Prigoschin und Lukaschenko könnten sich verraten: „Sind keine Verbündeten“

Von: Nail Akkoyun

Wagner-Chef Prigoschin verschlägt es nach Belarus. In Sicherheit kann er sich dort aber nicht wiegen – auch wegen des Putin-Verbündeten Lukaschenko.

Minsk – Nach der gescheiterten Rebellion gegen die russische Militärführung hat sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ins Exil nach Belarus begeben. Vorausgegangen sind Verhandlungen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, der der Wagner-Gruppe unter anderem ehemalige Militärstützpunkte zur Verfügung stellen soll.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die ihre Heimat nach einer Verurteilung im Jahr 2020 verließ und sich seitdem gegen Lukaschenkos Regime engagiert, warf dem Machthaber in dieser Angelegenheit puren Eigennutz vor. Der 68-Jährige habe sich nicht eingeschaltet, um das Gesicht von Kreml-Chef Wladimir Putin zu wahren „oder um einen Bürgerkrieg in Russland zu verhindern“, sagte Tichanowskaja in Brüssel.

Vielmehr kümmere sich Lukaschenko um sein persönliches Überleben, weil er wisse, dass er „der Nächste“ wäre, falls der russische Machtapparat zusammenbrechen würde. Daher steht für die Bürgerrechtlerin fest: „Prigoschin und Lukaschenko sind keine Verbündete. Sie können einander nicht trauen“ – ein Verrat sei vorprogrammiert.

Wagner-Chef im Belarus-Exil: „Glaube nicht, dass Prigoschin ein langes Leben führen wird“

In ihrem Glauben, dass Prigoschin in Belarus keine sichere Zuflucht gefunden hat, steht Tichanowskaja nicht alleine da. „Das Letzte, was Prigoschin tun möchte, ist, nach Belarus zu gehen und die Kontrolle über Wagner aufzugeben“, sagte Dmitri Alperowitsch, Vorsitzender von Silverado Policy Accelerator, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, in einem Podcast vom 26. Juni. „Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so ausgehen wird“, fügte er hinzu.

Auch die russische Aktivistin und ehemalige Journalisten Olga Romanowa bezweifelt, dass der Wagner-Chef in Belarus bleiben wird. „Ich denke, er wird Belarus ganz leise verlassen und plötzlich irgendwo in Afrika auftauchen, wenn er überhaupt auftaucht“, sagte sie gegenüber Current Time, einem russischsprachigen Netzwerk. „Ich glaube nicht, dass Prigoschin ein langes Leben führen wird. Er wird ganz bestimmt nicht bis Ende des Jahres überleben.“

Geht es nach dem ukrainischen Geheimdienstchef Kyrylo Budanow, sei der Tötungsbefehl bereits an den russischen Geheimdienst erteilt worden. „Wir wissen, dass der FSB den Auftrag erhalten hat, Prigoschin zu töten. Ob es ihm gelingen wird, wird die Zeit zeigen. In jedem Fall werden alle möglichen Attentatsversuche nicht schnell vonstattengehen. Es wird einige Zeit dauern, eine Herangehensweise auszuarbeiten und eine großangelegte Operation durchzuführen“, zitiert das ukrainische Nachrichtenportal Ukrainska Pravda den 37-Jährigen.

Verrat durch Lukaschenko: Tichanowskaja hält Prigoschin-Attentat für möglich

Ein Auftragsmord könnte schon bald stattfinden, gab auch Swetlana Tichanowskaja zu Bedenken. Prigoschin habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin „gedemütigt“ und dieser habe anschließend klargestellt, dass er Verrätern nicht vergebe, sagte sie der Deutschen Welle. Wenn Putin dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko den Befehl gebe, Prigoschin loszuwerden, dann werde er dies tun, sagte sie.

Die Präsenz Prigoschins in Belarus stufte Tichanowskaja darüber hinaus als Sicherheitsrisiko für ihr Land ein, ebenso wie die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus. Dies sollte dem Westen Sorgen bereiten und breiter debattiert werden, betonte die Aktivistin. (nak)