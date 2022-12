„Niederlage ist keine Option für ihn“: Russische Analysten sehen „verzweifelten“ Putin

Von: Felix Durach

Für Russlands Präsident Wladimir Putin geht es beim Ukraine-Krieg auch um das eigene politische Überleben. © MIKHAIL METZEL/afp

Die russischen Offensivbemühungen im Ukraine-Krieg sind weitestgehend zum Erliegen gekommen. Doch Präsident Wladimir Putin kann sich keine Niederlage leisten.

Moskau – Die russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg mussten in den vergangenen Wochen wiederholt Rückschläge einstecken. Der Rückzug der russischen Truppen aus der Stadt Cherson und die damit verbundene Wiedereroberung durch die ukrainische Armee stellte den jüngsten Höhepunkt dar. Die Streitkräfte von Wladimir Putin haben ihre offensiven Bemühungen in der Ukraine nahezu komplett eingestellt und beschränken sich mittlerweile auf Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Berichten zum Beginn der Woche zufolge rechnet Moskau nun mit einem weiteren Vorstoß der ukrainischen Armee auf das Ostufer des Dnjepr.

Ukraine-Krieg: Putin unter Druck - „verwundbarer geworden als je zuvor“

Die ausbleibenden Erfolge im Krieg gegen die Ukraine setzen auch Russlands Präsidenten weiter unter Druck. Als Putin seine Truppen im Februar in die Ukraine einmarschieren ließ, rechneten viele russische Beamten mit einem schnellen und effektiven Krieg, der nur wenige Monate dauern würde. Dann folgte jedoch die Ernüchterung. Die russische Armee musste sich zunächst aus der Region Kiew zurückziehen und verlagerte ihren Schwerpunkt anschließend in den Donbas. Im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive mussten schließlich auch die Stellungen in Charkiw und zuletzt Cherson aufgegeben werden.

„Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges beginnen die Menschen, das Worst-Case-Szenario in Betracht zu ziehen, dass Russland verlieren könnte, und sie sehen und verstehen nicht, wie Russland aus diesem Konflikt herauskommen kann, ohne zerstört zu werden. Die Menschen sind sehr besorgt, sie glauben, dass das, was vor sich geht, eine Katastrophe ist“, sagte die Politikwissenschaftlerin Tatiana Stanowaya dem US-amerikanischen Fernsehsender CNBC. „Von dem Moment an, als Putin am 24. Februar diesen Krieg begann, ist er verwundbarer geworden als je zuvor.“

Putin im Ukraine-Krieg: „Verlieren ist für ihn keine Option“

Mit ihrer Einschätzung steht die Politologin dabei nicht alleine. Auch der russische Politikwissenschaftler Ilya Matveev sieht in der Tatsache, dass Russland den Krieg nach dem Rückzug aus der Region Kiew im März weiterführt, einen Hinweis darauf, dass Putin sich keine Niederlage leisten könne. Der russische Präsident sei „verzweifelt, nicht zu verlieren“, so Matveev. Denn „Verlieren ist für ihn keine Option.“

Matveev sieht auch den Einsatz von taktischen Atomwaffen nicht als möglichen Ausweg für Russland aus dem Ukraine-Krieg an. „Ich denke, dass bereits alle, einschließlich Putin, erkannt haben, dass selbst taktische Atomwaffen das Problem für Russland nicht lösen werden“, sagte der Politologe CNBC. „Sie können die militärischen Vorstöße der ukrainischen Armee nicht einfach aufhalten, das ist unmöglich.“

Russland: Druck auf Präsident Putin nimmt zu

Dass Putin auch innerhalb der russischen Machtelite geschwächt wurde, zeigen auch die Vorstöße anderer russischer Offizieller in den vergangenen Wochen. So hatte sich Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow zuletzt nicht mit offener Kritik am russischen Präsidenten zurückgehalten und die Vorgehensweise des russischen Militärs in der Ukraine verurteilt. Auch Jewgeni Prigoschin – der unter dem Spitznamen „Putins Koch“ bekannt ist – scheint sich immer weiter vom russischen Staatschef abzukehren. (fd)