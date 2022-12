Putins wirre TV-Show: Wie Russland mit Propaganda aus dem Kreml eine andere Ukraine-Realität sieht

Von: Stefanie Fischhaber

Das russische Staatsfernsehen veröffentlicht zahlreiche Falschnachrichten über den Ukraine-Krieg. (Archivbild) © Mikhail Klimentyev/ dpa

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine werden in Russland Falschnachrichten verbreitet. Recherchen zufolge schafften russische Staatsmedien eine völlig neue Realität.

Moskau – Seit Beginn des Angriffskrieges wurden in Russland Falschnachrichten über den Ukraine-Krieg verbreitet. Eine Recherche der New York Times zeigte nun allerdings das Ausmaß, das der Propaganda-Apparat um Wladimir Putin erreicht hat: Das russische Staatsfernsehen schaffte eine neue Wirklichkeit, in der Russland als Sieger des Krieges hervorgeht.

Kreml-Medien schaffen mit Propaganda neue Realität: Russland als Sieger im Ukraine-Krieg

Reporter der New York Times deckten in einer Recherche das Ausmaß der Propaganda in russischen Staatsmedien auf. In E-Mails, die die Journalisten leakten, fanden sie zahlreiche Hinweise auf die gezielte Verbreitung von Falschnachrichten durch den staatlichen Rundfunk, die Allrussische staatliche Fernseh- und Rundfunkgesellschaft, auch bekannt als V.G.T.R.K.

Demnach arbeitet der Staatssender mit dem russischen Geheimdienst F.S.B. zusammen und entwickelte ein Narrativ, das Russland als den Sieger des Ukraine-Krieges darstellt. Trotz zahlreicher Verluste auf dem Schlachtfeld, zunehmenden Opferzahlen auf russischer Seite, wirtschaftlicher Isolation und der internationalen Verurteilung des Landes verbreitete der Staatsfunk die Idee, Russland sei Sieger des Krieges. Damit schaffte es der Kreml, die Unterstützung für den Krieg im Inland zu stärken.

Russland verbreitet Falschnachrichten im Ukraine-Krieg: USA und Ukraine betroffen

Die Propaganda richtete sich auch gegen die Vereinigten Staaten. So verbreitete der Rundfunk zum Beispiel die Nachricht, dass westliche Öl-Embargos gegen Russland scheitern würden oder dass die USA ein geheimes Biowaffen-Forschungslabor in der Ukraine verstecken würden. China hingegen gilt auch in Russland weiter als starker Verbündeter Russlands, dessen Bevölkerung einen gerechten Krieg in der Ukraine unterstützte. Anhand von rechtsgerichteten sozialen Medien wie Telegram, chinesischen Behörden und rechtsgerichteten amerikanischen Medien wie FoxNews stützte Moskau diese falschen Behauptungen.

Laut den Recherchen der New York Times veröffentlichten die Staatssender zudem gezielte Falschnachrichten über ukrainische Soldaten. So berichteten sie zum Beispiel, dass ukrainische Soldaten ihre Posten verlassen würden und von angeblichen Angriffen der Ukraine auf ein ziviles Frachtschiff. Über zwei im Kampf getötete Offiziere stellten sie die Behauptung auf, sie hätten Zivilisten getötet und seien Terroristen. Die meisten dieser Informationen erhielten die Nachrichtensender demnach vom russischen Geheimdienst, dieser sollte aber nicht als Quelle erwähnt werden.

Kreml kontrolliert russische Mediengesellschaft – Vertrauen in Medien sinkt

„Neben dem politischen Apparat, der direkt vom Kreml betrieben wird, ist V.G.T.R.K. der zweitwichtigste Teil der Propaganda in Russland“, sagte Vasily Gatov, ein russischer Medienforscher an der University of Southern California der New York Times.

Mit dem Ukraine-Krieg habe die Kontrolle des Kremls über die russischen Medien noch stärker zugenommen. Doch das Vertrauen der Bevölkerung sei seitdem stark gesunken, sagt Vera Tolz, eine Professorin an der Universität Manchester Zeitung.