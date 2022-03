Ukraine-Krieg: Plötzliche Kehrtwende - Deutschland liefert Kiew tausende Panzerfäuste

Von: Patrick Mayer, Jonas Raab

Ukraine-Krieg: Deutschland liefert tausende Luftabwehrraketen und Panzerfäuste an die Ukraine. Kanzler Olaf Scholz warnt Wladimir Putin. Der News-Ticker.

Deutschlands Reaktionen im Ukraine-Konflikt *: Kanzler Olaf Scholz* hat sich im Bundestag an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* gerichtet (siehe Update vom 23. März, 9.55 Uhr).

*: Kanzler Olaf Scholz* hat sich im Bundestag an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* gerichtet (siehe Update vom 23. März, 9.55 Uhr). Deutschland liefert weitere Waffen an die Ukraine (siehe Update vom 23. März, 13.58 Uhr und 17.55 Uhr).

Kanzler Scholz gibt Fehler im Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach dessen Bundestags-Rede zu (siehe Update vom 23. März, 12.10 Uhr).

Update vom 23. März, 20.05 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) hat angekündigt, alle Anträge für weitere Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine schnellstmöglich zu genehmigen.

„Wir haben mit dem Beschluss, Waffen an die Ukraine zu liefern, einen Pfad eingeschlagen, von dem jeder hoffentlich wusste, dass wir ihn konsequent weiter gehen müssen“, sagte Habeck der „Welt“. Für sein Ministerium bedeute dies, „dass wir selbstverständlich alle Waffenlieferungen genehmigen, die im vereinbarten Korridor liegen“, erzählte Habeck weiter: „Das erfolgt unverzüglich.“

Deutschlands Reaktionen auf Russland-Ukraine-Krieg - 2000 Panzerfäuste für Kiew

Update vom 23. März, 17.55 Uhr: Deutschland wird der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen weitere 2000 Panzerfäuste liefern. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwochnachmittag berichtet, wird das Verteidigungsministerium von Christine Lambrecht (SPD) einen entsprechenden Antrag an den Bundessicherheitsrat stellen.

Zuletzt hatten sowohl Lambrecht als auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) erklärt, dass Deutschland keine weiteren Waffenlieferungen aus Bundeswehr-Beständen leisten könne. Am Mittwoch kam jedoch wieder Bewegung in die Unterstützung der militärisch angegriffenen Ukraine. So veranlasste die Ampel-Bundesregierung laut Baerbock die Lieferung weiterer Luftabwehrraketen vom Typ Strela an Kiew.

Der Hintergrund: Von den angekündigten 2700 Strela-Raketen waren bisher erst 500 übergeben worden. Jetzt seien weitere 500 auf dem Weg, die restlichen 1700 sollten unverzüglich auf den Weg gebracht werden, hieß es aus dem Außenministerium. Jetzt soll es also auch Panzerfäuste geben.

2000 Stück gehen an die Ukraine: Panzerfäuste der deutschen Bundeswehr, hier bei einer Übung von Panzergrenadieren. (Symbolfoto) © IMAGO / Björn Trotzki

Deutschlands Reaktionen auf Russland-Ukraine-Krieg - Scholz telefoniert erneut mit Putin

Update vom 23. März, 15.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Gipfeltreffen von Nato, EU und G7-Staaten zum Ukraine-Krieg abermals mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefoniert. Im Gespräch sei es um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gegangen, teilte der Kreml am Mittwoch in Moskau mit.

Putin habe eine „Reihe von Überlegungen im Zusammenhang mit den wichtigsten Positionen der Russischen Föderation“ erläutert. Einzelheiten wurden keine genannt. Von deutscher Seite gab es zunächst keinen Kommentar. Die Gipfel finden an diesem Donnerstag in Brüssel statt.

