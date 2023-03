Gefangen in Moskau? Putin lässt Top-Leute angeblich nicht mehr ins Ausland

Von: Linus Prien

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich mit dem Chef von RusHydro. © IMAGO/Kremlin Pool

Russland isoliert sich mit dem Ukraine-Krieg auf der Weltbühne. Doch sogar Russlands Eliten werden nun abgeschottet. Beamte berichten über Reisebeschränkung.

Moskau - Gibt es kein Entkommen mehr aus Moskau? Zumindest für die russischen Eliten, die vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs gerne ins Ausland gereist sind, scheint das der Fall zu sein. Das berichtet die Moscow Times. Der unabhängige Publikation zufolge gelten für Politiker und Manager in Staatskonzernen nun strenge Einschränkungen für Reisen ins Ausland.

Grund sei einerseits die Angst, dass sich Personen ins Ausland absetzen und gegebenenfalls mit anderen Staaten kooperieren. Auf der anderen Seite wolle der Kreml seine Eliten so weit außerhalb der Einflusszone fremder Geheimdienste halten wie möglich. Die Online-Zeitung beruft sich bei ihrem Bericht auf zehn ehemalige und aktive russische Offizielle.

Gefangen in Moskau: Beamte verlieren ausländische Pässe

Ein hoher Beamter sagte der Moscow Times: „Niemand darf sich auch nur irgendwohin bewegen, ohne vorher persönliche Erlaubnis erhalten zu haben.“ Auch Gennadi Gudkow meint, es seien Maßnahmen in Kraft, „um Beamte davon abzuhalten überzulaufen“. Gudkow war einst Duma-Abgeordneter und genauso wie der russische Präsident Wladimir Putin im sowjetischen Gehiemdienst KGB.

Doch wie werden die Reisebeschränkungen durchgesetzt? Eine Methode ist angeblich das Einkassieren jeglicher ausländischer Pässe, die sich im Besitz von Beamten befinden. Darüber hinaus habe der russische Geheimdienst eine Datenbank von allen Beamten, die Erlaubnis brauchen, um das Land zu verlassen: „Die Datenbank hat sogenannte Checkboxen. Um Moskau zu verlassen, müssen die im Vorhinein erfüllt sein.“

Unmut in Russland: Putin entscheidet angeblich selbst wer geht und wer bleibt

Diese Personalpolitik des Kremls führe dazu, so berichtet die Moscow Times, dass der Präsident zum Teil selber über die Reisen seiner Beamten entscheiden müsse: „Trotz des anhalten Konflikts muss sich Putin teilweise selber die ganzen Listen anschauen und planen, wer, weswegen wohin geht“. Grund dafür ist, dass eines jeden Vorgesetzter und dessen Vorgesetzter Erlaubnis geben muss, damit die reisewillige Person letzten Endes das Land verlassen kann.

Die Informanten der Moscow Times sind sich indess sicher: Die Entscheidung, die strengen Einschränkungen für Beamte zu erlassen, kam von ganz weit oben im Kreml: „Es waren Putin, der FSB und einige aus dem Sicherheitsrat“, meint ein Beamter.

Russlands Elite gefangen in Moskau? „Es ist sehr nervig“

Ab einer gewissen Stellung in der Duma oder bei einem Staatsunternehmen gebe es keine Ausnahmen. Aus diesem Grund soll bereits äußerst wichtige Persönlichkeiten im System Putins am Flughafen in Moskau die Reise verwehrt worden sein. „Es ist sehr nervig“, meinte ein russischer Beamter.

Es wird jedoch befürchtet, dass die Einschränkungen noch verschärft werden. Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hatte Politiker dazu angehalten, Auslandsreisen während der „Spezialoperation“ vollumfänglich zu verbieten. Aus dem Kreml heißt es, derartige Vorschläge seien bekannt, würden aber derzeitig nicht in Erwägung gezogen. (lp)