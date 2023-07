Bizarre Beratung von Putin und Lukaschenko: Angebliche Wagner-Pläne in Polen sorgen für Stirnrunzeln

Von: Franziska Schwarz

Wagner-Söldner, Polen und der Ukraine-Krieg: Putin traf Lukaschenko zu einer Beratung. Immer mehr Details dringen ans Tageslicht – und lassen aufhorchen.

St. Petersburg – Das erste Treffen von Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko seit dem Wagner-Aufstand in Russland wurde international aufmerksam verfolgt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass ging es bei den Gesprächen um die gemeinsame Partnerschaft. Durchgesickert sind aber vor allem Aussagen zum Ukraine-Krieg und zu Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin.

Am meisten Aufsehen erregten wohl die Aussagen zu Polen. Zahlreiche Kämpfer von Prigoschin befinden sich im Exil im Nachbarland Belarus. Die Wagner-Söldner hätten einen „Ausflug nach Warschau und nach Rzeszów machen“ wollen, sagte der belarussische Machthaber Lukaschenko zum Kremlchef. Die Sorge vor Wagner-Angriffen in Polen ist dort nun größer als zuvor.

Viele aus dem Treffen übermittelte Äußerungen Putins blieben im Ungefähren, lassen viel Deutungsspielraum, oder schüren Zweifel. Eine Auswahl:

„Die Abspaltung der Westukraine, die Zersplitterung der Ukraine und die Landübertragung an Polen sind inakzeptabel.“

„Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert.“

„Menschen sind wichtiger als Quarantäne.“

„Gazeta Wyborcza“: Putin will Warschau und Kiew entzweien

Die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza kommentiert die Vorwürfe Putins, Polen wolle sich Gebiete in der Westukraine aneignen, umgehend: „Putins Rede ist reine Propaganda. Und sie ist nicht einmal neu. Seit Beginn der Invasion warnt der Kreml mal die polnische Regierung davor, sich an der Aufteilung der Ukraine zu beteiligen; mal ermuntert er sie dazu“, schrieb das Blatt.

„Wichtiger als der Inhalt seiner Aussagen ist ihr Zeitpunkt“, hieß es weiter. „Denn wenn man sich in jüngster Zeit das polnisch-ukrainische Verhältnis anschaut, ist unschwer zu erkennen, dass es in einer Krise ist. (...) Der Herr im Kreml weiß um jedes Problem, jeden Groll, jede Wunde im Verhältnis so enger Verbündeter, wie Polen und die Ukraine es sind. Deshalb bemüht er sich, sie zu vertiefen.“

Putin in St. Petersburg: einmal mit Kind, einmal mit Lukaschenko © Alexander Demianchuk/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Montage: IPPEN MEDIA

Putin und Lukaschenko erklären ukrainische Gegenoffensive für „gescheitert“

Nun zum zweiten Zitat. Einmal mehr redeten Putin und Lukaschenko die laufende ukrainische Gegenoffensive klein. Lukaschenko sagte: „Es gibt keine Gegenoffensive.“ Putin erwiderte: „Es gibt sie. Aber sie ist gescheitert.“ Die Ukraine hat ihre Gegenoffensive zur Befreiung besetzter Gebiete vor einigen Wochen begonnen. Dabei kommt sie weniger schnell voran als erhofft.

Das autoritär geführte Belarus gilt im Ukraine-Krieg als wichtigster Verbündeter Russlands. So werden etwa Raketen von belarussischem Staatsgebiet aus abgefeuert.

Doppelgänger? Ukrainischer Politiker zweifelt an „Putin“ in einer Menschenmenge

Putins Aussage, dass ihm Menschen wichtiger als Quarantäne seien, fand besonders der ukrainische Politiker Anton Geraschenko kurios. Es ist bekannt, dass sich der russische Präsident während der Corona-Pandemie penibel an die Vorsichtsmaßnahmen hielt; zum Gespött wurde der sehr lange Tisch, an dem Putin Gäste mit großem Sicherheitsabstand empfangen kann.

Doch Putin und Lukaschenko besuchten während ihres Treffens am Sonntag (23. Juli) ein Museum zu Ehren der russischen Marine sowie eine Kathedrale in St. Petersburg. Aufnahmen davon zeigen den Kremlchef in einer Menschenmenge – Geraschenko setzte in einem Tweet den Namen Putin aber in Anführungszeichen:

Denn Doppelgänger-Gerüchte in Bezug auf Putin halten sich hartnäckig. Bei Auftritten außerhalb des Kremls werden die Bilder von manchen Internetnutzern genau analysiert, um zu prüfen, ob es sich um den Kremlchef oder ein Double handelt. Hier einige Theorien, wie man den „echten“ vom „falschen“ Putin unterscheiden können soll:

Der Kreml hatte die Doppelgänger-Spekulationen dieses Jahr zurückgewiesen. Selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2023 als Anhänger der Doppelgänger-Theorie gezeigt: „Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich lebt, ob er es ist, der die Entscheidungen trifft oder jemand anderes“, sagte er. (frs mit dpa)