Ukraine-Krieg: Baerbockbestätigt neue deutsche Waffenlieferungen

Update vom 23. März, 13.58 Uhr: Deutschland liefert nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock derzeit weitere Luftabwehrraketen vom Typ Strela an die Ukraine. „Die weiteren Strela-Lieferungen sind auf dem Weg“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch im Bundestag. Schon zuvor gab es einen Bericht über weitere Flugabwehrwaffen (siehe Update vom 23. März, 12.40 Uhr). Die Ukraine hat bisher von Deutschland 500 Strela-Luftabwehrraketen erhalten. Ursprünglich war von bis zu 2700 die Rede. Baerbock betonte nun hinsichtlich des Ukraine-Kriegs: „Wir sind einer der größten Waffenlieferer in dieser Situation. Das ist nichts, was uns stolz macht, sondern das ist das, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen.“

Annalena Baerbock (Grüne), Außenministerin, spricht in der Haushaltsdebatte im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa

Deutschlands Position im Ukraine-Krieg: Regierung unterstützt Einreise russischer Journalisten

Update vom 23. März, 13.33 Uhr: Angesichts der eingeschränkten Meinungsfreiheit in Russland unterstützt die Bundesregierung die Einreise russischer Journalisten nach Deutschland. Das erklärten Sprecher des Außen- und Innenministeriums am Mittwoch in Berlin. „Diese sehr weitgehenden Eingriffe in Presse und Medienfreiheit sind für uns von großer Besorgnis“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Botschaft in Moskau stimme sich eng mit Journalisten ab, um ein „pragmatisches und rasches Vorgehen“ bei der Vergabe von Visa zu ermöglichen. Man tue derzeit alles, um Journalisten vor Ort zu beraten und auch bei der Ausreise zu helfen, hieß es weiter.

Update vom 23. März, 13.15 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin explizit davor gewarnt, in der Ukraine chemische oder biologische Kampfstoffe einzusetzen. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin mit. Auf die Frage eines Journalisten, ob Scholz den Kremlchef in einem Gespräch vor dem Einsatz solcher Waffen gewarnt habe und welche möglichen Konsequenzen er erwähnt habe, antwortete Hebestreit, der Kanzler habe in einem Interview gesagt, „dass er ihn in einem direkten Gespräch gewarnt habe“. „Aber es wurden keine weiteren Konsequenzen weiter diskutiert, die ich hier mitzuteilen habe.“

Ukraine-Krieg: Deutschland liefert offenbar weitere Waffen

Update vom 23. März, 12.40 Uhr: Deutschland will im Ukraine-Krieg offenbar weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das berichtet Bild. Demnach will die Bundesregierung 1700 Flugabwehrwaffen vom Typ Strela an die Armee der Ukraine liefern. Es handle sich dabei um Kurzstrecken-Boden-Luft-Raketen sowjetischer Bauart.

Der Bundessicherheitsrat habe sich auf die Lieferung am Dienstag in geheimer Sitzung geeinigt, sie soll unverzüglich erfolgen. 500 Strela-Flugabwehrwaffen hat Deutschland laut Bild der Ukraine bereits geliefert.

Handout der Bundeswehr zeigt Reservisten, die mit der Fliegerfaust «Strela» üben. (Archiv) © Michael Mandt/dpa

Ukraine-Krieg und Deutschland: Scholz gibt Fehler im Umgang mit Selenskyj zu

Update vom 23. März, 12.10 Uhr: Der Umgang des deutschen Parlaments mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach dessen Rede im Bundestag wurde als „peinlich“ und „würdelos“ kritisiert und hatte Wellen bis ins Ausland geschlagen. Jetzt hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit eingeräumt, dass es ein Fehler war, nach der Rede Selenskyjs auf eine Bundestags-Debatte zu verzichten. Die Ampel-Koalition hatte den Verzicht auf eine Debatte durchgesetzt. Dies sei „nicht richtig“ gewesen, sagte Scholz jetzt.

Bei der per Video übertragenen Rede Selenskyjs war Scholz zwar anwesend gewesen, hatte dazu aber nichts gesagt*. Erst später veröffentlichte er eine kurze Äußerung auf Twitter. Der Bundestag selbst war ohne jegliche Unterbrechung zur Tagesordnung übergegangen - mit Geburtstagsglückwünschen an Abgeordnete und dann einer Debatte über die allgemeine Impfpflicht.

Selenskyj hatte sich in seiner Rede am vergangenen Donnerstag für deutsche Unterstützung bedankt, aber auch deutliche Kritik geübt. Er kritisierte die weiter bestehende enge Energiepartnerschaft Deutschlands mit Russland und forderte auch mehr militärische Unterstützung, etwa durch zusätzliche Waffenlieferungen.

