„Die können es nicht“: Warum Russland in der Panzer-Schlacht komplett versagt

Von: Moritz Serif

Teilen

In Russland fürchten immer mehr Fachleute, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine verlieren werde. Die Taktik des Kreml sei „katastrophal“.

Moskau - Die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin steuern auf eine militärische „Niederlage“ zu. Das zumindest meint Igor Girkin. Nach mehr als einem Jahr des Konflikts konzentrieren sich die Kämpfe nach wie vor auf die östlichsten Regionen der Ukraine, und immer mehr Analysten sind der Ansicht, dass Russlands versuchte Winterangriffe weitgehend gescheitert sind.

So auch der russische Militärblogger Girkin, der während Moskaus Krim-Annexion 2014 bekannt wurde. Der Ex-Agent des Inlandsgeheimdienstes FSB, der sich selbst als russischen Nationalisten bezeichnet, unterstützt die Ziele der Invasion in der Ukraine, kritisiert aber die Kreml-Führung. Seiner Meinung nach seien die Truppen nicht ausreichend für eine Invasion der Ukraine, berichtet Newsweek. Girkin gab eine düstere Einschätzung ab und erhob Vorwürfe gegen die russischen Staatsmedien. Diese würden die Lage in der Ukraine „beschönigen“.

Kremlkritiker und ehemaliger Oberst des russischen Inlandsgeheimdienstes und Kommandeur russischer Truppen: Igor Girkin, Kampfname: Strelkow. (Archivfoto) © Anton Novoderezhkin/Imago-Images

Ukraine-Krieg: Girkin fürchtet russische Niederlage

„Das wirkt sich äußerst negativ auf die Situation im ganzen Land, in unserem ganzen Staat aus“, sagte Girkin. „Ich habe keine Angst zu sagen, dass wir uns auf eine militärische Niederlage zubewegen“. Girkin kritisierte außerdem das russische Militär wegen der mangelnden Fortschritte während des Winters.

„Über den Winter waren wir nicht in der Lage, den Feind auch nur hent Kilometer von Donezk zurückzudrängen, nicht einmal, weil wir Cherson verlassen haben. Wir sind aus der Region Charkiw zurückgewichen. Wir haben uns aus der Nähe von Kiew zurückgezogen“, sagte Girkin.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Russland „völlig unvorbereitet“ auf langen Krieg

Girkin wies darauf hin, dass die russische Wirtschaft und das Militär „völlig unvorbereitet“ auf den „langen, langwierigen Krieg“ seien. Zudem kritisierte er die russischen Behörden dafür, dass sie die Invasion rechtlich als „spezielle Militäroperation“ und nicht als Krieg einstufen.

Rajan Menon, Direktor des Grand Strategy Program bei Defense Priorities, sagte Newsweek, Girkin gehöre zu einer „wachsenden“ Gruppe von Rechtsnationalisten, die mit dem Krieg unzufrieden seien. Menon stimmte mit Girkins Analyse überein, dass Russland auf eine Niederlage zusteuere, und wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte Berichten zufolge hohe Verluste erlitten, keine wesentlichen Fortschritte erzielt und gescheiterte Taktiken „mit katastrophalen Folgen“ wiederholt hätten.

Putin und Russland machen keine Fortschritte

Er sagte, es bedürfe einer „signifikanten Überarbeitung“ der Führung und der Taktik, um zurückzuschlagen. „Aber sie haben seit Ende September nichts erreicht, worauf Leute wie Girkin schauen und sagen könnten: Nun, wir machen Fortschritte, und es gibt eine kompetente militärische Führung am Ruder‘“, sagte Menon. (mse)