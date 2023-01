Mobilmachung, Kriegserklärung – oder doch nichts? Verwirrung um erwartete Putin-Rede

Von: Hannes Niemeyer

Wladimir Putin besucht St. Petersburg. Grund genug für Experten, eine große Ankündigung zu erwarten. Von Mobilmachung und Kriegserklärung war schon die Rede – doch dann passierte erstmal nichts.

Moskau – Die Mächtigen der Welt treffen sich aktuell in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen dort. Die alleinige Aufmerksamkeit hatte das Treffen in der Schweiz weltpolitisch allerdings nicht. Mit einem Auge wurde auch nach Russland geschielt, genauer gesagt nach St. Petersburg. Da hielt sich am Mittwoch Wladimir Putin auf – und schürte hohe Erwartungen.

Putin-Rede? Experten glauben an große Ankündigung in St. Petersburg

Putin besuchte die russische Metropole zum 80. Jahrestag der beendeten Belagerung Leningrads. Die renommierten Experten des „Institute for the Study of War“ (ISW), die im Ukraine-Krieg regelmäßig ihre Einschätzungen teilen, vermuteten vorab, dass der Kreml-Chef dort eine große Ankündigung machen könnte. Unter Berufung auf Militärblogger gingen sie davon aus, dass Putin eine weitere große Mobilmachung oder gar eine offizielle Kriegserklärung an die Ukraine verkünden könnte.

In St. Petersburg jedenfalls blieb diese große Rede aus. Stattdessen besuchte er einen Rüstungskonzern. Auch traf er Veteranen des Zweiten Weltkrieges. Dabei verteidigte er den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr als einen Kampf gegen „Neonazis“. Der 70-Jährige warf der Führung in Kiew vor, den ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959), der Nazi-Diktator Adolf Hitler geholfen habe, als Helden zu verehren.

In St. Petersburg gab Putin ein Statement in einer Rüstungsfabrik. Die erwartete große Rede blieb zunächst aber aus. © IMAGO/Ilya Pitalev

Verwirrung um angebliche Putin Rede: Plötzlich ist sein Flieger schon auf dem Rückweg

Der Präsident sagte auch, dass Russland seit 2014 versucht habe, den Krieg in der Ostukraine auf friedlichem Weg zu lösen. Das sei nicht möglich gewesen. „Wie sich herausstellte, wurden wir an der Nase herumgeführt, betrogen.“ In Wahrheit habe der Gegner den Konflikt in eine heiße Phase führen wollen. Russlands Ziel sei es jetzt, den Krieg in der Ukraine durch die „militärische Spezialoperation“ zu beenden. Moskau sei nichts anderes übrig geblieben, behauptete Putin.

Und was ist nun mit der erwarteten großen Rede? Wohl eher nichts, jedenfalls nicht live in St. Petersburg. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, befand sich Putins Flieger bereits am Nachmittag deutscher Zeit wieder auf dem Rückweg nach Moskau. Gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass es gar keine Rede geben könnte. Möglicherweise wurde die Rede vorab aufgezeichnet. Falls dies der Fall sein sollte, ist allerdings zunächst nichts über einen Ausstrahlungstermin bekannt.

Derweil kündigte einer von Putins Minstern an, man wolle das Militär aufstocken. Außerdem gibt es ein neues Aufgabenfeld für die Söldner-Gruppe Wagner. (han/dpa)