Experten: Putin gehen benötigte Waffen im Ukraine-Krieg aus

Von: Jan-Frederik Wendt

Ukrainische Soldaten feuern eine französische Panzerhaubitze vom Typ CAESAR auf russische Stellungen. © dpa

Russlands Waffenarsenal schwindet. Davon zeigen sich Experten überzeugt. Es gebe mehrere Anzeichen.

Moskau - Laut Mark Hertling, ehemaliger US-General, gehen Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt die Waffe aus. In einem CNN-Interview erklärte der Experte, dass der russische Präsident angesichts schwindender Waffen- und Munitionsvorräte sehr daran interessiert sei, Beziehungen zu Ländern wie dem Iran und China aufzubauen.

„Die Wahrheit ist, dass Russland versucht, Partner in verschiedenen Ländern zu finden, die über verschiedene Arten von Munition verfügen, mit denen sie diesen Krieg versorgen können“, sagte Hertling. „Und ich glaube, Putin merkt, dass ihm die Munition, die er braucht, um diesen Kampf fortzusetzen, schnell ausgeht.“

Iran bleibt Russlands wichtigster Verbündeter im Ukraine-Krieg

Dennoch: Laut Hertling werde China keine militärische Hilfe für Russland leisten, was auch auf das zunehmend schlechte Image Russlands in der Welt zurückzuführen sei. „Sicherlich versucht Herr Putin, seine Partnerschaft mit Präsident Xi zu festigen. Aber ich denke, Präsident Xi hat schon vor langer Zeit erkannt, dass diese Mission Russland und Herrn Putin auf der Weltbühne zu einem Paria macht“, sagte Hertling. „Sie haben in der offiziellen Erklärung eine Zusammenarbeit, eine politische Zusammenarbeit, versprochen. Aber wie Sie gesehen haben, hat Herr Putin ein wenig Druck gemacht und gesagt: Hey, wir wollen eine militärische Zusammenarbeit“.

Hertling sei sich sicher, „dass es einen Versuch gab, Energiequellen gegen Munition oder militärische Ausrüstung aus China einzutauschen“. Allerdings habe Putin keine großen Chancen auf Erfolg. „Putin wird als der schwächere der beiden Partner in dieser neuen Beziehung zwischen China und Russland angesehen“, kommentierte Hertling. Der Iran bleibe Russlands wichtigster Verbündeter im Ukraine-Krieg.

Experte sieht schwindende russische Waffenbestände

Laut Rajan Menon, Experte für russische Militärangelegenheiten bei der Denkfabrik Defense Priorities, gibt es mehrere Indizien dafür, dass die russischen Waffenbestände „schnell abgebaut werden“. In einem Krieg, „von dem Moskau nicht erwartet hat, dass er lange dauern würde“, sagt Menon gegenüber newsweek.com. Als Gründe für seine Aussage nennt der Experte unter anderem, dass Russland vermehrt iranische Drohnen einsetze und Gespräche mit Teheran über Raketenkäufe führe.

„Es bleibt abzuwarten, wie schnell die neue Produktion hochgefahren werden kann. Ein Hinweis auf die Tiefe des russischen Problems wird sein, ob es die Häufigkeit und Intensität seiner Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur und andere städtische Ziele beibehalten kann“, so Menon. (Jan Wendt)