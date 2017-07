Putin poltert: US-Sanktionen gegen Russland sind eine "Frechheit"

Russlands Präsident Wladimir Putin kommentierte die US-Sanktionen bei einem Besuch in Finnland.

Russischer Präsident kündigt Reaktion an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die geplanten US-Sanktionen empört zurückgewiesen. Moskau werde früher oder später auf diese "Frechheit" reagieren, so der Kreml-Chef am Donnerstag in Finnland.