Putin „nicht mehr funktionstüchtig“: Insider-Infos enthüllen wohl den Verfall in Russlands Machtzentrum

Von: Christoph Gschoßmann

Wladimir Putin delegiert einem russischen Exiljournalisten zufolge immer mehr – auch wichtige Entscheidungen im Ukraine-Krieg.

München – Ist Wladimir Putin amtsmüde? Laut eines russischen Exiljournalisten zieht sich der Kreml-Machthaber immer mehr zurück und delegiert wichtige Aufgaben. So soll er seit Beginn des Jahres selbst keine großen Entscheidungen getroffen haben. Der Journalist Lev Kaldik berichtet dies mit der Berufung auf dem Staatsapparat nahestehenden Quellen. Darüber schreiben unter anderem das Schweizer Meidum Nau und die Bild.

Wladimir Putin soll seit Jahren vermehrt Entscheidungen delegieren

Bereits in den vergangenen Jahren soll der heute 70-Jährige vermehrt Entscheidungen delegiert haben. So sollen seine schriftlichen Befehle keine konkreten Anweisungen mehr enthalten. Stattdessen beschränke er sich darauf, die Befehle auf andere Regierungsmitglieder zu übertragen. So habe es beispielsweise als Befehl an Ministerpräsident Michail Mischustin geheißen: „An Mischustin. Organisieren Sie die Angelegenheit und berichten Sie.“ Andere Papiere arbeitete Putin demnach mit dem Hinweis „Aussortieren und berichten“ ab.

In einem zentral organisierten Staat wie Russland, in dem die Befehlskette klar von oben nach unten strukturiert ist, kommt es zu großen Problemen, wenn der Mann, der eigentlich konkrete Anweisungen geben sollte, sich passiv verhält. Laut Kaldik verstehen die Beamten Putins Wünsche häufig nicht, doch schreckten sie davor zurück, Befehle auf ihre eigene Art auszulegen.

Weil sie wüssten, dass sie den Machthaber im Amt vermutlich überleben werden, vermuten sie, dass sie ihre Entscheidungen dann einer neuen Führung erklären müssten. So schieben sich die Beamten gegenseitig die Verantwortung zu. (Zuletzt gab es auch Spekulationen um Putins Gesundheit. Er soll entgegen der Krebs-Gerüchte fit für sein Alter sein.)

Russland im Ukraine-Krieg: Entscheidungen werden vertagt, Berichte beschönigt

Entscheidungen würden vertagt und alles verlangsame sich. Das soll auch ein Grund dafür sein, warum im Ukraine-Krieg Anti-Putin-Rebellen so problemlos die russische Grenze in Belgorod übertreten konnten. Die Verwaltungsebenen sollen die Informationen – vor allem solche über Probleme – beschönigen.

Im Fall Belgorod soll Putin nur über eine unbedeutende provinzielle Aktivität an der Grenze informiert worden sein. Putins Sprecher Dmitri Peskow äußerte, die Situation in der Region sei zwar „alarmierend“, aber unter Kontrolle. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin dagegen drohte mit dem Einmarsch seiner Leute, sollte das Verteidigungsministerium dort nicht „schleunigst“ Ordnung schaffen.

Die Beamten bereiten sich bereits auf eine Zeit nach Putin vor, heißt es: „Putin wird verschwinden, aber der Staat wird bleiben.“ Der Kremlchef sei „nicht mehr funktionstüchtig, und jeder versteht das. Der Staatsapparat rotiert in Trägheit. Niemand, auch nicht die Militärs, will handeln.“ Ein möglicher Nachfolger Putins könnte indes bereits gefunden sein. (cgsc)

