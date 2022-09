Unmut in Russland wächst: Expertin nennt „größte Bedrohung für Putin“

Von: Richard Strobl

Ex-FSB-Chef Nikolai Patruschew und Wladimir Putin bei einem Treffen mit Shigeru Kitamura, Generalsekretär des japanischen Nationalen Sicherheitsrates. (Archiv) © IMAGO / ITAR-TASS

In Russland steigt der Unmut im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Sitzt Wladimir Putin noch so fest im Sattel, wie zu Kriegsbeginn?

Moskau - Russlands Ukraine-Krieg ist ins Stocken geraten. Die Gegenoffensive Kiews bringt Wladimir Putin aktuell auch im eigenen Land in Erklärungsnot. Gerade erst fühlte sich der russische Machthaber sogar zu einer Teilmobilmachung genötigt. Damit bricht Russlands Machthaber ein Versprechen an die Bürger. Und nun soll es auch noch massive Probleme bei der Umsetzung der Teilmobilisierung geben.

Sowohl nach den Rückschlägen im Krieg, als auch bei den Problemen im Zusammenhang mit Rekrutierungen dreht sich der Wind in Russland - zumindest ein wenig. Junge Russen protestieren und auch die Medien prangern teils Missstände an - besonders im Bereich der Teilmobilisierung. Doch droht Putin wirklich der Verlust seiner Macht?

Eine Teil-Antwort darauf hat nun Expertin Catherine Beltons gegeben. Sie war einst Moskau-Korrespondentin für die Financial Times und veröffentlichte 2020 ihr Buch „Putins Netz“, in dem sie Wladimir Putins Aufstieg analysiert und nachzeichnet. Sie sieht Putin im Interview mit dem österreichischen Standard aktuell in seiner Macht geschwächt. Die Elite könnte ihrer Meinung nach die Geduld langsam verlieren.

Russlands Elite steht wohl nicht mehr voll hinter Putin

Nach den Erfolgen zu Beginn des Krieges habe sich dann ein Teil der russischen Elite hinter Putin gestellt. Doch mit den Rückschlägen durch die Gegenoffensive der Ukraine „beginnt diese Einheit zu bröckeln“, so Belton. Mit der Entscheidung zur Teilmobilisierung habe Putin nun auch sein Versprechen gebrochen, keine Reservisten in den Krieg zu schicken. Dies untergrabe seine Popularität weiter. Belton berichtet von der Einschätzung eines russischen Milliardärs, dass sogar ein interner Machtkampf ausbrechen könne, sollte Putin den Donbass an die Ukraine verlieren.

Ukraine-Rückschläge für Russland: Putin verlässt sich wohl auf engste Berater

In dieser Lage verlässt sich Putin der Expertin nach weiter auf die Meinung seiner engsten Berater aus dem ehemaligen KGB. Dabei handelt es sich um Sicherheitsleute, mit denen er bereits in Sankt Petersburg eng zusammengearbeitet habe. Belton nennt beispielhaft Nikolai Patruschew, den sie als „eine Art graue Eminenz hinter den Kulissen“, beschreibt. „Er sagt Putin, was zu tun ist: nämlich, dass er Russlands Souveränität schützen müsse und dass die USA die Ukraine als Plattform benutzten, um Russland zu bedrohen“, so Belton zum Standard. Patruschew war unter anderem von 1999 bis 2008 Leiter des Inlandsgeheimdienstes FSB. Aktuell ist er Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.

Patruschew zählt zu den sogenannten „Silowarchen“ - ein Gegenbegriff zu den Oligarchen. Letztere hätten in Putins Russland keine politische Macht mehr, so die Expertin. Die alten KGB-Kreise Putins dagegen hätten die Macht „monopolisiert“, vor allem, indem sie das Justizsystem untergraben hätten. So könne man jedem mit Gefängnis drohen, der einem gefährlich werden könnte. Das gilt auch für die Oligarchen.

Doch wer könnte Putin letztendlich zu Fall bringen? „Die größte Bedrohung für Putin kommt von seinen eigenen Sicherheitsdiensten“, so Belton. Hier gebe es jüngere Mitglieder, die fortschrittlicher denken würden. Diese könnten erkennen, dass Putins Weg in die internationale Isolation führt und Russland letztlich schade.

