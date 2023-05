Neues Russland-Gesetz: Staatsbürgerschaft im Eilverfahren für Einsatz im Ukraine-Krieg

Deportationen möglich

Wladimir Putin will ukrainische Menschen dazu bringen, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wer das verweigert, dem droht die Deportation.

Moskau - Möchte Russlands Präsident Wladimir Putin wehrtaugliche Soldaten mit einer Staatsbürgerschaft bestechen? Bereits am 27. April unterzeichnete er ein Dekret über die Deportation von Ukrainern aus den von Moskau besetzten Gebieten. Dazu zählen Teile der Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk.

In dem Dokument, über das der Kyiv Post berichtete, heißt es, dass in den besetzten Gebieten lebende Ukrainer, die ihre Staatsbürgerschaft behalten wollen, bis zum 1. Juli 2024 dort weiter leben können. Danach droht ihnen die Deportation. In einem separaten Abschnitt von Putins Dekret ist die Rede von der „Deportation“ derjenigen, die eine „Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands“ darstellen.

Russland bietet Staatsbürgerschaft im Eilverfahren

Ausländer, die für eine „gewaltsame Veränderung der Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung“ in Russland eintreten, terroristische und extremistische Aktivitäten finanzieren oder an „nicht genehmigten“ Aktionen teilnehmen, werden ausgewiesen und mit einem „Einreiseverbot“ belegt. Dem Erlass zufolge gelten als Ausländer diejenigen Bürger, die „ihren Wunsch erklären, ihre bestehende Staatsbürgerschaft beizubehalten oder staatenlos zu bleiben“ und nicht den Eid auf die russische Staatsbürgerschaft geleistet haben.

Serhij Lyshenko, Mitglied des Regionalrats von Saporischschja in der freien Ukraine, sagte, wer seine Pässe behalten möchte, werde deportiert und seines Eigentums beraubt. Auch die russische Staatsagentur Tass hatte über das Gesetz berichtet. Insbesondere ermöglicht es ausländischen Staatsangehörigen, die Staatsbürgerschaft im Schnellverfahren zu erhalten, wenn sie einen Vertrag mit den russischen Streitkräften für mindestens ein Jahr unterzeichnen. Das Gesetz erweitert auch die Bedingungen für die Beendigung der Staatsbürgerschaft von Personen, die russische Pässe erwerben.

Putin unterzeichnete russisches Staatsbürgerschaftsgesetz

Das Dokument wurde der Staatsduma (Unterhaus des Parlaments) von Präsident Putin vorgelegt. Es diene laut der Agentur der Umsetzung des Konzepts der staatlichen Migrationspolitik der Russischen Föderation für die Jahre 2019-2025. In dem Gesetz würden die Grundprinzipien der russischen Staatsbürgerschaft festgelegt.

So sei die russische Staatsbürgerschaft einheitlich und gleich, unabhängig davon, wie sie erworben wurde. Russischen Staatsangehörigen könne weder die Staatsangehörigkeit noch das Recht auf einen Wechsel der Staatsangehörigkeit entzogen werden. Ein Aufenthalt im Ausland führe nicht zum Verlust der Staatsbürgerschaft.

Russen können nicht aus dem Land ausgewiesen werden

Darüber hinaus könnten russische Staatsbürger nicht aus dem Land ausgewiesen oder an einen ausländischen Staat ausgeliefert werden. Kürzlich hatte sich Russland noch darüber echauffiert, dass der Westen russische Staatsbürger für Sabotageaktionen rekrutieren würde. (mse)