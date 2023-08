„Kritischer“ Personalmangel: 5000 Mitarbeiter weg – Putins Innenminister schlägt Alarm

Kriminalitätsbekämpfung in Russland

Nicht nur an der Front im Ukraine-Krieg mangelt es Russland an Leuten – dabei sieht sich Innenminister Kolokolzew vor vielen Baustellen.

Moskau – Im Ukraine-Krieg machen regelmäßig Geschichten über geschasste oder getötete russische Generäle die Runde. Kremlchef Wladimir Putin fehlen die Leute dann aber nicht nur dort. „Es ist eine schwierige Situation“, klagte jetzt Russlands Innenminister Wladimir Kolokolzew der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax. Der Personalmangel in seinem Ministerium sei „sehr groß“, wenn nicht sogar „kritisch“. Im Juli seien 5000 Mitarbeiter entlassen worden. Die Gründe dafür nannte Kolokolzew allerdings nicht.

Gemäß einem Erlass Putins ist das russische Innenministerium seit Jahresbeginn dazu verpflichtet, mehr als 922.000 Mitarbeiter zu beschäftigen, berichtet dazu das in Lettland ansässige russische Nachrichtenportal Meduza. Der Personalbestand soll im Jahr 2024 um 12.000 Personen und im Jahr 2025 um weitere 4000 Personen steigen.

Putins Innenminister will mehr Überwachungssoftware für die Straßen

Das Verhältnis von Polizisten zu Bürgern in Russland gehört zu den höchsten der Welt, schreibt Meduza weiter. Weit oben auf Kolokolzews Agenda steht laut Interfax nun die Kriminalprävention „vor allem auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten“ – etwa durch mehr Überwachungssoftware.

Laut einer Vertreterin des Innenministeriums erläuterte Kolokolzew bei einem Arbeitstreffen die Prioritäten. Nach ihren Angaben gehe es besonders darum, die IT-Kriminalität zu bekämpfen. Die offizielle Begründung: Um die „Eigentumsrechte der Bürger zu schützen“, besonders die der Älteren.

Vielleicht ist aber auch eine andere Form der „IT-Kriminalität“ gemeint. Seit einigen Tagen gibt es in Russland Probleme bei der Nutzung von VPNs. Beobachter vermuten die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor dahinter. Mehr Details in diesem Video-Bericht:

Den britischen Geheimdiensten fielen die VPN-Probleme in Russland auch auf. Die russischen Behörden sind nach ihren Angaben zuletzt deutlich stärker gegen die Nutzung virtueller privater Netzwerke (VPN) vorgegangen. Geschützte Netzwerkverbindungen erlauben den Zugang zu Internetseiten sowie sozialen Medien, die in Russland gesperrt sind, und damit zu objektiven Informationen über staatliche Repressionen oder den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

VPN seien zwar seit 2017 in Russland illegal, aber dennoch weiterhin sehr beliebt, schrieb das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag (10. Juli) in seinem täglichen Update. Nun aber seien viele der bekanntesten Verbindungen unbrauchbar, zitierte das Ministerium Medienberichte. „Neben zunehmenden technischen Störungen hat der russische Staat auch eine öffentliche Kampagne gestartet, und er versucht, die Bürger mit der Behauptung, ihre persönlichen Daten seien gefährdet, dazu zu verleiten, VPN zu meiden.“

Möglich, dass dies den Personalmangel im russischen Innenministerium ein kleines bisschen ausgleicht. „Ich verstehe, dass bei Personalmangel eine enorme Belastung für die Mitarbeiter entsteht. Dies ist jedoch der Fall, wenn sie nach dem Grundsatz arbeiten: ‚Wir müssen nicht mit Zahlen, sondern mit Geschick kämpfen‘“, sagte Kolokolzew laut Interfax. (frs)