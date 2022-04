Kreml setzt die Gas-Waffe ein: Es läuft schlecht für Putin

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Nikolay DOYCHINOV/AFP/Klaus Haag

Putin bestraft Polen und Bulgarien mit Gas-Lieferstopps und will damit Europa verunsichern. Der neue Schlag aus Moskau zeigt aber vor allem, dass es militärisch schlecht läuft für Russland. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Putin dreht Polen und Bulgarien den Gashahn zu. Darüber kann nur überrascht sein, wer so dumm war, das Märchen von der angeblichen Vertragstreue Russlands zu glauben. Dem Kremlchef ist nicht zu trauen. Wie immer der Ukrainekrieg weitergeht: Solange er im Amt bleibt, kann es keine Rückkehr zu wie auch immer gearteten Handelsbeziehungen mit Russland geben.

Ukraine-Krieg: Putin will zeigen, dass nur er die Eskalations-Dominanz besitzt

Mit seinen neuen Schlägen bestraft der Kriegsherr die aus seiner Sicht besonders renitenten Regierungen Polens und Bulgariens, doch zielt sein Signal noch mehr auf die Zivilgesellschaften Europas. Zur von Außenminister Lawrow geschürten Angst vor dem Dritten Weltkrieg soll sich die Furcht vor einem Kollaps der Wirtschaft gesellen; beides soll die Ukraine der Unterstützung durch die Bürger des Westens berauben. Doch zu Panik besteht kein Grund: Ein Gas-Lieferstopp würde Deutschland hart treffen, aber nicht niederringen. Auch beim Erdöl hat sich unser Land dank der Anstrengungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck viel schneller aus der Abhängigkeit von Moskau befreit, als man zunächst für möglich hielt. Diese Bemühungen gilt es nach den neuen Drohungen noch zu verstärken.

Putin will zeigen, dass nur er die Eskalations-Dominanz im Ukrainekrieg besitzt. Doch ist dessen Ausweitung auf Nato-Gebiet für ihn keine vorteilhafte Option. Auch ein möglicher Gas-Lieferstopp gegen den Hauptabnehmer Deutschland würde das auf Einnahmen dringend angewiesene Russland härter treffen als Berlin. Am Ende ist Putins Gas-Krieg vor allem eines: das Eingeständnis, dass es auch in der Ostukraine militärisch mies läuft für ihn.