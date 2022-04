Donbass-Offensive befürchtet - und jetzt droht Russland auch mit Angriffen auf „Entscheidungszentren“ in Kiew

Von: Felix Durach

Die Luftangriffe auf die stark umkämpfte Hafenstadt Mariupol dauern weiter an. Für Zivilisten wird es am Mittwoch keinen Ausweg aus der zerstörten Stadt geben. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukrainische Soldaten in Mariupol sollen nach Berichten des russischen Militärs ihre Waffen niedergelegt haben. Moskau vermeldet 1026 neue Kriegsgefangene , darunter 126 Offiziere.

in sollen nach Berichten des russischen Militärs ihre haben. Moskau vermeldet , darunter 126 Offiziere. Luftangriffe auf Mariupol : Auch in der Nacht auf Mittwoch flog das russische Militär Angriffe auf die umkämpfte Hafenstadt, wo sich ukrainische Truppen verschanzen. Vor allem der Hafen soll das Ziel der Angriffe gewesen sein.

auf : Auch in der Nacht auf Mittwoch flog das russische Militär Angriffe auf die umkämpfte Hafenstadt, wo sich ukrainische Truppen verschanzen. Vor allem der Hafen soll das Ziel der Angriffe gewesen sein. Keine Fluchtkorridore für Zivilisten am Mittwoch: Aufgrund andauernder russischer Angriffe , will die ukrainische Regierung keine Fluchtkorridore aus dem Osten des Landes errichten. Das Unterfangen sei zu gefährlich.

für am Mittwoch: Aufgrund andauernder , will die ukrainische Regierung keine Fluchtkorridore aus dem Osten des Landes errichten. Das Unterfangen sei zu gefährlich. Dieser News-Ticker über die militärische Lage im Ukraine-Krieg* wird laufend aktualisiert.

Update vom 13. April, 22.24 Uhr: Der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ („Moskau“) ist nach Angaben aus Kiew im Ukraine-Krieg im Schwarzen Meer von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden. „Den Kreuzer „Moskwa“ traf irgendeine Überraschung - er brennt stark“, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Mittwoch in einem Interview. Das Kriegsschiff habe eine Besatzung von mehr als 500 Matrosen. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Die „Moskwa“ soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn vor knapp sieben Wochen beteiligt gewesen sein. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, deutete in einem Beitrag in sozialen Netzwerken an, das Kriegsschiff sei mit einer Rakete des Typs Neptun getroffen worden. Die ukrainische Eigenentwicklung hat eine operative Reichweite von 280 Kilometern.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Kontrolle über Hafen von Mariupol

Update, 13. April, 21.25 Uhr: Russlands Armee hat im Ukraine-Krieg nach eigenen Angaben den Hafen der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Der Handelshafen sei von ukrainischen Asow-Kämpfern „befreit“ worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Die verbliebenen ukrainischen Truppen seien „blockiert und der Möglichkeit beraubt, aus der Einkesselung zu entkommen“. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Ukraine-Krieg: Russland droht jetzt mit Angriffen auf „Entscheidungszentren“ in Kiew

Update vom 13. April, 19.58 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg mit neuen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gedroht - für den Fall, dass die Ukraine weiter russisches Staatsgebiet attackiere. „Wir sehen Sabotageversuche und Angriffe ukrainischer Truppen auf Objekte auf dem Gebiet der Russischen Föderation“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwochabend. „Wenn solche Fälle andauern, werden die Streitkräfte der Russischen Föderation Entscheidungszentren angreifen, auch in Kiew, worauf die russische Armee bislang verzichtet hat.“

In den vergangenen Wochen hatte Moskau mehrfach vermeintliche Angriffe ukrainischer Truppen auf grenznahe russische Gebiete beklagt. Anfang April etwa gab es einen Luftangriff auf ein Öllager in der Großstadt Belgorod. Aus der Ukraine gab es damals weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

Ukraine-Krieg: Laut Vize-Bürgermeister Leichen von 1500 russischen Soldaten in Dnipro

Update vom 13. April, 18.59 Uhr: In der südostukrainischen Großstadt Dnipro sind im Ukraine-Krieg nach ukrainischen Angaben die Leichen von mehr als 1500 russischen Soldaten geborgen worden. Sie seien in insgesamt vier verschiedene Leichenhallen gebracht worden, sagte der Vize-Bürgermeister der Industriestadt, Mychajlo Lyssenko, dem US-finanzierten Fernsehsender Nastojaschtscheje Wremja am Mittwoch. Er forderte russische Mütter auf, ihre toten Söhne abzuholen. „Ich möchte sie nicht in Massengräbern beerdigen. Ich möchte sie nicht einäschern“, meinte Lyssenko. „Wir sind keine Unmenschen.“

Die Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden. Nach Darstellung der ukrainischen Armee wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp sieben Wochen bereits knapp 20.000 russische Soldaten getötet. Moskau hingegen nennt deutlich geringere Verluste und nannte zuletzt 1351 tote Soldaten in den eigenen Reihen.