Ukraine-Krieg und Deutschland: AfD lehnt Sanktionen gegen Russland ab

Update vom 23. März, 10.26 Uhr: Die AfD lehnt im Ukraine-Krieg Sanktionen von Deutschland gegen Russland auch nach den massiven russischen Angriffen weiterhin ab. „Weil die Bundesregierung helfen möchte, Russland wirtschaftlich und ökonomisch auszuhungern, sollen wir auf günstige Erdgaslieferungen durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verzichten“, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla bei der Generaldebatte im Bundestag. Das sei falsch.

Chrupalla bekräftigte zudem das Nein seiner Fraktion zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Er sagte: „Weder 500 Millionen Euro noch eine Milliarde Euro werden den Krieg in der Ukraine beenden. Vielmehr wird durch diese fehlgeleitete Politik auch noch Blut an den Händen der deutschen Bürger kleben - das darf nicht sein.“

Der AfD-Vorsitzende warf der Bundesregierung vor, aus ideologischer Verbohrtheit den Wohlstand und die Sicherheit der Deutschen zu riskieren. An die Adresse des Vorsitzenden der Unionsfraktion, Friedrich Merz, sagte er: „Mit Herrn Merz als Bundeskanzler wären wir schon im Dritten Weltkrieg.“

Ukraine-Krieg und Deutschland: Scholz spricht über Telefonate mit Putin

Update vom 23. März, 10.17 Uhr: Kanzler Scholz will sich weiter sich für ein Ende des Kriegs in der Ukraine einsetzen: „Wir werden nichts unversucht lassen, bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent“, sagte er im Bundestag zur Position Deutschlands. Er habe in den vergangenen Tagen oft und lange mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin* telefoniert, so Scholz. Putin müsse „die Wahrheit“ über den Krieg hören: „Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft. Die Waffen müssen schweigen, und zwar sofort.“

Zurückhaltend äußerte sich Scholz zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Es könne „heute niemand sagen“, ob diese zum Erfolg führten. „Noch steht der Beweis aus, dass es Putin dabei nicht nur um einen Diktatfrieden geht.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), spricht in der Generaldebatte im Plenum im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa

Update vom 23. März, 10.11 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat bei der gerade laufenden Generaldebatte im Bundestag Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Unterstützung durch Deutschland zugesichert. „Noch ist völlig unklar, wie viele Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen werden. Wir wissen nur: Es werden viele sein“, sagte Scholz. Er betonte: „Die Flüchtlinge sind hier bei uns willkommen.“ Deutschland werde helfen, die Bundesregierung sei dafür auch zu zusätzlichen Maßnahmen bereit.

Scholz sprach von „kaum auszuhaltenden Bildern“ zerstörter Wohnungen, zerbombter Krankenhäuser und belagerter Städte in der Ukraine - und von Frauen und Kindern, die vor den Bomben, Panzern und Raketen des russischen Präsidenten Wladimir Putin fliehen. Scholz dankte für „eine überwältigende Welle des Mitgefühls und der Solidarität“ in Deutschland. Zehntausende hätten nicht nur ihre Herzen geöffnet, sondern auch Häuser und Wohnungen.

Ukraine-Krieg und Deutschland: Scholz wendet sich mit Absage an Selenskyj - „So schwer es fällt“

Update vom 23. März, 9.55 Uhr: Gibt es weitere Sanktionen von Deutschland gegen Russland? Gerade läuft die Generaldebatte im Bundestag und Bundeskanzler Olaf Scholz spricht auch zum Ukraine-Krieg und zur Position Deutschlands. An Präsident Selenskyj, der vergangene Woche im Bundestag per Videoschalte gesprochen und mehr Unterstützung gefordert hat, richtet Scholz zu Beginn direkte Worte: „Präsident Selenskyj, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.“

Scholz erinnert an die bereits beschlossenen Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung der Ukraine und kündigt an: „Wir schärfen die Sanktionen ständig nach.“ Stimmen, die eine Nato-Friedensgruppe oder eine Flugverbotszone über der Ukraine fordern, gibt er aber eine klare Antwort: „So schwer es fällt, wir werden dem nicht nachgeben.“ Die Nato werde nicht Kriegspartei, da sei man sich mit den europäischen Partnern einig. „Alles andere wäre unverantwortlich.“

Deutschland müsse sich unabhängig von russischer Energie machen, aber nicht von jetzt auf gleich. Der Kanzler betont, Sanktionen gegen Russland „dürfen die europäischen Staaten nicht härter treffen als die russische Führung“. De beschlossene Sanktionen würden jetzt schon viele Bürger „hart treffen“. Man dürfe nicht „sehenden Auges“ Deutschlands „wirtschaftliche Substanz“ aufs Spiel setzen. Das sei die Maßgabe bei den Sanktionen gegen Wladimir Putin*.

