Brisantes Treffen zwischen Putin und Kim: Was planen die Machthaber?

Von: Nail Akkoyun

Putin und Kim Jong-un schütteln Hände im Weltraumbahnhof Wostotschny. Ein Zeichen für eine neue Allianz zwischen Russland und Nordkorea? Der News-Ticker.

Uglegorsk – Inmitten des Ukraine-Kriegs treffen sich Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un im Fernen Osten Russlands. Als Treffpunkt gewählt wurde der neue russische Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amur-Region gut 100 km östlich der Grenze zu China. Inzwischen seien sowohl Putin als auch Kim eingetroffen, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete.

Kim war in seinem schwer gepanzerten Sonderzug aus dem abgeschotteten kommunistischen Nordkorea angereist. Begleitet wurde er von einer größeren Militärdelegation.

In einem vom Kreml veröffentlichten Video schüttelten sich der russische Präsident sowie der nordkoreanische Diktator rund 40 Sekunden die Hände, lächelten einander an und blickten sich dabei in die Augen. „Ich bin froh, dich zu sehen“, sagte Putin zu Kim. Daraufhin hätten sich die beiden zunächst eine Raketenstartrampe angeschaut und sich mit der Montage einer Trägerrakete vom Typ „Angara“ bekannt gemacht, teilte die Nachrichtenagentur Interfax mit. Im Tagesverlauf seien politische Gespräche geplant, hieß es.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un am Weltraumbahnhof Wostotschny. © Vladimir Smirnov/Imago

Treffen zwischen Putin und Kim: Russland benötigt dringend Munition für den Ukraine-Krieg

Russischen Medien zufolge kündigte Putin an, dass sein Land den Verbündeten aus Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen wird. „Deshalb sind wir zum Kosmodrom Wostotschny gekommen“, wird Putin zitiert. Auch eine militärische Zusammenarbeit stehe im Raum – zuletzt besuchte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang.

Vermutet wird, dass Putin und sein Gast über Waffengeschäfte sprechen werden. Russland benötigt für den Ukraine-Krieg dringend Munition. Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen. Nordkorea versucht seit Jahren, ein eigenes Atom- und Raketenprogramm zu entwickeln. Inzwischen hat Pjöngjang eigenen Angaben zufolge mehrere erfolgreiche Atomwaffen- und Raketentests gemacht. Für Kim, der vorab die „strategische Wichtigkeit der Beziehungen“ beider Länder beschwor, ist es der zweite Besuch in Russland nach einem Treffen mit Putin im April 2019 in Wladiwostok. (nak/dpa)