Ukraine-Krieg: Probleme in Atomruine - Tschernobyl-Überwachung noch immer nicht wiederhergestellt

Update vom 13. April, 18.22 Uhr: Die ukrainischen Behörden sind nach eigenen Angaben weiterhin nicht in der Lage, die Überwachung der radioaktiven Strahlung im Sperrgebiet um die Atomruine Tschernobyl wiederherzustellen. Zwei Wochen nach dem Abzug der russischen Besatzungstruppen funktioniere das Überwachungssystem immer noch nicht, sagte der Chef der für die Sperrzone zuständigen Behörde, Jewgen Kramarenko, am Mittwoch auf einer Videokonferenz.

Die Server, die alle Informationen über die Strahlung verarbeitet hätten, seien „verschwunden“ und die Stromversorgung unsicher, sagte Kramarenko. Zudem hätten die Teams der Anlage noch keine Erlaubnis des Militärs, die verschiedenen Strahlungskontrollpunkte aufzusuchen. Deshalb sei es derzeit nicht möglich, den durch die Besatzung entstandenen Schaden einzuschätzen.

Ukraine-Krieg: Russland vor Donbass-Großoffensive? Militär-Insider erwartet massive Verluste

Update vom 13. April, 15.26 Uhr: Im Osten der Ukraine steht eine russische Großoffensive unmittelbar bevor. Die von Moskau geplante Eroberung der Ostukraine und insbesondere der beiden Donbass-Provinzen Donezk und Luhansk könnte Häuserkämpfe und einen langen, blutigen Guerillakrieg mit sich bringen. Moskaus Truppen konzentrieren sich laut der Nachrichtenagentur AFP nun auf die Region östlich des Dnepr, der die Ukraine in zwei Teile teilt. Westliche Experten vermuten, dass der Fluss aktuell das Ziel der russischen Ambitionen ist.

Russland setzt unterdessen seine Angriffe auf die Städte Rubischne, Popasna und Sewerodonezk im Osten fort. Doch die Militäraktionen beschränken sich nicht auf die Donbass-Region. Die Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine wird weiter bombardiert. Zudem interessieren sich die Russen offenbar für das gesamte Gebiet östlich der Stadt Dnipro*.

Aus westlichen Militärkreisen heißt es, Russland werde es „teuer bezahlen“, wenn es in die Städte im Donbass einmarschiere. Der Quelle nach sind etwa 60.000 russische Soldaten vom Norden der Ukraine in den Osten verlegt worden. Dort seien rund 40.000 kampferprobte, ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Soldaten stationiert. Die Beteiligten bereiteten sich auf „etwas sehr Langes“ vor. Die Frage sei allerdings, wie lange die ukrainischen Truppen Widerstand leisten könnten. „Wenn sie Männer im Kessel verlieren, werden die Ukrainer sich nicht mehr langfristig widersetzen können.“

Laut James Dobbins vom US-Institut Rand Corporation hat die ukrainische Militärführung bereits damit begonnen, eine „Widerstandsbewegung aufzubauen, um hinter den feindlichen Linien zu kämpfen“. Es gebe sogar eine Internetseite, die „Ratschläge für normale Bürger“ bereitstelle, „die sich im Widerstand engagieren wollen“. Eine solche Kriegsführung könne sich erfahrungsgemäß über Jahrzehnte hinziehen, betont Dobbins. In diesem Falle sei Hilfe von außen zusammen mit Sanktionen wesentlich für den Erfolg des Widerstands. Deutschland ringt allerdings nach wie vor um die Lieferung schwerer Waffen. Experten sehen darin auch erhebliche Gefahren*.

Ukrainisches Militär meldet Flugzeugabschuss - Wetter bremst russische Luftwaffe aus

Update vom 13. April, 13.05 Uhr: Dem ukrainischen Militär ist es am Mittwoch offenbar gelungen, ein russisches Erdkampfflugzeug vom Typ Su-25 abzuschießen. Das teilte der ukrainische Generalstab über Facebook mit. Wie erwartet sind die Aktivitäten der russischen Luftwaffen jedoch zurückgegangen. Die Entwicklungen sind auf die schlechten Wetterbedingungen in der Ostukraine zurückzuführen, wo für die kommende Tage durchgehender Starkregen angesagt wurde. Das Wetter könnte dabei nicht nur die russischen Kampfflugzeuge an ihren Einsätzen hindern, sondern auch die für die kommenden Tage erwartete Großoffensive Russlands* verzögern. Oleksiy Arestovych, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, erklärte am Dienstag mit Blick auf die Schlechtwetterfront: „Sogar das Wetter ist für uns.“*

