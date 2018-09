Putin: Europa muss Flüchtlingskrise selbst bewältigen

Wladimir Putin traf am Dienstag Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau.

Treffen mit Ungarns Orban

Ungarn schottet sich von Flüchtlingen ab - und erntet dafür vielfach Kritik in der EU. Nicht so in Moskau: Präsident Putin wagt eine Prognose, die Ungarn in seinem Kurs wohl stützen dürfte.