Waffenstillstand und fairen Frieden» auf der Grundlage der territorialen Integrität der Ukraine an - bevor sich die Verluste beider Seiten in diesem Winter noch weiter vervielfachen, fügte Cavusoglu hinzu. (dpa)