Update vom 23. März, 9.02 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich dafür ausgesprochen, im Ukraine-Krieg mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. „Es ist eindeutig so, dass mehr kommen muss, und es ist eindeutig, dass jede einzelne Anforderung geprüft wird“, sagte Nouripour am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ von RTL/n-tv. Er könne versichern, dass die Forderungen der Ukraine nach bestem Wissen und Gewissen geprüft würden, in der Balance zwischen Beistand und dem Vermeiden einer Entgrenzung des Krieges. Aber: Nicht jeder Wunsch sei erfüllbar, so der Grünen-Politiker. „Es ist einfach nicht so, dass U-Boote auf Bäumen wachsen und man sie einfach runterpflücken muss und rüberreichen kann.“

Ukraine-Krieg und Deutschland: Innenministerin Faeser fordert faire Verteilung von Flüchtlingen

Update vom 23. März, 6.27 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine faire Verteilung ukrainischer Flüchtlinge in der EU gefordert und zugleich Forderungen nach einer besseren Koordinierung durch den Bund zurückgewiesen. „Seit dem ersten Tag des Krieges koordinieren wir die Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten sehr eng mit den Ländern“, sagte die SPD-Politikerin den RND-Zeitungen von diesem Mittwoch.

Erst am vergangenen Donnerstag habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut mit den Ministerpräsidenten über das Thema beraten. Integrations- und Sprachkurse würden bereits geöffnet, medizinische Versorgung und Arbeitsmarktzugang ermöglicht. „Wir sind viel besser aufgestellt als wir es bei früheren Fluchtbewegungen waren.“

Es habe nun absolute Priorität, für eine faire Verteilung in der gesamten EU zu sorgen, sagte Faeser weiter. Zwar gebe es einen Schulterschluss zur gemeinsamen Aufnahme der Geflüchteten in allen EU-Staaten. Doch diese Vereinbarung müssten „jetzt auch alle gemeinsam umsetzen“. Das fordere sie gemeinsam mit Frankreich und Polen und berate sich dazu am Mittwoch abermals mit der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, sagte Faeser.

Zudem kündigte sie an, am Donnerstag mit den Innenministern der G7-Staaten darüber zu sprechen, „wie Geflüchtete auch in Staaten außerhalb der EU wie Kanada, den USA und Japan Schutz finden können“.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) © Christophe Gateau/dpa

Bundesregierung: Erneute Verurteilung Nawalnys „durch nichts zu rechtfertigen“

Update vom 22. März, 18 Uhr: Die Bundesregierung hat die erneute Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny* scharf kritisiert. Sie sei „durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag auf Twitter. Die Bundesregierung fordere die russischen Behörden auf, Nawalny „unverzüglich freizulassen“. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fügte Hebestreit an: „Die Aggression nach außen und die Repression nach innen haben in Russland eine neue Dimension erreicht.“

Nawalny war im vergangenen Jahr bereits zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt worden. Der prominente Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin erhielt am Dienstag in einem weiteren umstrittenen Verfahren neun Jahre Haft wegen Veruntreuung sowie Missachtung des Gerichts. Seine Haftbedingungen werden nun nochmals verschärft.

Ukraine-Krieg: EU-Parlaments-Chefin Metsola trifft Steinmeier - der später Corona-positiv ist

Update vom 22. März, 17.46 Uhr: Während ihres Pressetermins mit Bundeskanzler Olaf Scholz bestätigte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Kurz zuvor wurde bekannt, dass sich der 66-Jährige mit dem Coronavirus infiziert hat*. Details zum Treffen und zu möglichen Corona-Folgen gab Metsola nicht preis.

Update vom 22. März, 17.41 Uhr: Vor dem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, über den Ukraine-Krieg haben die beiden ein kurzes Pressestatement abgegeben. Europa habe sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert, erklärte Scholz am frühen Dienstabend. Die enge Abstimmung der Staaten sei deshalb zentral, erklärt der Bundeskanzler mit Blick auf den Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) am kommenden Donnerstag, den Scholz einberufen hatte.

