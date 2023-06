Staatsbegräbnis für Berlusconi am Mittwoch im Mailänder Dom

Putin nennt Tod Berlusconis „unwiederbringlichen Verlust“

Wladimir Putin © Mikhail Metzel/IMAGO

Der russische Präsident Wladimir Putin nannte den Tod des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi einen „unwiederbringlichen Verlust“.

Moskau in Russland - „Silvio war für mich ein lieber Mensch und ein wahrer Freund“, erklärte Putin am Montag in einem vom Kreml veröffentlichten Kondolenzschreiben an den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. Er habe immer Berlusconis „Weisheit“ bewundert sowie seine Fähigkeit, „selbst in schwierigsten Situationen weitsichtige Entscheidungen zu treffen“.

Zudem pries Putin in dem Schreiben an Italiens Staatschef Berlusconis „unglaubliche Lebensenergie“, seinen „Optimismus“ und seinen „Sinn für Humor“.



Als „wahrer Patriot“ seines Landes habe Berlusconi einen „unschätzbaren persönlichen Beitrag“ zur Entwicklung der partnerschaftlichen russisch-italienischen Beziehungen geleistet. Russland werde Berlusconi als „prinzipientreuen Befürworter“ starker freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern in Erinnerung behalten.



Berlusconi galt als Bewunderer des russischen Präsidenten. Putin und er stellten ihre Männerfreundschaft immer wieder öffentlich zur Schau. Sie verbrachten gemeinsame Urlaube, fuhren zusammen Ski oder ließen sich mit riesigen Pelzmützen fotografieren.



Auch politisch stand Berlusconi Putin lange bei. Nach der russischen Annexion der Krim reiste der italienische Ex-Regierungschef im September 2015 sogar in Putins Begleitung auf die Halbinsel, trank mit ihm Wein und ehrte während des Krimkriegs im 19. Jahrhundert gestorbene italienische Soldaten.



Nach Moskaus Offensive in der Ukraine im Februar 2022 fiel es Berlusconi schwer, von seinem Freund Abstand zu nehmen. Beide seien „zwei Autokraten, die einander in ihrem Image von Macht, körperlicher Stärke, Tapferkeit und Glamour bestärkt“ hätten, sagte der Historiker und Berlusconi-Biograf Antonio Gibelli der Nachrichtenagentur AFP.

Im vergangenen Jahr hatte Berlusconis Äußerung, Putin sei von seinem Umfeld zur Ukraine-Offensive „gedrängt“ worden, Empörung ausgelöst. In den Monaten vor dem Angriff auf die Ukraine pries Berlusconi weiterhin seine engen Beziehungen zum Kreml-Chef, darunter mit einem „langen und freundschaftlichen“ Silvester-Telefonat.



Erst im April, zwei Monate nach Beginn von Moskaus Offensive, kritisierte er den Konflikt öffentlich. Er sei „enttäuscht“ von Putin und „traurig“ seinetwegen, sagte Berlusconi damals. Doch vor den italienischen Parlamentswahlen im September verteidigte Berlusconi Putin erneut: Dieser habe mit seinem Vorgehen doch nur die Regierung in Kiew stürzen und „anständige Leute“ an ihre Stelle setzen wollen. bur/kas/se

Staatsbegräbnis für Berlusconi am Mittwoch im Mailänder Dom

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi wird am Mittwoch mit einem Staatsbegräbnis im Mailänder Dom geehrt. Dies teilte das Erzbistum der norditalienischen Metropole am Montag mit. Berlusconi stammt aus Mailand und war dort am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Er litt an Leukämie und war erst am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert worden.



Berlusconi hatte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen geprägt - nicht nur als Regierungs- und Parteichef, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war Berlusconi dreimal Ministerpräsident. Im vergangenen September wurde er bei den Parlamentswahlen in den Senat gewählt.



Berlusconis Laufbahn war aber auch von einer Serie von Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei berüchtigten Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt. aka/dja