Update vom 13. April, 11.25 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben in der umkämpften Hafenstadt Mariupol über 1000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen ihre Waffen niedergelegt und sich den russischen Truppen ergeben. Es handele sich um 1026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch in Moskau. Die betroffenen Soldaten befinden sich demnach nun in russischer Kriegsgefangenschaft. Unter ihnen befinden sich nach russischen Angaben auch 162 Offiziere und auch 47 Frauen.

Die Kämpferinnen und Kämpfer sollen sich demnach bei Gefechten um einen großen metallverarbeitenden Betrieb den Truppen Russlands und den pro-russischen Separatisten ergeben haben. Vonseiten der ukrainischen Führung wurden die Berichte bisher weder bestätigt, noch dementiert. Die Lage in der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol hatte sich bereits in den vergangene Wochen immer weiter zugespitzt. Zuletzt wurde berichtet, dass die Munitions- und Lebensmittelvorräte der ukrainischen Verteidiger zur Neige gehen würden. Die aktuellen Berichte über die Kampfhandlungen in Mariupol lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Luftangriffe auf Mariupol dauern an: Russisches Militär bombardiert verschanzte ukrainische Soldaten

Erstmeldung vom 13. April, 10.00 Uhr: Die Gefechte um die bereits stark zerstörte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer dauern auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch weiter an. Wie das ukrainische Militär vermeldet, kam es in der Nacht erneut zu massiven Luftangriffen durch die russische Luftwaffe. Ziel der Angriffe soll dabei auch der strategisch wichtige Hafen, sowie das Stahlwerk Asowstal gewesen sein, wo sich ukrainischen Truppen verschanzt hatten. Die strategisch wichtige Hafenstadt steht nach aktuellen Berichten kurz vor dem Fall*. Auch aus der Großstadt Charkiw, nahe der nördlichen Grenze zu Russland, wurde in der Nacht Artilleriebeschuss gemeldet. Die Informationen zu den Kampfhandlungen lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainische Zivilisten überqueren neben einem russischen Soldaten eine Straßen in der zerstörten Innenstadt von Mariupol am Asowschen Meer. © Alexander NEMENOV/AFP

Keine Fluchtkorridore aus Mariupol: Feuerpause nicht eingehalten - Ukrainische Regierung beschuldigt russisches Militär

Für die immer noch in den umkämpften Städten eingeschlossenen Zivilisten wird es darüber hinaus erst einmal keine Möglichkeit geben, die Städte zu verlassen. Nach Angaben der Regierung wird es Mittwoch nicht zur Errichtung von Fluchtkorridoren in den Westen des Landes kommen. Das begründetet die Regierung in Kiew mit der andauernden Gegenwehr der russischen Truppen. In der Region Saporischschja blockierten russische Truppen die Evakuierungsbusse, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. In der Region Luhansk werde die Feuerpause nicht eingehalten. Es sei zu gefährlich, die Fluchtkorridore einzurichten, schrieb Wereschtschuk weiter.

In den vergangenen Tagen war es einer großen Zahl von Zivilisten gelungen, aus den umkämpften Städten in der Ostukraine zu fliehen. Allein am Dienstag flohen laut Wereschtschuk 2671 aus der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol, der Region Saporischschja sowie der Region Luhansk. Nach Angaben der Regionalverwaltung des Oblast Donezk, wird die Opferzahl allein in Mariupol auf bereits auf über 20.000 geschätzt. Bei diesen Angaben handelt es sich jedoch um eine Schätzung, die nicht unabhängig überprüft werden kann.

Großoffensive von russischen Truppen steht bevor: Putin bekräftigt Besitzansprüche auf die Ostukraine

Die ukrainische Führung, sowie diverse westliche Militärexperten erwarten für die kommenden Wochen eine Großoffensive des russischen Militärs, die vor allem den Osten der Ukraine betreffen wird. Russlands Präsident Wladimir Putin* bekräftigte in einer Ansprache am Dienstag erneut seine Besitzansprüche über weite Teile der Ukraine. Russland, Belarus und die Ukraine würden eine „dreieinige Nation“ bilden und der Krieg in der Ukraine richte sich auch gegen die weitere Bekämpfung des Nationalsozialismus. Die westlichen Sanktionen gegen Russland bezeichnet Putin darüber hinaus als „wirtschaftlichen Blitzkrieg“. (fd/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA