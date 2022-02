„Barbarischer Angriff“ auf Ukraine: Westen geschockt - „Werden Putin zur Rechenschaft ziehen“

Von: Stephanie Munk

Teilen

US-Präsident Joe Biden hat Putins Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. © Mandel Ngan/Mikhail Metzel/AFP

Schock am Morgen: Russland hat mit der Invasion in die Ukraine begonnen, in mehreren Städten fallen Bomben. Joe Biden reagiert, die EU trifft sich zum Krisengipfel.

Putin hat in der Nacht zum Donnerstag, 24. Februar, die Ukraine angegriffen. In mehreren ukrainischen Städten gab es Explosionen, auch nahe der Hauptstadt Kiew.

US-Präsident Joe Biden reagierte sofort und warf Putin* vor, er habe sich vorsätzlich für einen Krieg entschieden.

Zahlreiche Regierungschefs haben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ihre Unterstützung zugesichert.

Dieser News-Ticker zu den internationalen Reaktionen zur Ukraine-Krise wird laufend aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 10.20 Uhr: Der niederländische Premier Mark Rutte hat von einem „dunklen Tag für die Ukraine, Europa und die ganze Welt“ gesprochen und „sehr kräftige“ Sanktionen der EU gegen Russland in Aussicht gestellt. „Dafür ist ein Land, dafür ist eine Person verantwortlich“, sagte Rutte am Donnerstag in Den Haag vor einer Krisensitzung seiner Regierung, „das Land ist Russland, die Person ist Wladimir Putin“.

Erstmeldung: „Barbarischer Angriff“ auf Ukraine: Westen geschockt - „Werden Putin zur Rechenschaft ziehen“

Washington/Berlin/London - Nach Russlands Invasion in die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag ist die Bestürzung weltweit groß. Viele internationale Staats- und Regierungschefs haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihre Unterstützung zugesichert. US-Präsident Joe Biden hat den „unprovozierten und ungerechtfertigten“ russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. „Präsident Putin hat sich vorsätzlich für einen Krieg entschieden, der katastrophale Todesfälle und menschliches Leid bringen wird. Russland alleine ist für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich.“ Harte Sanktionen würden folgen, so Biden: „Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen.“

Russland startet Krieg in Ukraine - Internationale Reaktionen

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz* sagte: „Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste.“ Scholz weiter: „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa.“

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, erklärte auf Twitter: „Mit diesem unprovozierten Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin sich für einen Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden.

Russland-Angriff auf die Ukraine: „Wir verurteilen diesen barbarischen Angriff“

Am Donnerstagabend soll ein EU-Krisengipfel über ein weiteres Sanktionspaket gegen Putin beraten. Ein erstes Paket hatte die EU bereits nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine und der Entsendung russischer Soldaten beschlossen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bringe Krieg zurück nach Europa, sagte von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstagmorgen in Brüssel. „Wir verurteilen diesen barbarischen Angriff und die zynischen Argumente, um ihn zu rechtfertigen.“ Die EU stehe an der Seite der Ukraine und der ukrainischen Menschen. Das Ziel Russlands sei nicht nur die ostukrainische Region Donbass, und auch nicht die Ukraine. „Das Ziel ist die Stabilität in Europa und die gesamte internationale Friedensordnung. Und wir werden Präsident Putin dafür zur Rechenschaft ziehen.“ (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.