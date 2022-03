„Tot oder lebendig“: Russischer Geschäftsmann setzt eine Million Dollar als Kopfgeld auf Putin aus

Von: Max Darga

Teilen

Für die Festnahme Putins hat ein reicher russischer Geschäftsmann nun ein Kopfgeld ausgesetzt. © Thanassis Stavrakis

Im Ukraine-Konflikt steht Putin als Verantwortlicher für den Krieg im Mittelpunkt. Ein russischer Millionär hat nun ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Moskau - In der Ukraine wütet der Krieg. Der russische Präsident, Wladimir Putin, marschierte in das Nachbarland Russlands ein und sorgte so für die Eskalation des Ukraine-Konflikts. Für Alexander Konanykhin ist er wohl derjenige, der sämtliche Fäden zieht. Deshalb rief der russische Geschäftsmann auf Facebook zur Festnahme Putins auf - und setzte hierfür eine Million Dollar Kopfgeld aus.

Konanykhin teilte ein Fahndungsbild von Wladimir Putin mit den Worten „Wanted Dead or Alive“ und schrieb dazu: „verspreche, eine Million Dollar dem/den Offizieren zu zahlen, der, entsprechend der verfassungmäßigen Pflicht, Putin als einen Kriegsverbrecher unter russischem und internationalem Recht festnimmt.“ Putin sei nicht der russische Präsident. Er habe „in einer Spezial-Operation ein Wohnhaus in Russland in die Luft gejagt“, die „Verfassung verletzt“, da er „freie Wahlen abgeschafft“ hat und „seine Gegner eleminiert“. Der Facebook-Post wurde inzwischen wieder entfernt. Die Bild veröffentlichte allerdings Screenshots.

Russe setzt eine Million Dollar Kopfgeld auf Putin aus

Konanykhin sehe sich selbst als „Russe und russischer Bürger“ und es als seine „moralische Pflicht“ an, „die Entnazifizierung von Russland zu unterstützen“. Dem in Russland geborenen Millionär wurde nach Anschuldigungen Russlands gegen ihn in den USA politisches Asyl gewährt, da bei einer Auslieferung an Russland nach Einschätzung eines Gerichts Gefahr um sein Leben bestünde, da er ein offener Gegner Putins und Jelzins sei.

Abschließend schreibt er, dass er die Ukraine weiter „in ihren heroischen Anstrengungen“ unterstützen werde, „den Angriffen Putins standzuhalten“.

Alle aktuellen Informationen zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier. Die Hintergründe des Ukraine-Konflikts haben wir hier für Sie zusammengefasst. (mda)