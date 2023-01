Putins Sündenbock: Russlands Präsident rastet im TV aus und erteilt öffentlich Standpauke

Von: Bedrettin Bölükbasi

Mitten in einer Videokonferenz fällt Russlands Machthaber Wladimir Putin dem Vize-Premierminister Denis Manturow ins Wort. © Screenshot/Twitter/@EJ_Burrows

Kein Nachschub an Waffen im Ukraine-Krieg: Bei einer Videoschalte ging Putin auf seinen Vize-Premier los. Offenbar sucht der Kremlchef einen Sündenbock.

München - Im Ukraine-Krieg kommt Kreml-Chef Wladimir Putin nicht so richtig voran. Seine Truppen ringen mit Problemen bei Ausrüstung und Waffen. Vor allem die westlichen Sanktionen hindern dabei die russische Industrie an einer schnelleren Nachproduktion. Bei einer Live-Videoschalte mit seinen Ministern nahm Putin die Probleme zum Anlass – und brüskierte Vize-Premierminister Denis Manturov. In aller Öffentlichkeit.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen fehlt Ausrüstung und Waffen – Kreml-Chef nimmt Vize-Premier in die Mangel

Manturow ist nicht nur Vize-Premier, sondern auch Minister für Handel und Industrie. Die Betreuung der Waffen- und Ausrüstungsproduktion durch die russische Industrie fällt somit in seinen Zuständigkeitsbereich. Geht es nach Putin, gibt es in diesem Gebiet mit Blick auf die Geschwindigkeit offenbar noch Luft nach oben. Zwar wolle man bis 2030 etwa 700 Flugzeuge sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich liefern, sagte Putin laut einem Transkript auf der Website des Kreml. „Manche Unternehmen haben aber nicht einmal für 2023 eine Bestellung erhalten“, beschwerte sich der Kreml-Chef.

Daraufhin erklärte Manturow, man arbeite daran, die Produktionskapazität zu erhöhen und Probleme zu beseitigen, wobei man auch zu exportierende Flugzeuge und das Budget in Betracht ziehen müsse. Doch Putin fiel ihm einfach ins Wort: „Es dauert zu lange, sehr zu lange!“ Der Kreml-Chef verwies dem Transkript zufolge auf die Planungssicherheit für Unternehmen. Sie müssten wissen, welche Bestellungen sie erhalten würden, um sich demnach ausrichten zu können. „Ich bitte Sie, diesen Prozess zu beschleunigen“, so Putin.

Kreml-Chef Putin fordert schnellere Produktion für Ukraine-Krieg – „Warum stellen Sie sich dumm?“

Doch als Manturow darauf bestand, dass tatsächlich alles bereit sei, platzte Putin der Kragen. „Herr Manturow, Sie sagen, alles sei bereit, aber es gibt keine Verträge“, betonte er. „Lassen Sie uns nach dem Treffen reden, es macht jetzt keinen Sinn, uns zu streiten“, ergänzte Putin. Doch gleichzeitig wurde der Kreml-Chef deutlich: „Warum stellen Sie sich dumm?“ Die Direktoren der einzelnen Unternehmen hätten ihm bestätigt, dass es keine Verträge gebe. „Wann werden die Verträge unterzeichnet, das ist mein Punkt“, erklärte er weiter.

Der russische Machthaber ließ nicht locker und ging nicht auf die Begründungen von Manturow ein. Er legte ihm sogar ein Zeitfenster fest: „Ich will das alles in einem Monat geregelt haben. Verstehen wir nicht, unter welchen Bedingungen wir uns befinden? Schließen Sie die Sache in einem Monat ab.“ Der Vize-Premier erwiderte, man werde das Beste geben. Auch darauf hatte Putin eine schnelle und harte Antwort parat: „Nein, tun Sie nicht ihr Bestes, tun Sie es in einem Monat. Es muss in einem Monat erledigt werden, nicht später. Verstanden?“

Offenbar gefiel dem Kreml-Chef die Wortwahl von Manturow nicht. „Sie sagen immer ‚Bald werden wir es tun‘, aber was bedeutet bald?“, so Putin. Er forderte Klarheit. „Ich greife diese Sachen ja nicht aus der Luft“, hieß es weiter. Schließlich habe er eine Bestätigung von den Chefs der Unternehmen erhalten.

Ukraine-Krieg aktuell: Putin sucht „Sündenböcke“ – US-Experten sehen „Informationskampagne“

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) teilte eine klare Einschätzung über den Austausch zwischen dem russischen Präsidenten und dem Vize-Premier: Putin sucht nach „Sündenböcken“ für die Schwierigkeiten der russischen Industrie bei der Waffenproduktion. Solche Vorfälle seien höchstwahrscheinlich Teil einer „Informationskampagne“, hieß es. Somit wolle man Putin als einen Anführer zu Kriegszeiten darstellen, der sich an Geschehnissen beteilige. Schließlich habe der Kreml die Auseinandersetzung anders als bei den meisten öffentlichen Diskussionen im Transkript gelassen.

Das Ziel sei es womöglich, in erster Linie Regierungsmitglieder für die Probleme der russischen Industrie verantwortlich zu machen und anderen Regierungsmitgliedern verdeckt zu drohen. Zudem würden Manturovs Begründungen unter Einbeziehung des Budgets etwa zeigen, dass Putins „unrealistische Ziele“ und die „finanzielle Realität“ Russlands auseinandergehen. Daneben sei angesichts der Erklärungen des Vize-Premiers auch die Produktionskapazität der russischen Industrie fraglich. Die Sanktionen gegen Russland zeigen immerhin Wirkung. (bb)