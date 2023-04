Tod statt Sturz: Ex-Spion rechnet fest mit Attentat auf Putin

Von: Katja Saake

Ein Ex-CIA-Chef hält ein tödliches Attentat auf Putin für wahrscheinlich. Der russische Präsident sei bereits ein „wandelnder Toter“.

Moskau - Das Schicksal des russischen Präsidenten Wladimir Putin spielt für den weiteren Verlauf und ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges eine große Rolle - darin sind sich wohl die meisten Politik-Experten einig. Einige halten einen Putsch gegen den russischen Staatschef für möglich und teils sogar immer wahrscheinlicher.

So sagte der US-amerikanische Russland-Experte Mark N. Katz gegenüber der ukrainischen Kyiv Post kürzlich, es bestehe „die echte Wahrscheinlichkeit“ eines baldigen Putsches. Der Kreml sei bereits tief in verschiedene Lager gespalten. Jetzt erklärte ein EX-CIA-Chef, er rechne mit einem tödlichen Attentat auf den russischen Präsidenten.

Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP

Ex-CIA-Chef: Putin ist ein „wandelnder Toter“

Gegenüber der britischen Sun bezeichnete James Olson, früherer Chef der Spionageabwehr des US-Auslandsgeheimdienstes, den russischen Präsidenten als „wandelnden Toten“. Putin sei in einer „No-Win-Situation“ - dieser könne entweder einen aufzehrenden Krieg führen oder bei Beendigung des Ukraine-Krieges seinen eigenen Tod riskieren.

Olson sagte, solange Putin an der Macht bleibe, werde er den Krieg niemals aufgeben – und der Weg, diesen zu beenden, sei, dass Russlands Präsident getötet oder gestürzt werde. „Wenn Putin an der Macht bleibt, wird es einen langen Krieg geben, weil er nicht aufgeben wird – aber ich glaube nicht, dass Putin an der Macht bleiben wird. Ich glaube, dass er von der Macht entfernt wird.“

Olsons Einschätzung zufolge sieht es für Putin nicht gut aus: Sowohl in Oligarchen- als auch Militärkreisen. Putin habe sich „verrechnet“ – er habe die Macht des Militärs und die Effektivität seiner Führung überschätzt. Außerdem habe er nicht die Gewinne erzielt, die er oder seine Kommandeure erwartet hatten. Russland sei in einem langen brutalen Krieg festgefahren, in dem sich demütigende Niederlagen häuften.

Hohe Verluste im Ukraine Krieg bedrohen Putins Position

Der EX-CIA-Chef rechnet mit einem Aufstand in der russischen Führungselite: „Ich glaube, dass es im Militär, bei den Geheimdiensten und unter den Oligarchen eine starke Unterströmung der Opposition gegen Putin gibt“, sagte Olson. Und weiter: „Ich denke, Putin wird ausgeschaltet. Ich würde ein Attentat nicht ausschließen“. Die hohen Verluste Russlands im Ukraine-Krieg könnten nach Olsons Einschätzung eine echte Gefahr für Putin werden: Sie seien bereits zehnmal höher als im Afghanistan-Krieg der Sowjetunion zwischen 1979 und 1989 mit damals knapp 15.000 toten Soldaten.

„Ich glaube, es gibt Generäle, die von diesem tragischen Verlust an Menschenleben angewidert sind, und sie werden eine mögliche Quelle des Aufstands gegen Putin sein“, sagte der EX-CIA-Chef der Sun. „Und wenn sie das tun, sehe ich Putin als einen wandelnden Toten. Er würde das nicht überleben. Ich denke, dass es wahrscheinlicher ist, dass Putin eliminiert wird als eine militärische Niederlage.“

EX-CIA-Chef: Patriotische Russen werden Putin eliminieren

Putin zerstöre Russland, das russische Volk leide und verliere viele Menschenleben. „Ich glaube, es gibt einige gute Russen, einige patriotische Russen, die entscheiden werden, dass genug genug ist“, sagte Olson. Ich halte es für wahrscheinlich, dass einige patriotische Russen entscheiden werden, dass sie Putin eliminieren müssen.“

Olson glaubt an einen Putsch aus positiven Motiven, nicht einen Machtwechsel unter diktatorischen Führungsfiguren. Er sagte, er denke, dass „die Menschen, die motiviert sein werden, Putin zu eliminieren, dies aus den richtigen Gründen tun werden, dass sie Russland retten wollen, dass sie wollen, dass Russland in die Gemeinschaft der Nationen zurückkehrt.“ Diese Menschen würden die Demokratie in Russland wieder herstellen wollen und die Zukunft des Landes ohne Putin werde sehr rosig sein, so Olson.

Ukraine-Krieg: Zweifel an Sturz Putins

Andere Experten rechnen hingegen nicht mit einem Sturz Putins. Gerhard Mangott, Russlandexperte und Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, sagte beispielsweise Ende des vergangenen Jahres FOCUS online, ein Putsch gegen Putin sei unwahrscheinlich. Die Unzufriedenheit in Russland sei zwar gewachsen, genau wie die Kritik am russischen Verteidigungsministerium und dem Militärgeneralstab. Außerdem habe sich die Stimmung gegenüber Putin verändert.

Nach Einschätzung des Experten jedoch nicht in einem Maße, das einen gewaltsamen Konflikt innerhalb Russlands auslösen könnte. „Doch wenn die Reihe von russischen Kriegsniederlagen weitergeht und Russland immer weiter zurückgedrängt wird, ist Putins Position sicherlich gefährdet. Das weiß er auch und deswegen wird er alles tun, um dies zu verhindern – bis hin zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen“, so der Russlandexperte. Eine Warnung vor Putins Atomarsenal sprach Mangott auch bei Merkur.de aus. (kasa)