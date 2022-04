Ukraine-News: Ukrainische Bürgermeisterin getötet – weitere in Gefangenschaft

Von: Teresa Toth

Nach Angaben aus Kiew wurden mehrere Bürgermeister entführt. Russischen Truppen haben ihren Rückzug aus dem Norden des Landes abgeschlossen. Die Ukraine-News.

Der Ukraine-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dauert an.

Laut Angaben der Ukraine zieht sich die Armee von Kreml-Chef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg aus der Region Kiew zurück.

Alles zu Putins Angriffs-Krieg lesen Sie hier.

+++ 16.38 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs ist der Rückzug der russischen Truppen aus dem Norden der Ukraine abgeschlossen. Die Armee des Kreml-Chefs Putin habe sich laut ukrainischem Generalstab in das benachbarte Belarus zurückgezogen, das als Stützpunkt für den russischen Angriff auf die Ukraine diente. Die Luftlandetruppen des ukrainischen Militärs haben nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über den Grenzabschnitt zu Belarus übernommen sowie über die Stadt Pripjat nahe Tschernobyl – auf Twitter teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine ein Foto von einem ukrainischen Soldaten, der dort die ukrainische Flagge aufstellte.

+++ 15.15 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden elf Bürgermeister der Ukraine entführt – das berichtete Kiew nun. Es handelt sich um Amtsträger aus Gemeinden in den Regionen Kiew, Cherson, Charkiw, Saporischschja, Mykolajiw und Donezk. Laut der stellvertretenden ukrainischen Regierungschefin Iryna Wereschtschuk befinden sich die Bürgermeister in russischer „Gefangenschaft“.

Die stellvertretenden ukrainischen Regierungschefin Iryna Wereschtschuk berichtet über gefangen genommene Bürgermeister in der Ukraine. © Ukrinform/dpa

Die Bürgermeisterin von Motyschyn bei Kiew, Olga Suchenko, sei gemeinsam mit ihrem Mann nach ihrer Entführung durch russische Soldaten getötet worden. „Wir informieren das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), die UNO und alle möglichen Organisationen, genau wie bei den anderen verschwundenen Zivilisten“, betonte Wereschtschuk am Sonntag. Sie fordere „alle auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sie zurückzuholen“.

Ukraine-News: „Hochverrat“ in Ostukraine - Mehrere Bürgermeister wechseln die Seite

+++ 13.01 Uhr: Laut dem Gouverneur von Luhansk haben vier ukrainischer Bürgermeister im Ukraine-Krieg die Seiten gewechselt. Die Stadtoberhäupter von Rubischne, Stanytsia Luhanska, Milowe und Markiwa arbeiten demnach nun für Russland und haben damit laut Gouverneur Verrat am eigenen Land begangen. Die Regionen sind derzeit von Russland besetzt.

Ukraine-News: Ölraffinerie in Odessa von russischen Raketen getroffen

Update vom Sonntag, 03.04.2022, 03.04.2022, 11.15 Uhr: Nach den Explosionen in der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa hat Russland die Angriffe nun bestätigt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium seien von Schiffen und Flugzeugen aus Raketen auf eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager abgefeuert worden. Zuvor meldete der Stadtrad mehrere Brände in der Küstenstadt.

In der Ukraine wurden nach russischen Angaben in der Nacht zum Sonntag insgesamt 51 Militäreinrichtungen getroffen, darunter vier Kommandoposten und zwei Raketenabwehrsysteme. Von unabhängiger Seite ließ sich dies bislang nicht bestätigen.

Schwarze Rauchschwaden sind nach den Angriffen durch russische Truppen in der Küstenstadt Odessa zu sehen. © Petros Giannakouris/dpa

Ukraine-News: Ukrainische Armee verfolgt abziehende russische Truppen

Erstmeldung vom Sonntag, 03.04.2022: Kiew – Nach fünf Wochen Besetzung ziehen sich die russischen Truppen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew zurück. Laut dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte sei zudem ein Rückgang russischer Luft- und Raketenangriffe wahrzunehmen, insbesondere im Norden des Landes. Präsident Wolodymyr Selensky rechnet allerdings mit zunehmenden Angriffen im Donbass und im Süden des Landes.

„Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern“, betonte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Sonntag (03.04.2022). „Und was ist unser Ziel? Wir wollen uns, unsere Freiheit, unser Land und unsere Menschen schützen.“ Es sei daher wichtig für die ukrainische Armee, ihre Abwehr in östlicher Richtung zu verstärken, sagte Selenskyj. „Und das wohl wissend, dass der Feind Reserven hat, um den Druck zu verstärken.“ Die ukrainischen Truppen verfolgen zudem die abziehenden russischen Truppen im Norden.

Ukraine-News: Russisches Militär will Fluchtkorridore in Mariupol öffnen

In der Küstenstadt Odessa wurden am Sonntag mehrere Explosionen gemeldet. Nach Berichten eines ARD-Reporters waren früh am Morgen Detonationen zu hören sowie mindestens drei schwarze Rauchsäulen und Flammen zu sehen. Vermutlich stammen die Explosionen aus einem Industriegebiet. In Odessa liegt der größte Hafen der Ukraine – die Stadt gilt als zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Moskau zieht russische Einheiten aus Kiew zurück. Zurück bleiben zerstörte Schulen, Kindergärten und Wohngebäude. © kyodo/dpa

In der bereits stark zerstörte Hafenstadt Mariupol will das russische Militär für Sonntag Fluchtkorridore für Ausländerinnen und Ausländer öffnen. Nach Angaben von Generalmajor Michail Misinzew sei es möglich, die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol in Richtung Berdjansk zu verlassen. Auch die besetzte Hafenstadt Berdjansk dürfe entweder auf dem Landweg über die Krim oder zu den ukrainischen kontrollierten Gebieten verlassen werden. Bei ausländischen Staatsbürger handelt es sich vor allem um Besatzungsmitglieder von Frachtschiffen.

Derweil setzen sich die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fort. Bislang jedoch ohne große Erfolge. (tt)