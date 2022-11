Putins Propaganga dichtet Selenskyj Waffen-SS-Symbol an – Behauptung hält Check nicht stand

Von: Stephanie Munk

Der Totenkopf auf Selenskyjs Jacke ist das Symbol einer Brigade der ukrainischen Armee. © Ukraine Presidential Press Service/Imago

Trägt Selenskyj den Totenkopf der Waffen-SS auf dem Ärmel? Diese Behauptung kursiert regelmäßig in sozialen Netzwerken. Doch hinter dem Emblem steckt etwas anderes.

Berlin – Die Ukraine werde von Nazis beherrscht - mit unter anderem dieser falschen Behauptung rechtfertigte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Einmarsch ins Nachbarland am 24. Februar. Seitdem nutzt Russland dieses Narrativ im Ukraine-Krieg immer wieder oder treibt es in abgewandelter Form auf die Spitze: Zuletzt sprach das Kreml-Umfeld sogar von der Kirche Satans, die in der Ukraine die Macht übernommen habe.

Um seine Rhetorik zu untermauern, verbreitet Russland massiv Kriegspropaganda in den sozialen Netzwerken. Immer wieder taucht dort auch die Behauptung auf, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trage einen SS-Totenkopf als Ärmelaufnäher - als Beweis für seine angebliche Nähe zu den Nazis. Doch das ist eindeutig falsch, wie die dpa nun in einem Faktencheck belegt hat.

Selenskyj trägt bei Soldatenbesuch Totenkopf auf der Jacke - das steckt dahinter

Selenskyj trug zwar unter anderem bei einem Besuch in Charkiw Mitte September eine olivgrüne Jacke mit Totenkopf-Aufnäher auf dem Ärmel. Das Motiv entspricht jedoch nicht dem Symbol der Waffen-SS.

Jörg Baberowski, Professor für die Geschichte Osteuropas, bestätigte der dpa: „Selenskyj trägt definitiv nicht das Symbol der Totenkopfverbände der SS, das ganz anders aussah und an der Mütze befestigt war. Es ist vielmehr das Symbol einer ukrainischen Brigade.“ Der Totenkopf sei das offizielle Symbol der 72. Brigade, einer mit Schützenpanzern ausgerüsteten Einheit der ukrainischen Armee. Es gebe keine Hinweise darauf, dass dieser Schädel eine faschistische Bedeutung hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyji trug bei seinem Besuch in Charkiw eine Jacke mit Totenkopf-Aufnäher. Mit dem SS-Totenkopf hat dies aber nichts zu tun. © Ukraine Presidential Press Service/Imago

Selenskyj mit Symbol der Waffen-SS? Totenkopf wird oft militärisch verwendet

Auf unzählige Beispiele für die militärische Verwendung von Totenschädeln verweist Gerhard Bauer, Leiter des Sachgebiets Uniformen und Feldzeichen am Militärhistorischen Museum Dresden. „Totenschädel sind spätestens seit dem 17. Jahrhundert als militärische Symbole, welche für Todesverachtung und Furchtlosigkeit stehen, gebräuchlich“, sagte er dem MDR. Auch das von Selenskyj getragene Symbol sei ein militärisches.

Bei einem optischen Vergleich beider Symbole fällt zudem auf: Der Totenkopf an Selenskyjs Aufnäher ist nach rechts und der SS-Schädel nach links gerichtet. Genauso unterscheiden sich weitere Details wie etwa die Form des Kiefers. Dass jedoch immer mehr Deutsche Putins Propaganda zustimmen, vor allem Bürger aus dem Osten, zeigt eine aktuelle Umfrage. (dpa/smu)