Russland meldet Verhaftung „ukrainischer Terrorzelle“: Skurrile Video-Details deuten auf Inszenierung hin

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml. Sein Geheimdienst behauptet, ein Attentat auf einen russischen Journalisten vereitelt zu haben. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Im Ukraine-Konflikt behauptet Russlands Geheimdienst, eine ukrainische „Terrorzelle“ verhaftet zu haben. Vieles deutet aber auf eine Inszenierung hin.

München - Im Ukraine-Konflikt taucht der Begriff „False-Flag“-Operationen immer wieder auf. Mit diesen „Operationen unter falscher Flagge“ bezeichnet die Ukraine bestimmte russische Aktivitäten, die darauf abzielen, ukrainische Soldaten oder Geheimdienstmitarbeiter für vermeintliche „Terroranschläge“ auf russischem Territorium verantwortlich zu machen. Somit will Moskau laut Kiew eine ständige Rechtfertigung der Ukraine-Invasion schaffen.

Zum Einsatz kommen dabei fast immer offenbar inszeniertes Foto- und Videomaterial, die angebliche „ukrainische Terrorzellen“ bei der Arbeit bzw. bei ihrer Verhaftung durch russische Sicherheitsbehörden zeigen sollen. Dieses Material wird anschließend durch Kreml-nahe Staatsmedien verbreitet. Auch am Montag (25. April) behauptete Russland, solch eine „Terrorzelle“ gefasst zu haben und stützte diese Behauptung mit Videos. Ein genauer Blick auf das Material verrät aber: Es könnte sich dabei erneut um eine Inszenierung handeln.

Putins Geheimdienst soll „ukrainische Terrorzelle“ gefasst haben - Inszenierung aufgeflogen?

Die Generalanwaltschaft in Moskau verkündete am Montag die Verhaftung von angeblichen Attentätern, die sich nach Angaben des russischen Machthabers Wladimir Putin auf ein Attentat gegen einen „prominenten russischen Fernsehjournalisten“ vorbereitet haben sollen. Für das vermeintliche Komplott machte Putin unter anderem den amerikanischen Geheimdienst CIA verantwortlich, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. So wolle man „die russische Gesellschaft spalten und von innen heraus zerstören“, zitierte der Spiegel den russischen Präsidenten.

Bei dem von Putin erwähnten Journalisten soll es sich dabei um den Kreml-Propagandisten und Putin-Loyalisten Wladimir Solowjow handeln, berichtete die russische Agentur Ria Nowosti unter Berufung auf den russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Gleichzeitig veröffentlichte das Staatsmedium Aufnahmen von der angeblichen Razzia gegen die „ukrainischen Nationalisten“. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Sondereinheitskommando die Wohnung stürmt, die vermeintlichen Attentäter verhaftet und Gegenstände beschlagnahmt. Allerdings könnte die Inszenierung genau wegen dieser Aufnahmen aufgeflogen sein.

Der russische Journalist Wladimir Solowjow (l.) und Wladimir Putin, Präsident Russlands (Archivbilder, Montage) © Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/Imago

Putin-Inszenierung? Angebliche „ukrainische Terrorzelle“ mit Videospiel und komischer Unterschrift

Im Filmmaterial zur Wohnung der angeblichen „Terrorzelle“ sind jede Menge Nazidevotionalien wie Fotos von Adolf Hitler und T-Shirts mit Hakenkreuzen zu sehen. Außerdem wurden nach russischen Angaben auch ein Meth-Labor, sechs gefälschte ukrainische Pässe, acht Molotow-Cocktails, sechs Pistolen, 1.000 Schuss Munition, eine Schrotflinte und eine Perücke mit grünen Haaren beschlagnahmt.

Bis hierhin scheint zwar alles normal zu sein, doch einige Elemente passen nicht ganz zur Szene. Abgesehen davon, dass das T-Shirt mit dem Hakenkreuz nagelneu und überhaupt nicht getragen oder sonst genutzt aussieht, gibt es weitere auffällige Punkte in dem Video, die für Fragezeichen sorgen. Das von der russischen Einheit sichergestellte Material beinhaltet auch drei Spiele der Simulationsreihe „Die Sims 3“ sowie ein Buch mit einer Neo-Nazi-Inschrift. Das Buch ist wortwörtlich mit „Unleserliche Signatur“ unterschrieben.

Sofort sorgte dies für einen Verdacht über die Authentizität des Vorfalls. Bei den „Die Sims 3“-Spielen könne es sich um ein Missverständnis der Anweisungen durch die Handelnden gehandelt haben, berichtete der Spiegel. Demnach könnte es vielmehr um drei SIM-Karten anstatt des Spiels gegangen sein. Ähnliches gilt für die Unterschrift „Unleserliche Signatur“. Auch hier ist es möglich, dass die Aufforderung zum Unterschreiben des Buches mit einer unleserlichen Signatur missverstanden, „Unleserliche Signatur“ zu wörtlich genommen und so eingetragen wurde.

Putins Geheimdienst hat Verhaftung von „Terrorzelle“ wohl inszeniert - „Wer hätte das gedacht?“

In den sozialen Medien wurde über die angebliche Razzia der russischen Sicherheitskräfte gescherzt. Der britische BBC-Journalist Francis Scarr etwa bezeichnete die beschlagnahmten Gegenstände scherzhaft als „ukrainisches Neo-Nazi-Starterpack, ein Produkt des FSB“ und fügte hinzu: „Wer hätte gedacht, dass sie (angebliche Attentäter, Anm. Redaktion) sich für Sims 3 interessieren würden?“

Der in Berlin wohnhafte Osteuropa-Experte Sergej Sumlenny kommentierte, die FSB habe einen angeblichen „Komplott“ für ein Attentat auf Solowjow fabriziert. Dabei verwies er auf die Signatur im Buch: „Einer der ‚Beweise‘ ist eine Neonazi-Inschrift in einem Buch. Unterzeichnet mit ‚Unleserliche Signatur‘. Ja, der FSB erhielt den Auftrag, das Buch mit einer ‚unleserlichen Signatur‘ zu unterschreiben – und tat dies!“

Autoren des Investigativportals „Bellingcat“ führten allerdings an, dass die Gruppe, die Russland behauptet, verhaftet zu haben, ihre Mitteilungen auf Portalen wie Telegram und VK tatsächlich mit den Worten „Unleserliche Signatur“ unterschreibt. Höchstwahrscheinlich handle es sich bei der angeblichen Razzia immer noch um eine Inszenierung, doch die Unterschrift ist nach Auffassung des Investigativportals kein Fehler und wurde mit Absicht eingetragen. Eine weitere „Operation unter falscher Flagge“ Russlands sieht die Ukraine übrigens in Transnistrien. (bb)