Putins Truppen fallen offenbar auf Fake-Profile schöner Frauen rein – mit tödlichen Folgen

„Schicken viel Sche***“

Auch im Internet zeigt der Ukraine-Krieg seine Auswirkungen. Hacker sollen nun russische Soldaten in die Falle gelockt haben – mit Frauen-Fake-Profilen.

Kiew – Der Ukraine-Krieg tobt bereits seit Ende Februar. Allerdings wird nicht nur physisch gekämpft. Auch in den Medien ist ein beispielloser Informationskrieg entbrannt. Sei es nun russische Propaganda, die im Staatsfernsehen auch gern mal zur Hetze gegen Berlin und Kanzler Olaf Scholz verwendet wird. Oder brisante Inhalte die im Netz geteilt werden.

Putins Truppen im Ukraine-Krieg: Hacker legen sie offenbar mit Fake-Profilen rein

Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass die mediale Leichtsinnigkeit gerade auf Social Media schwerwiegende Folgen im Kriegsgeschehen haben kann. Erst kürzlich sollen etwa unbedachte Urlaubsbilder Stellungen von russischer Luftabwehr auf der Krim verraten haben. Nun folgt offenbar der nächste Internet-Zwischenfall. Und der soll sogar tödliche Folgen gehabt haben.

Wie die Financial Times berichtet, haben sich ukrainische Hacker aus einer Gruppe mit dem Namen „Hack your Mom“ eine neue Methode ausgedacht, um russische Soldaten in die Falle zu locken: Fotos von schönen Frauen. Demnach hätten die Hacker gefälschte Frauenprofile in sozialen Netzwerken angelegt, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Truppen von Wladimir Putin zu generieren. Einige Soldaten sollen offenbar auf die Fotos der Profile reagiert haben und Bilder von sich zurück geschickt haben. Dadurch soll ein russischer Stützpunkt aufgeflogen sein.

+ Via Telegram wurden Putins Soldaten offenbar in eine Falle gelockt. © Montage: dpa/KEYSTONE POOL REUTERS/Denis Balibouse und dpa/TASS/Sergei Konkov

Russland-Stützpunkt wegen Soldaten-Leichtsinn zerstört? Ukraine-Hacker: „Schicken viel Sche***“

Die IT-Spezialisten sollen bereits im Vorfeld einen Stützpunkt im Süden der Ukraine in der Stadt Melitopol vermutet haben. Laut dem Bericht der Financial Times habe man dann über die Frauenprofile, unter anderem über Telegram, Soldaten vor Ort ausgetrickst. Der Bericht stützt sich auf Informationen aus der Hackergruppe sowie von Vertretern der ukrainischen Regierung. Unter anderem zitiert die Financial Times den Ukrainer Nikita Knysh, demnach Chef der Hackergruppe, der behauptet, die russischen Soldaten würden „viel Sche***“ an die Frauenprofile schicken, um unter Beweis zu stellen, „dass sie Kämpfer sind“. Die Fotos hätte man ans ukrainische Militär übermittelt, dieses hätte dann Angriffe gestartet.

Tatsächlich gab es im August Berichte über Angriffe auf einen russischen Stützpunkt in Melitopol samt Berichten über tote Soldaten. Die Angaben, ob die Hackergruppe hier nun eine übergeordnete Rolle spielte, konnten allerdings zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Nicht nur physisch und im Netz, auch rhetorisch tobt der Ukraine-Krieg. Putins Vertrauter und Ex-Präsident Medwedew etwa drohte erneut mit Russlands Atomwaffen-Arsenal und dem „Untergang der Menschheit“. (han)

