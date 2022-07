Oligarchen-Komplott in Russland? Putin-Biograf nennt mögliche Szenarien - „Haben ihn immer gehasst“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Planen russische Oligarchen ein Komplott gegen Kremlchef Wladimir Putin? (Archivbild) © Valery Sharifulin/Imago

Gerüchte um Russlands Präsident Putin nehmen kein Ende. Ein Biograf skizzierte nun mögliche Szenarien für ein Ende des Kreml-Chefs und stellte sogar ein Komplott gegen ihn in Aussicht.

Moskau/München - Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges stellten viele westliche Politiker einschließlich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) klar: In den Beziehungen mit Russland wird es kein Zurück zu der Situation vor der Invasion geben. Zumindest, solange Wladimir Putin noch der Machthaber ist, scheint dies tatsächlich unmöglich.

Doch Putin wird nicht für immer Kremlchef bleiben. Der Biograf des russischen Präsidenten und Journalist des britischen Senders BBC, John Sweeney, hat nun mögliche Szenarien genannt, wie ein politisches Ende von Putin aussehen könnte. Unter anderem sprach er von einem möglichen Komplott durch Oligarchen.

Putins Ende durch Oligarchen? BBC-Journalist erwartet „Komplott im Kreml“

Sweeney, der Autor des Buches „Der Killer im Kreml“, hält einen Widerstand durch die Oligarchen um Putin herum für möglich. „Die Oligarchen um ihn herum haben ihn immer gehasst, aber nun überlegen sie, wie sie ihn stoppen können“, sagte BBC-Journalist Sweeney gegenüber dem Tagesspiegel. Sie hätten viel Geld und würden versuchen, „im Kreml einen Komplott gegen ihn zu schmieden“.

Die mysteriösen Todesfälle von zahlreichen Oligarchen sowie Putins mögliche Verbindung zu dem Tod dieser wohlhabenden Russen dürften Spekulationen um dieses Szenario zusätzlich ankurbeln. Zuvor betonte der schwedische Russland-Experte Anders Aslund, Putin habe die Liquidierung von Oligarchen befohlen.

„Putin ist krank“ - BBC-Journalist Sweeney erwartet Ende des russischen Machthabers durch Steroide

Dem BBC-Journalisten zufolge sind aber auch weitere Szenarien durchaus denkbar. „Es ist möglich, dass ihn ein gedemütigter General erschießt“, so Sweeney. Zuletzt gab es bereits Berichte zu Widerstand in Putins eigenen Reihen. Hinzu kommt, dass nicht alle Offiziere des Kreml-Chefs zufrieden über die Kriegsführung sind. Schon im April etwa lästerten zwei Offiziere in einem abgehörten Telefonat über Putin - mit heftigen Beleidigungen.

Für Sweeney steht zudem fest: „Putin ist krank“ - ein weiterer Faktor, der laut dem britischen Journalisten das Ende des russischen Machthabers einleiten könnte. „Es ist möglich, dass ein Arzt dafür sorgt, dass er von einer Operation nicht mehr aufwacht“, betonte er im Interview mit dem Tagesspiegel.

Zudem verwies er auf Spekulationen um die Steroid-Einnahme von Putin wegen angeblichen Schmerzen: „Ich halte es auch für möglich, dass er durch die Einnahme von Steroiden Krebs bekommen hat.“ Sollte dies stimmen, sagte Sweeney ein poetisches Ende für den Kremlchef hervor - „wie in einem Stück von William Shakespeare: Der Mann, der für viele Giftmorde verantwortlich ist, stirbt, weil er sich selbst vergiftet hat.“ CIA-Chef William Burns zweifelt jedoch an den Gerüchten, dass Putin tatsächlich krank ist. (bb)