„Zeitenwende“ wegen Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Scholz erneuert Friedensforderung an Putin

„Der Krieg in der Ukraine bedeutet eine Zeitenwende. Wir haben uns viel vorgenommen als Europäische Union“, sagte Kanzler Scholz in der gemeinsamen Presserunde mit Metsola. Ein Waffenstillstand sei aufgrund des umfassenden Leids unumgänglich: „Wir fordern Putin auf, die Kampfhandlung umgehend einzustellen.“

Ukraine-Krieg: EU-Parlaments-Chefin Metsola kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an

Im Gespräch zwischen Scholz und Metsola solle es unter anderem darum gehen, wie man die Ukraine unterstützten und Kriegsflüchtlinge innerhalb der EU koordinieren könne. Metsola sprach von der „größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg“. „Die Menschen haben die Herzen für unsere Miteuropäer geöffnet“, erklärte die Präsidentin des Europäischen Parlaments.

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprechen während einer gemeinsamen Erklärung im Kanzleramt zu Vertretern der Presse. © picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Michele Tantussi

Metsola forderte von Deutschland als größtem EU-Land weiterhin ein pro-europäisches Vorangehen im eskalierten Ukraine-Konflikt. Sie bezeichnete die „nie dagewesenen Sanktionen“ gegen Russland und seine Oligarchen als den richtigen Weg. Dieser Krieg habe einen riesigen Preis, den sich Putin gar nicht vorstellen könne, sagte Metsola. „Aber wir können noch mehr machen.“

In Energiefragen müsse sich die EU resilienter und unabhängiger aufstellen, erklärten Scholz und Metsola unisono. Ein Energieembargo schlossen sie allerdings aus. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Scholz. Trotzdem arbeite man mit Hochdruck daran, schnell von Russland unabhängig zu werden. „Aber das gibt es noch große Baustellen.“

Ukraine-Krieg: Scholz und EU-Parlaments-Chefin Metsola geben gemeinsames Statement ab

Erstmeldung vom 22. März: Berlin - Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, ist in Berlin zu Gast. Es geht einmal mehr um Deutschlands Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine*. Am Dienstagvormittag (22. März) traf Metsola erst den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue zu einem Gespräch, bevor sie sich am frühen Nachmittag mit Außenministerin Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt unterredete. Um 17 Uhr werden Metsola und Bundeskanzler Olaf Scholz öffentliche Statements zum Ukraine-Krieg abgeben.

Der Pressetermin wird unter anderem auch deshalb mit Spannung erwartet, weil CDU*-Chef Friedrich Merz dem Bundeskanzler am vergangenen Freitag (18. März) wochenlanges Schweigen zur Ukraine-Krise* vorgeworfen hatte. „Es reicht nicht aus, einmal an einem spektakulären Sonntagmorgen eine gute Regierungserklärung zu halten“, sagte der CDU-Vorsitzende auf einer Wahlkampfveranstaltung in Neumünster in Anspielung auf die Regierungserklärung von Scholz Ende Februar im Bundestag. Da müsse mehr kommen.

Ukraine-Krieg: CDU-Chef Merz kritisiert Bundeskanzler Scholz für Funkstille

„Seit der Regierungserklärung schweigt er mal wieder“, kritisierte Merz. Manchmal habe er das Gefühl, Scholz verwechsele das Kanzleramt mit einem Trappistenkloster. Er habe „kein Schweigegelübde“ abgegeben, so der CDU-Chef.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil* äußerte sich im Vorfeld von Scholz‘ Pressetermin zum Ukraine-Krieg. Er gehe davon aus, dass sich die Ära von Russlands Präsident Wladimir Putin* dem Ende zuneigt, erklärte der SPD- Bundesvorsitzende im Interview mit dem TV-Kanal Bild Live: „Ich glaube, dass dieser Krieg das Ende von Putin eingeläutet hat“, sagte Klingbeil. Nach vier Wochen Krieg in der Ukraine fange der Rückhalt in Putins eigener Regierung an „zu bröckeln“.

SDP-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Olaf Scholz geben Statements zum Ukraine-Krieg ab. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Deutschlands Reaktionen im Ukraine-Krieg: SPD-Chef Klingbeil glaubt an baldiges Ende der Ära Putin

„Die politischen Prozesse in Russland werden sehr schnell an Dynamik gewinnen, wenn Putin in Frage gestellt wird“, sagte Klingbeil weiter. „Er führt sein Land gerade ins Unglück“, so die Schlussfolgerung des SPD-Chefs.

