Von: Vincent Büssow

Über den Zustand von Wladimir Putin wird spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs spekuliert. Jetzt sorgt ein Bild des Präsidenten von Russland für Aufsehen.

Moskau – Der Ukraine-Krieg ist auch ein Kampf um die Informationshoheit. Während die teils bizarre Kriegspropaganda im russischen Staats-TV immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht, kommen auch aus der Ukraine regelmäßig unbelegte Behauptungen, die dem eigenen Narrativ dienen. Zuletzt sorgte ein Auftritt von Wladimir Putin mit hochhackigen Schuhen für Wirbel. Was steckt dahinter?

Dieses Foto hat die Erzählung befeuert, dass Putin bei öffentlichen Veranstaltungen Doppelgänger benutzt. © Maksim Mishin/imago

Verschwörungserzählungen im Ukraine-Krieg: „Fake Putin“

Auslöser war eine Aufnahme von Putin während eines Besuchs der Staatsuniversität Lomonossow in Moskau. Auf dieser ist zu sehen, wie der russische Präsident Schuhe mit hohen Absätzen trägt. „Fake Putin“, kommentierte Jason Smart, Korrespondent bei der Kiew Post, das Bild auf Twitter. „Putin trägt High Heels. Er tut das immer dann, wenn er mit Gruppen zusammen ist, die kleiner als er sein sollten“, schreibt Smart und ordnet Putins Größe bei 1,70 Metern ein. Es erscheine aber so, dass an den meisten öffentlichen Veranstaltungen ein Doppelgänger teilnehme. „Die Veränderungen in Größe, Ohren und Gewicht sind andernfalls unerklärlich.“

Doppelgänger-Erzählung: Ukraine verbreitet Verschwörungsgeschichte über Putin

Diese Erzählung ist keinesfalls neu. Bereits im Oktober 2022 äußerte sich der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, Kyrylo Budanow, entsprechend. Er wisse von drei Doppelgängern, die sich alle plastischen Operationen unterzogen haben, um wie Putin auszusehen, sagte er in einem Interview mit der britischen Daily Mail. Auch Budanow nannte die Körpergröße als Merkmal, um den echten russischen Präsidenten zu erkennen. Inmitten anhaltender Spekulationen über eine mögliche Erkrankung Putins stellte der Offizier sogar die Frage, „ob der echte Putin noch existiert.“

Weder Budanow noch Smart lieferten für ihre Behauptungen Belege. Statt ernstzunehmende Theorien sind ihre Aussagen ohnehin vielmehr ein aktuelles Beispiel dafür, inwiefern auch die Ukraine den öffentlichen Diskurs zu prägen versucht. Hinter den Geschichten über Gesundheit und Doppelgänger steht nämlich letztendlich die Annahme, dass ein schwacher Putin dem Ende des Ukraine-Kriegs nur zuträglich sein kann. (vbu)