„Hätte nur Stalin gewagt“: Putin baut angeblich bei Geheimdiensten um – und holt Chef wieder aus Gefängnis

Von: Franziska Schwarz

Am 11. Mai publizierte Aufnahme: Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi. © Kremlin Pool/Imago

Wladimir Putin entmachtet laut einem Bericht im Ukraine-Krieg seinen Inlandsgeheimdienst. Dessen Chef wandert erst in den Knast - und kommt dann wieder frei.

Moskau - Neben dem militärischen Geschehen verändern sich offenbar auch die Verhältnisse im „Schattenkrieg“. So nennt ein Bericht vom 9. Mai die Geheimdienst-Aktivitäten im eskalierten Ukraine-Konflikt. Das Center for European Policy Analysis (CEPA) schreibt auf seiner Webseite, Wladimir Putin habe die Zuständigkeiten im Geheimdienst neu verteilt - was eine „markante Verschiebung“ bedeute.

Beim CEPA handelt es sich um eine 2006 gegründete US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf Osteuropa-Beziehungen. Der FSB ist der russische Inlandsgeheimdienst, der GRU der russische Militärgeheimdienst. Die Federführung im Ukraine-Krieg solle nun laut Putins Willen vom FSB auf den GRU übergehen. GRU-Chef ist aktuell Wladimir Alexejew.

Putins Geheimdienste im Ukraine-Krieg: FSB-Chef „in Ungnade“ gefallen

Hat der FSB also aus Putins Sicht versagt? Das russischsprachige Nachrichtenportal Medusa berichtete Ende März, der damalige FSB-Leiter Sergej Beseda sei unter Hausarrest in einem Gefängnis gestellt worden. Beseda findet auch in CEPAs aktuellem Bericht Erwähnung: Er sei in Moskau damals „in Ungnade gefallen“ und Opfer eines „Schwarze-Peter-Spiels“ geworden.

Besedas Abteilung sei beschuldigt worden, Putin schlecht zu beraten und somit eine - ursprünglich erhoffte - erfolgreiche Militäroffensive in der Ukraine zu behindern. Große Summen Geld seien dabei überdies „verschwunden“, schreibt CEPA.

Inzwischen gehe Beseda aber wieder in sein Büro in Moskau, will CEPA von seinen russischen Quellen erfahren haben und urteilt: „Sehr merkwürdig. Einen General erst ins Gefängnis zu werfen und ihn dann wieder in Amt und Würden zu setzen, so ein Manöver hätte wohl nur Stalin gewagt.“

Ukraine-Krieg: Putin verliert offenbar Vertrauen in seine Geheimdienste

Eine „gewisse Logik“ sieht der Bericht in der Rehabilitierung Mesadas aber. Putin wolle den zunehmend skeptischen russischen Eliten unbedingt weismachen, dass bei seiner „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine alles nach Plan laufe. Ein Beweis für Putins Vertrauen in den FSB sei das aber nicht.

Und was ist mit dem neuen Geheimdienst-Zuständigen für den Ukraine-Krieg? Alexejew erhielt laut dem Bericht seinen GRU-Posten im Jahr 2011. Großbritannien und die EU verdächtigt ihn laut CEPA, den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergei Skripal 2018 geleitet zu haben. Es gibt Vorwürfe, dass er die US-Wahl 2016 im Cyberraum manipulieren wollte. Der CEPA-Beitrag wurde am Donnerstag (12. Mai) auch von The Moscow Times im Ressort „Meinung“ publiziert. (frs)