BND-Chef sicher: Putin hat millionenfach Kriegs-Reserven – und will „Entscheidung auf dem Schlachtfeld“

Soldaten der russischen Nationalgarde (Rosgvardia) in der Region Luhansk. © Evgeny Biyatov / Imago Images

Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russische Reserven könnten bis in die Millionen gehen.

Berlin – Entgegen vieler Erwartungen konnten sich ukrainische Soldaten im Ukraine-Krieg immer wieder erfolgreich den Angriffen Russlands zur Wehr setzen. In einem Interview mit dem RND erklärt der Chef des Bundes­nachrichten­dienstes (BND) Bruno Kahl, dass Russland bis zu einer Million weitere Soldaten mobilisieren könnte, sollte der Kreml das für nötig befinden. „Im letzten Herbst wurden um die 300.000 Menschen mobilisiert und rekrutiert, die werden zum Teil noch ausgebildet, zum Teil sind sie schon ins Gefecht eingeführt“, so Kahl.

Chancen auf Diplomatie oder den Willen, Frieden zu schließen, sehe er „überhaupt nicht“ von Seiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vielmehr gehe er davon aus, dass Putin im Moment das Ziel verfolgt, „auf dem Schlachtfeld die Entscheidung zu suchen und so viele Vorteile wie möglich dort zu realisieren – um dann irgendwann vielleicht einen Frieden zu seinen Bedingungen zu diktieren.“

Gegen zahlenmäßig überlegene Russen: Ukrainer stärker als erwartet

Die Ukraine konnte das russische Militär lange in Schach halten - auch dank Unterstützung in Form von Waffenlieferungen aus dem Westen. Damit hätten die Russen nicht gerechnet, so Kahl. Sie seien davon ausgegangen, sie könnten „mit wenigen präzisen militärischen, eher symbolischen und demonstrativen Aktionen“ das Land unter Kontrolle bringen. Dass es anders gekommen ist, habe den Ukrainern einen großen situativen Vorteil gebracht. Der BND-Chef stellt klar: „Erst viel später ist es den Russen gelungen, ihre quantitative Stärke auf dem Gefechtsfeld zur Geltung zu bringen.“

Weiterhin betonte Kahl, dass die Ukraine an der Front noch immer standhaft gegenüber den zahlenmäßig stark überlegenen Russen ist. Das könne auf Dauer aber nur erfolgreich sein, „wenn die Unterstützung des Westens wirklich sehr nachhaltig ist.“ Denn: „Es ist jetzt eher ein Stellungskrieg, ein sehr grausamer, brutaler Abnutzungskrieg.“

Überstürzte Flucht? BND-Chef Kahl am Tag des Angriffs selbst in Kiew

Bruno Kahl war am 24. Februar 2022, am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, selbst in Kiew, um Gespräche mit dem ukrainischen Nachrichtendienst zu führen. Obwohl die deutsche Botschafterin in Kiew aufgrund sich verdichtender Hinweise auf den bevorstehenden Überfall Russlands noch am 23. Februar aus der Ukraine evakuiert wurde, blieb Kahl dort. Entgegen der Medienberichte damals sei der BND-Chef aber am Tag des Angriffs nicht überstürzt geflohen, weil er die Lage falsch eingeschätzt hätte. Er habe sich bewusst dafür entschieden, noch zu bleiben und er habe am 24. Februar zusammen mit seinen Leuten „noch die deutsche Botschaft gesichert, einige Dinge vernichtet, andere mitgenommen“, wie er der WELT sagte. (ale)