Putin-Kritik von Von der Leyen am Gedenktag für Opfer totalitärer Regime

Teilen

Von der Leyen drückt erneut ihre Unterstützung für die Ukraine aus © IMAGO/Martin Bertrand

Schwere Vorwürfe gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin: Zum europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer totalitärer und autoritärer Regime äußert sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu dem Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Brüssel - «Putin hat in diesem Jahr die Schrecken des Krieges nach Europa zurückgebracht und daran erinnert, dass Frieden nicht selbstverständlich ist», schrieb die deutsche Politikerin am Montag. Russlands Krieg gegen die Ukraine sei unrechtmäßig und ungerechtfertigt. Zudem verzerre die staatlich kontrollierte Propaganda die Geschichte und verbreite Verschwörungstheorien. Wer sich dagegen stelle, werde bestraft.

Von der Leyen versicherte, man werde nicht ruhen, bis sich die Ukraine durchgesetzt habe. «Bürger der Ukraine geben ihr Leben, um die Werte zu schützen, auf denen unsere Union beruht.» Der europaweite Tag des Gedenkens an die Opfer totalitärer und autoritärer Regime wird seit 2009 am 23. August begangen. Damit wird auch an den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt erinnert. Der am 23. August 1939 unterzeichnete deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag gilt als ein Dokument, das den Weg zum deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 ebnete. (dpa)