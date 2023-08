Geheime Rüstungsgeschäfte mit Russland? Rheinmetall äußert sich zu Vorwürfen

Von: Bona Hyun

Rheinmetall soll lange nach der Krim-Annexion Geschäftsbeziehungen zu Russland gepflegt haben. © Philipp Schulze/David Young/dpa (montage)

Recherchen sollen neue Details über Geschäftsbeziehungen von Rheinmetall zu Russland offenlegen. Der Konzern bezieht gegenüber IPPEN.MEDIA Stellung.

Düsseldorf – Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall kann bislang vom Ukraine-Krieg profitieren, steht aber wegen mutmaßlicher Geschäftsbeziehungen zu Russland in der Kritik. Seit der Krim-Annexion 2014 liefere das Unternehmen keine militärischen Produkte an Russland, heißt es offiziell, und nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 sei auch das zivile Geschäft eingestellt worden. Doch neue Dokumente sorgen für Zweifel an der Darstellung.

Dokumente enthüllen: Rheinmetall wegen geheimer Geschäftsbeziehungen in Bedrängnis?

Recherchen von Business Insider zufolge hat Rheinmetall noch lange nach der Krim-Annexion geschäftliche Beziehungen zu Aviastok gepflegt. Das Unternehmen habe an den Beziehungen in einem Vertrag von 2018 festgehalten. Aviastok soll laut Business Insider ein russisches Tochterunternehmen von Rheinmetall sein.

In dem Vertrag heißt es, Aviastok dürfe Rheinmetall bis Dezember 2021 bei der Vermarktung und beim Verkauf von sogenannten Bodenstartgeräten repräsentieren. Rheinmetall stellt mit der MSU 200 eines der leistungsstärksten Bodenstartgeräte der Welt her. Dieses verkaufe der deutsche Konzern schon seit langer Zeit an die russische Firma Aviaistok, welche es unter dem Namen AIST-6 in Russland weiterverkauft, berichtet Business Insider.

Rheinmetall äußert sich zu Vorwürfen: „Jegliches Geschäft mit Russland 2022 eingestellt“

Wie aus russischen Zolldaten hervorgehe, lieferte der Rüstungskonzern noch bis 2021 Bodenstartgeräte an Aviaistok, berichtet Business Insider. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA heißt es von der Pressestelle: „Rheinmetall hat nach der Annexion der Krim keine Geschäfte mit russischen Rüstungsunternehmen getätigt.“ Im Frühjahr 2022 habe Rheinmetall die unternehmerische Entscheidung getroffen, jegliche Geschäfte mit Russland einzustellen. „Rheinmetall erzielt heute keine Umsätze mehr mit Russland“, heißt es.

Rheinmetall räumte allerdings ein: „Es gab lediglich noch vereinzelte Aktivitäten im zivilen Automotive-Bereich und bei Bodenstartgeräten (Air Start Units). Lieferungen erfolgten stets mit behördlicher Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.“

Business Insider erklärte Rheinmetall auf Anfrage, dass im Zuge der regulären Vertriebsarbeit 2018 eine Zusammenarbeit mit der russischen Aviaistok begründet war und das zivile Geschäft im Fokus stand. Das Geschäft sei über eine Tochterfirma in Kanada bis 2021 abgewickelt worden.

Rheinmetall offenbar nach Ukraine-Krieg in Geschäften mit Russland verwickelt

Doch nicht nur der Zeitraum bei den Aktivitäten der Bodenstartgeräte soll länger betragen haben, als angenommen. Auch Tochterfirma und Ersatzteilhändler MS Motorservice tätigte offenbar lange nach dem Ukraine-Krieg Geschäfte mit Russland. MS Motorservice verkaufte die Produkte nach Angaben von Rheinmetall unter anderem an russische Großhändler, die die Abholung veranlassten und die Einfuhr in den Staat übernahmen.

Letzte Bereitstellungen habe es im Juni 2022 gegeben, teilte Rheinmetall im Juni mit. Hierbei habe es sich um Geschäfte im Rahmen von bestehenden Verträgen gehandelt, die abgewickelt worden seien und bei denen sich die Bereitstellungen der Ware bis in den Juni hingezogen habe. Grund für die Verzögerung seien die zeitaufwendigen und komplexen behördlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren gewesen. Neue Informationen eines indischen Datenanbieters zeigen jedoch, dass der russische Zoll Importe von Ersatzteilen der Rheinmetall-Tochtergesellschaft MS Motorservice aus Deutschland sogar bis Mitte 2023 in Russland erfasst hat. Laut diesen Daten beauftragte die Rheinmetall-Firma ein Unternehmen mit der Lieferung der Teile nach Russland.

Rheinmetall kann durch Ukraine-Krieg profitieren

Rheinmetall stellt eine große Bandbreite an Rüstungsgütern her. Mit Waffen und Munition machte das Unternehmen laut Recherchen des ZDF 2022 knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Wegen des Ukraine-Kriegs besonders gefragt ist Munition. Ihren jährlichen Bedarf an Artilleriemunition beziffert die Ukraine auf rund eine Million Schuss. Das übersteigt die aktuellen Kapazitäten der Industrie.

„Wir können fast die Hälfte dieser Artilleriemunition produzieren. Wir können von 300.000 auf 450.000 Schuss hochfahren“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger laut ZDF. Vor einigen Tagen kündigte der Rüstungskonzern an, Leopard-Panzer und anderes Kriegsgerät künftig auch in der Ukraine reparieren zu lassen. (bohy)