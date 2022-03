Wilde „Bunker“-Spekulationen um Putin - „Entspricht nicht seiner Persönlichkeit“

Von: Max Darga

Wo hält sich Putin gerade auf? Diese Frage kann derzeit wohl niemand so genau beantworten. Einen Hinweis könnte ein ukrainischer Offizier liefern.

Update vom 2. März, 9.20 Uhr: Neben der Frage, wie es um die geistige Verfassung Wladimir Putins steht, wird ebenfalls noch immer darüber gestritten, wo sich Präsident Russlands derzeit aufhält. Zuletzt machte ein vermeintlicher Hinweis die Runde, dass er sich in einem Bunker im Ural zurückgezogen hat.

Sich zu verkriechen, während seine Soldaten in den Krieg ziehen, entspreche aber nicht Putins Persönlichkeit, meint Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. „Putin möchte als der große und starke Führer gesehen werden, der Russland wieder zu alter Stärke führt. Das entspricht nicht dem Bild von jemandem, der sich versteckt“, sagte er gegenüber RTL. Er bezweifelt, dass Putin in einem Bunker sitzt.

Die Annahme, dass der russische Präsident nicht unbedingt alle Tatsachen auf den Tisch legt, hat jedoch seine Gründe. Am Montag vor einer Woche wurden angebliche Live-Bilder einer Konferenz des russischen Sicherheitsrates gesendet. Dabei ging es um die Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Wie NTV berichtet, ließen die ablesbaren Uhrzeiten auf den Armbanduhren der Teilnehmer Zweifel aufkommen, dass das Material tatsächlich live gesendet wurde. Ein Zweifel, der auch Putins Kriegserklärung an die Ukraine vom 24. Februar betrifft.

Einen Beweis, dass Putin wohl zumindest nicht permanent in einem Bunker sitzen könne, liefert ein Bildabgleich, auf den sich NTV beruft. Zu sehen ist Putin, der mit diversen Beratern und der Notenbank-Chefin Elwira Nabiullina an einem langen Tisch sitzt, welcher sich offenbar im Kreml befindet. Das Thema der Besprechung, welche am Montag (28. Februar) stattgefunden haben soll - der Ausschluss Russlands von SWIFT - grenzt eine Aufnahme vor dem Wochenende mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus.

Erstmeldung vom 1. März: Der Ukraine-Konflikt schwelt. Russische Streitkräfte feuern Raketen auf diverse Städte. Bomben explodieren und in den Straßen fallen Schüsse. Doch wo steckt eigentlich der russische Präsident, Wladimir Putin? Diese Frage stellen sich viele, die nicht glauben wollen, dass die Bilder, die in russischen Medien gezeigt werden, nicht der Wahrheit entsprechen - dass Putin nicht einen normalen Alltag lebt, während er Krieg führt.

Ukraine-Krieg: Versteckt sich Putin im Ural?

Riho Terras, der ehemalige Verteidigungschef von Estland, teilte auf Twitter einen Hinweis, der Aufschluss geben könnte. Die Informationen stammen angeblich von einem ukrainischen Offizier. Demnach soll sich Putin in einem „Schlupfloch“ im Ural befinden. Seine Oligarchen-Freunde soll er einberufen haben, um zu verhindern, dass sie fliehen.

Putin soll Terras zufolge sehr wütend sein, da er nicht damit gerechnet haben soll, dass der Krieg so lange dauern würde.

Ukraine-Konflikt und Propaganda: Was ist wahr und was ist falsch?

Unterdessen wird hitzig diskutiert, was an den Informationen dran ist - beziehungsweise was nicht dran ist. Besonders die weiteren Ausführungen Terras‘ bieten manchen Nutzern Grund für Zweifel. Terras spricht davon, dass Putin gedacht haben soll, der Krieg in der Ukraine sei in einem bis vier Tagen vorbei. Die Kosten würden Russland in die Knie zwingen. Putin sei auf die Lage, wie sie jetzt ist, nicht vorbereitet, und man müsse nur noch etwas durchhalten.

Für manche handelt es sich bei Terras‘ Aussagen offenbar um Propaganda. Sie seien dafür da, den Ukrainern Hoffnung zu machen. Zum Teil wird dies angenommen und sogar gutgeheißen, schließlich sei es für die Ukraine förderlich, weiterhin hoffnungsvoll zu sein. Andere Nutzer halten die beschriebenen Umstände für realistisch und pflichten bei.

Laut einem Bericht der Bild sollen Informationen aus ukrainischen Geheimdienstkreisen und aus der deutschen Regierung die Theorie unterstützen, dass sich Putin in einem Bunker im Uralgebirge aufhält. Eine Bestätigung hierfür gab es jedoch nicht. Auch die russische Regierung äußerte sich nicht zu den Aussagen. (mda)