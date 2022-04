„Wird Putin das Amt kosten“: Kreml-Kritiker erwartet internen Aufstand – und Nawalny-Comeback

Von: Linus Prien

Der russische Oppositionelle Leonid Wolkow ist zuversichtlich, dass der Ukraine-Krieg Wladimir Putin sein Amt kosten wird: Im Kreml brodle es bereits.

Vilnius - Ein prominenter russische Exil-Oppositioneller ist „zuversichtlich“, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sein Amt verlieren wird. Das werde allerdings nicht durch Massendemonstrationen gegen den eskalierten Ukraine-Konflikt passieren, meinte Leonid Wolkow in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - sondern durch Widerstand im Kreml.

Putin vor Machtverlust in Russland? Ukraine-Krieg „wird ihn das Amt kosten“

„Die Vorstellung, man könne Putin mal eben durch ein paar große Protestmärsche hinwegfegen, ist naiv“, sagte der enge Vertraute des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. „Putins Entmachtung wird kommen, aber auf andere Weise“, erklärte er. In Kreisen der politischen und ökonomischen Elite in Moskau gebe es eine enorme Unruhe, sagte Wolkow.

Vielen Russen sei zwar nach den jüngsten Strafverschärfungen das Risiko zu groß, wegen einer Teilnahme an Demonstrationen in Haft zu kommen und ihren Job zu verlieren, sagte Wolkow.

Putins militärische Pläne in der Ukraine hätten sich gleichwohl als irreal entpuppt. Zugleich erleide Russland realen Schaden durch die vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen. „Diese beiden Faktoren addieren sich zu einem Druck auf Putin, der ihn früher oder später das Amt kosten wird, da bin ich sehr zuversichtlich“, sagte Wolkow. Die Ukraine hatte bereits vor Wochen Gerüchte über einen Umsturz lanciert – passiert ist dergleichen bislang aber nicht.

Putins Russland: Nawalny-Vertrauter rechnet mit erneuter Präsidentschafts-Kandidatur

Im Falle seiner Freilassung würde der prominente Putin-Kritiker Nawalny „natürlich“ als Präsident kandidieren, sagte Wolkow. Da Nawalny sich seit Jahren einen Ruf als beharrlicher Kämpfer gegen die Korruption und die „obszönen Unterschiede zwischen Arm und Reich in Russland“ erarbeitet habe, gelte er den Menschen als glaubwürdig. Nawalny ist seit Anfang des vergangenen Jahres in einem Straflager östlich von Moskau inhaftiert. Auf den Oppositionspolitiker war im August 2020 in Russland ein Giftanschlag verübt worden, für den er Putin verantwortlich macht. Der Kreml weist den Vorwurf zurück.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP hatte Wolkow bereits vor einigen Wochen prognostiziert, dass Wladimir Putin mit dem Krieg in der Ukraine „dramatisch die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios verringert, in dem er einfach im Kreml bleibt, bis er stirbt“, so wie der langjährige Staatschef es eigentlich „geplant“ habe. Bezüglich des Kreml-Kritikers Nawalny sagte er: „Nawalny ist der persönliche politische Gefangene Putins“. Es sei „allein an Putin zu entscheiden, ob er ihn im Gefängnis oder frei lässt.“ Ein Sturz Putins wird nach Ansicht Wolkows Freiheit für Nawalny bedeuten. (AFP/lp)