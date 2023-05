Nach Drohnenangriff auf Moskau: Putin räumt Schwächen ein

Von: Franziska Schwarz

Berichte über Drohnenangriffe in Russland nehmen zu – besonders in den Grenzgebieten zur Ukraine. Kremlchef Putin will Moskau nun „abdichten“.

Moskau – Wladimir Putin hat sich nach dem Drohnenangriff in Moskau geäußert. Es gebe „noch viel zu tun“, was die Luftverteidigungssysteme der russischen Hauptstadt angeht. Kremlchef Putin macht Kiew für den Angriff verantwortlich, doch Michailo Podoljak – ein Top-Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – bestreitet jegliche Beteiligung der Ukraine.

Aufnahme vom 30. Mai: Wladimir Putin in Moskau © Gavriil Grigorov/Imago

Nach Drohnenangriff in Moskau: Putin will Stadt „abdichten“

Das russische Nachrichtenagentur Tass berichtete weiter, Putin habe die Drohnenangriffe mit Swetlana Tschupschewa, Leiterin der Agentur für strategische Initiativen (ASI), während eines Besuchs im Moskauer Kultur- und Bildungszentrum Zotov (siehe Bild oben) besprochen. „Generell ist klar, was getan werden muss, um die Luftverteidigung der Hauptstadt abzudichten“, zitierte Tass Putin. Der Kremlchef erklärte auch, dass der Zweck der Drohnenangriffe seiner Meinung nach darin besteht, „eine Reaktion Russlands zu provozieren“.

Dennoch spielte auch sein Sprecher Dmitri Peskow den Drohnenangriff in Moskau herunter: „Alles hat richtig funktioniert, hat gut funktioniert“, sagte er laut Tass mit Blick auf das Luftverteidigungssystem.

Nach Drohnenangriff in Moskau: „Putins Bluthund“ Kadyrow schwört Rache

Putin warf der Regierung in Kiew im Ukraine-Krieg „Terror“ vor und kündigte eine Redaktion auf die Drohnenangriffe in Moskau an. Auch sein enger Vertrauter Ramsan Kadyrow meldete sich zu Wort. Der Tschetschenführer forderte die Verhängung des Kriegsrechts in Russland, um härter gegen die Ukraine vorzugehen: „Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist“, schrieb Kadyrow – Spitzname: „Putins Bluthund“ – auf Telegram.

Wieder einmal drohte Kadyrow auch Westeuropa mit russischen Angriffen: Russland könne an die Türen zum Beispiel Deutschlands oder Polens klopfen, meinte er. Während Moskau erst seit kurzem Schauplatz derartiger Drohnenattacken ist, berichten vor allem auch grenznahe Regionen zur Ukraine schon seit längerem immer wieder von Angriffen aus dem Nachbarland. (frs mit dpa)