Nach Wagner-Aufstand: Gewinnt Prigoschin jetzt mit seinen Söldnern an Stärke in Afrika?

Von: Lucia Weiß

Wenn die Wagner-Gruppe mehr Unabhängigkeit von Moskau gewinnt und sich weiter in Antagonismus zu Präsident Putin stellt, könnte das Druck auf afrikanische Staaten ausüben, sich klarer zu positionieren.

Erst vor wenigen Wochen telefonierte Malis Militärpräsident Assimi Goita wieder mit Russlands Präsident Wladimir Putin und twitterte über den guten Austausch. Jede Lieferung von militärischem Gerät wird mit Pomp in Bamako gefeiert. Mali spricht von russischen Ausbildern im Land, westliche Regierungen dagegen offen von der Präsenz von Wagner-Söldnern. Im UN-Sicherheitsrat forderte Mitte Juni Malis Außenminister Abdoulaye Diop den Abzug der Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma). Am Donnerstag stimmt der UN-Sicherheitsrat über eine Verlängerung des Mandats ab, das am Freitag ausläuft. Die Abstimmung steht nun unter anderen Vorzeichen. Deutschland will seine Truppen bis Ende Mai 2024 abziehen.

In Mali ist die Wagner-Gruppe mit mehreren Hundert Soldaten aktiv. Darüber hinaus auch in der Zentralafrikanischen Republik mit geschätzt 1800 Soldaten und in Libyen angeblich mit bis zu 1200 Kämpfern. Auch im Sudan ist die Truppe offenbar präsent. Darüber hinaus ist Wagner in Afrika angeblich auch im Objekt- und Personenschutz tätig. Die russische Regierung hat die Wagner-Aktivitäten in Afrika nie offiziell bestätigt.

„Die Anwesenheit von Wagner in Mali wird vom Kreml gesponsert und wenn Wagner mit dem Kreml überkreuz liegt … dann wird Mali logischerweise Folgen für seine Sicherheit spüren“, so der malische Politikwissenschaftler Bassirou Doumbia gegenüber Reuters am Samstag.

Wagner könnte eigene Bedingungen diktieren

Wenn die Wagner-Gruppe an Stärke gewinnt, könnte das in Mali die Sicherheitslage verschärfen und den Staat in größere Abhängigkeit bringen. „Alle Länder, die mit Wagner arbeiten, hatten zuerst mit dem russischen Staat zu tun. Wenn Russland jetzt als Vermittler fehlt, dann müssen die afrikanischen Länder direkt mit Wagner sprechen. Wagner musste sich bisher den bilateralen Vereinbarungen unterordnen“, sagt der malische Politikwissenschaftler Mady Camara im Gespräch mit Table.Media.

In Zukunft könnte sich die Wagner Gruppe aufzwingen, und ihre eigenen Bedingungen in den afrikanischen Ländern durchsetzen, in denen die Sicherheitslage ohnehin schon prekär ist: „Entweder seid ihr einverstanden und wir bleiben oder ihr seid nicht einverstanden und wir geben das Terrain frei und dann werdet ihr von Rebellen oder Terroristen eingenommen. Ich denke also, die Länder werden dann keine Wahl haben und alles akzeptieren, was Wagner ihnen vorschreibt“, so Camara.

Wagner: Gold und Diamanten gegen militärische Unterstützung

Während die Wagner-Präsenz in Mali bisher vergleichsweise verdeckt vor sich geht, sieht es in der Zentralafrikanischen Republik anders aus. Eine Studie der NGO „Global Initiative“ bezeichnet das Wagner-Modell dort als „staatliche Übernahme“. Im Austausch für Bodenschätze – Gold und Diamanten vor allem – liefere Wagner dem Regime von Präsident Faustin-Archange Touadéra politische und militärische Unterstützung.

Der Politikwissenschaftler Camara aus Bamako sieht noch ein zweites Risiko, falls die Wagner-Gruppe an Autonomie gewinnen sollte. „Wenn sie nicht mehr unter Kontrolle der russischen Regierung sind, dann geht das, was sie tun, nur noch sie an. Ihre Handlungen könnten dann weit entfernt von dem liegen, was man Respekt der Menschenrechte nennt“, so Camara.

Russlands Zugang zu Bodenschätzen in Afrika führt über Wagner

Bereits jetzt stehen Wagner-Gruppen in Verdacht, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen zu sein, wie etwa ein UN-Bericht vom Mai über das Massaker in Moura (März 2022) nahelegt. Prigoschin selbst dagegen hebt seine eigene Rolle für afrikanische Partner hervor, am Wochenende polterte er dabei gegen die russische Staatsführung: Die russische Armee habe Afrika im Stich gelassen und sich an dem für afrikanische Länder vorgesehenen Geld bereichert.

„Prigoschin führt unter Putins Kommando Russlands Afrika-Aktivitäten aus. Es geht um den ,New Scramble‘ um Rohstoffe und seltene Erden in Afrika, inmitten der Vierten Industriellen Revolution und der energetischen Transition – und Russland hat eine Pole Position dank Wagner“, so die Analystin Velina Tchakarova auf Twitter. Und weiter: „Wenn Prigoschin diese Turbulenzen überlebt, dann vor allem, weil er für Russlands wachsende Interessen in Afrika wichtig ist.“