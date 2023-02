„Dummheit“: Abgeordneter verspottet Putin-Rede mit Nudeln am Ohr – jetzt droht Strafe

Von: Jens Kiffmeier

Der russische Regionalpolitiker verfolgte die Putin-Rede mit Nudeln über den Ohren. (Screenshot) © Michail Abdalkin / Youtube

Hoher Preis für eine Lachnummer: Ein Duma-Abgeordneter hat Putins Rede veralbert – mit Nudeln am Ohr. Jetzt droht dem Regimekritiker in Russland eine Strafe.

Moskau – Es war eine Protestaktion zum Ukraine-Krieg, doch die kommt einen Duma-Abgeordneten jetzt womöglich teuer zu stehen: Während der Rede an die Nation hat der kommunistische Abgeordnete Michail Abdalkin aus der Region Samara Kremlchef Wladimir Putin verspottet. Ein Video zeigt ihn vor dem Computer, während er Putin zuhört und dabei nickt. Doch an seinen Ohren hängen dabei Spaghetti. Im Russischen gibt es den Ausdruck „Nudeln an die Ohren hängen“, was so viel bedeutet wie: belogen werden.

Spott zur Putin-Rede: Mit Nudel am Ohr kritisiert Abgeordneter die Propaganda zum Ukraine-Krieg

In Russland verstand wohl jeder die Nudel-Satire sofort als deutliche Kritik. Denn das Video wurde bei Youtube veröffentlicht. Und auch auf der russischen Social-Media-Plattform Vkontakte ist der 30 Sekunden langen Clip zu sehen – offenbar hatte Abdalkin ihn dort selber gepostet. Mit offensichtlicher Ironie schrieb er dazu: „Volle Unterstützung, ich bin voll und ganz einverstanden, großartiger Auftritt.“ Der Clip wurde bereits tausendfach geteilt. Doch das schützt den Aufmüpfigen wohl eher nicht vor einer Strafe.

Putin-Rede 2023: Russlands Präsident beschuldigt den Westen als Aggressor im Ukraine-Krieg

Putin hatte seine Rede zur Lage der Nation kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehalten. Während des fast zweistündigen Auftritts in einem Stadion verteidigte der 70 Jahre alte Kremlchef den von ihm angeordneten Angriffskrieg in der Ukraine und behauptete, der Westen habe „den Krieg losgetreten“. Zugleich feuerte Putin mehrere Drohungen an die Nato-Verbündeten ab. International – aber auch von der russischen Opposition – wurden große Teile der Rede als reine Propaganda kritisiert.

Bei vielen Internetnutzern kam Abdalkins Nudel-Protest gut an: Es brauche viel mehr solcher Menschen für einen Wandel in Russland, schrieb etwa ein Mann in den Youtube-Kommentaren. Doch ein Sprecher der kommunistischen Partei nannte Abdalkins Aktion in einem Interview nun eine „Dummheit“, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Zugleich kündigte er eine parteiinterne Aufarbeitung des Vorfalls an.

Kritik an Putin: In Russland drohen harte Strafen

In Russland drohen drakonische Strafen bei Kritik am Ukraine-Krieg. Erst vor wenigen Wochen hatte der Kreml den Strafenkatalog verschärft. So kann schon die „Verbreitung von Falschinformationen“ mit langen Haftstrafen bestraft werden. Was genau das ist oder wer das einordnet, ist in der neuen Verordnung offenbar bewusst schwammig formuliert. Doch immer wieder bekommen kritische Russinnen und Russen den langen Arm des Kreml zu spüren. So wurde etwa ein Paar kürzlich verhaftet, das sich in einem Restaurant kritisch miteinander über die Rekrutierung für den Ukraine-Krieg unterhalten hatte.

Abdalkins kommunistische Partei Russlands gilt bislang eigentlich als kremltreu. Parteichef Gennadi Sjuganow etwa lobte die „Entschlossenheit“ von Putins Rede. Gerade in den Regionen des flächenmäßig größten Landes der Erde fallen Politiker, die nicht der Kremlpartei Geeintes Russland angehören, aber hin und wieder mit kritischen Bemerkungen auf. Samara liegt rund 1000 Kilometer südöstlich von Moskau. (jkf/dpa)