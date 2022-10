Putins Ideologie wird in Russland wohl zum Uni-Pflichtfach: „Der Westen verrottet“

Von: Stephanie Munk

Russlands Präsident Wladimir Putin im September 2022 vor Studenten. © Alexey Maishev/Imago

An russischen Universitäten soll offenbar das neue Fach „Russische Ideologie“ etabliert werden. Es soll Pflicht für alle Studenten sein und teils erschreckende Theorien zum Inhalt haben.

Moskau - Am Mittwoch (26. Oktober) begann in Sotschi eine Konferenz der russischen Wissenschaftsvereinigung „DNA of Russia“, auf der angeblich ein neues Fach an russischen Universitäten skizziert werden soll. Laut Recherchen der russischen Internetzeitung Meduza mit Sitz in Lettland sollen künftig alle russischen Studenten verpflichtend das Fach „Russische Ideologie“ belegen - je nach Haupt-Studienfach ein oder mehrere Jahre.

Meduza will über die Pläne von zwei kremlnahen Quellen erfahren haben, drei Universitäts-Professoren hätten die These bestätigt. Ziel des neuen Studienfachs sei, jungen Menschen die Ideologie des russischen Präsidenten Wladmir Putin verständlich zu machen – und damit auch, „wohin Russland steuert und warum“. Zum Start des neuen akademischen Jahrs im kommenden Herbst solle das Fach etabliert werden.

Putins Ideologie als neues Uni-Pflichtfach in Russland: Dozenten vertreten extreme Theorien

„Russische Ideologie“ werde Geschichte, Kultur und Zukunft Russland und dessen Rolle in der Welt umfassen. Die exakten Inhalte seien noch unklar, aber es stehe bereits fest, welche Personen für die jeweiligen Module verantwortlich seien, heißt es. Und dabei handele es sich ausschließlich um streng Putin-treue Vertreter mit teils extremen Ansichten.

Mit dabei sei beispielsweise der Politikwissenschaftler Sergej Karaganow, laut einem Bericht des Tagespiegel einer der Ideengeber für Putins Invasion in die Ukraine. In einem Interview mit dem Blatt bezeichnete Karaganow den Ukraine-Krieg als „eine Art Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und dem Rest der Welt für eine zukünftige Weltordnung“. Russland dürfte diesen nicht verlieren - sonst drohe die Eskalation und unter Umständen auch die Konfrontation mit der Nato.

Außerdem soll laut Meduza der Science-Fiction-Autor Sergej Pereslegin an der Entwicklung des neuen Faches mitwirken. Dieser vertrete krude Theorien - beispielsweise, dass der Klimawandel nicht der Menschheit schade, sondern sie davon profitiere. Auch sei er Anhänger des sogenannten „inklusiven Kapitalismus“, der die Menschheit in eine Schicht der Elite und eine „entrechtete Masse“ teilt.

Putins Ideologie als neues Uni-Pflichtfach in Russland: „Der Westen verrottet“

Insgesamt solle das Fach „genau der konservativen Ideologie entsprechen, die Putin so sehr mag“, heißt es. Laut einer der Meduza-Quellen geht es darum, den Studenten zu vermitteln, dass „der Westen verrottet“ und dessen Zeit vorbei sei. Russland dagegen habe eine „glänzende“ Zukunft vor sich und müsse diesen „Moment der Krise“ nutzen. (smu)