„Widerlicher Anblick“: Putin reagiert auf Scherze über nackte G7-Chefs

Von: Felix Busjaeger

Wladimir Putin hat auf Witze der G7-Chefs reagiert und lässt kein gutes Haar an ihnen. Der nackte Johnson oder Trudeau wären ein „widerlicher Anblick“.

Aschgabat – Es war als Scherz gemeint, zieht doch in Russland die Verachtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf sich: Am Rande des vergangenen G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern haben der britische Regierungschef Boris Johnson und sein kanadischer Kollege Justin Trudeau über die kultähnliche Verehrung von Putin gewitzelt.

Im Fokus der Scherze beim G7-Gipfel waren Fotos des Russen, die ihn mit nacktem Oberkörper zeigen. Besonders in den frühen 2000er Jahren präsentierte sich Putin gerne von seiner sportlichen Seite. Mal stand er oberkörperfrei beim Angeln oder ritt auf einem Pferd durch wilde Landschaften. Damals wie heute verursachen die Aufnahmen besonders im Westen spöttische Kommentare.

Wladimir Putin: Nackte G7-Chefs – Johnson und Trudeau machen sich über Kreml-Chef lustig

Kurz vor der ersten Arbeitssitzung hatten sich die G7-Staats- und Regierungschefs über Wladimir Putin lustig gemacht. Johnson fragte angesichts der hohen Temperaturen, ob man die Jacketts wohl ausziehe oder nicht, und fügte hinzu: „Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin.“ Wie sich herausstellte, war dies eine Steilvorlage für Trudeau: Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen, sagte er und spielte auf ein bekanntes Foto Putins in genau dieser Pose an.

„Sport machen und schlechte Angewohnheiten aufgeben“: Wladimir Putin gibt witzelndem Boris Johnson contra. Dieser hatte sich beim G7-Gipfel abfällig über den Personenkult um Wladimir Putin geäußert. © Alexey Druzhinyn/Stefan Rousseau/dpa/Tayfun Salci/imago/Montage

„Ich weiß nicht, wie sie sich ausziehen wollten, oberhalb oder unterhalb der Gürtellinie. Ich denke, es wäre in jedem Fall ein widerlicher Anblick gewesen“, sagte Putin gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass und machte mehr als deutlich, was er von den Witzen der G7-Chefs hielt. Zugleich bezifferte er auch ein Problem, dass sich die Männer der westlichen Länder seiner Ansicht nach stellen müssten: Für eine athletische Figur müsse man Sport machen, so Putin. Zudem dürfe man nicht zu viel Alkohol trinken und keine schlechten Angewohnheiten verfolgen, belehrte er die Regierungschefs der Industrieländer.

Wladimir Putin und toxische Männlichkeit: Johnson erhebt scharfe Vorwürfe

Auch wenn Wladimir Putin, der von Johnson auch als Inbegriff der „toxischen Männlichkeit“ bezeichnet wurde, in den vergangenen Jahren immer weniger oberkörperfrei abgelichtet wurde, müssen Neider eingestehen: Der russische Präsident war zumindest eine Zeit lang wirklich durchtrainiert.

Wie weit der Kult um Wladimir Putin in Russland geht, zeigte sich indes in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder. Kleine Figuren, bedruckte T-Shirts, Tassen oder Jahreskalender: Sie alle bildeten den russischen Präsidenten in Topform ab. Nach 2014 und der Annexion der Krim war der Kult um den Kremlchef nochmal befeuert worden. Beliebt waren besonders Putin-Drucke in martialischen Posen, die seine Überlegenheit gegenüber dem Westen zeigten.

Spott auf G7-Gipfel: Personenkult um Wladimir Putin sorgt für Diskussion

Inwieweit Putins Kritik an der körperlichen Verfassung der G7-Chefs auf dem G7-Gipfel gerechtfertigt ist, muss jeder selbst bewerten. Allerdings zeigte sich Boris Johnson bei vergangenen Joggingrunden nicht immer von seiner sportlichsten Seite. Teilweise liegen aber auch diese Schnappschüsse mehrere Jahre zurück und es ist vielleicht für Regierungschefs in einer angespannten Zeit, in der eine Ausdehnung des Ukraine-Kriegs droht, das Gegenüber nicht auf äußere Attribute zu reduzieren. Übrigens: Berichten zufolge soll Johnson zu den „Sexisten des Jahres“ gehören.