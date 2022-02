Ukraine „nur ein Instrument“? Putin erhebt nach langem Schweigen Vorwürfe - und warnt vor Kriegsgefahr

Russlands Präsident Putin bleibt hart. Er fordert die Nato auf, auf eine Aufnahme der Ukraine zu verzichten - weil sonst die Kriegsgefahr zunehme. Mit US-Antworten scheint er unzufrieden.

Moskau - International dreht sich aktuell wegen des Ukraine-Konflikts viel um Russland - doch vom Präsidenten Wladimir Putin war zuletzt wenig persönlich zu hören. Das änderte sich nun: Er warf den USA vor, die Ukraine nur als Mittel zur Eindämmung Russlands zu benutzen. „Ich habe den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten nicht so sehr um die Sicherheit der Ukraine besorgt sind, sondern dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, die Entwicklung Russlands einzudämmen“, sagte der Kreml-Chef am Dienstag nach einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Dabei sei die Ukraine „nur ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen“, erklärte Putin. Dies könne auf verschiedene Weise angestrebt werden, auch indem Russland in einen bewaffneten Konflikt verwickelt werde. „Ich hoffe, dass wir am Ende eine Lösung finden werden“, sagte der Präsident mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Er warf den USA und der Nato jedoch vor, die Sicherheitsbedenken Russlands zu ignorieren.

Putin äußert sich während Ukraine-Konflikt: Russlands Präsident warnt vor Kriegsgefahr

Russland besteht darauf, dass das Militärbündnis auf eine Aufnahme der Ukraine verzichtet. Putin sagte im Kreml, die Nato könne nach ihren Statuten weitere Mitglieder aufnehmen. „Sie kann, aber sie ist nicht verpflichtet.“ Die Ukraine strebt in das westliche Militärbündnis, weil sie sich von Russland bedroht fühlt.

Putin warnte vor einer Kriegsgefahr in Europa, sollte die Ukraine Mitglied der Nato werden. Seiner Ansicht nach will sich die Ukraine die Schwarzmeer-Halbinsel Krim unbedingt und notfalls mit Gewalt zurückzuholen. Russland hat sich die Krim 2014 einverleibt und lehnt Verhandlungen über eine Rückgabe kategorisch ab. Putin warnte diesbezüglich vor einem möglichen bewaffneten Konflikt des Militärblocks und der Nato um die Krim.

Ukraine-Konflikt: USA und Nato reagieren auf russische Forderungen

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Der Kreml bestreitet das. Für möglich gehalten wird auch, dass Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei „Sicherheitsgarantien“ zu bewegen.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, gestikuliert während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban nach ihren Gesprächen im Kreml. © Yuri Kochetkov/dpa

Die USA und die Nato hatten vergangene Woche schriftlich auf russische Forderungen danach geantwortet. Eine von Putin geforderte Verzichtserklärung der Nato auf eine weitere Osterweiterung sowie den Abzug von US-Waffen aus Staaten der früheren sowjetischen Einfluss-Sphäre lehnten Washington und die Nato in den Briefen ab.

Putin: „Es ist klar, dass grundlegende russische Bedenken ignoriert wurden“

„Wir analysieren die schriftlichen Antworten der Vereinigten Staaten und der Nato sorgfältig“, sagte Putin. „Aber es ist bereits klar, dass grundlegende russische Bedenken letztendlich ignoriert wurden.“ Die USA und die Nato verwiesen auf „das Recht von Staaten, frei zu entscheiden, wie sie ihre Sicherheit gewährleisten wollen“, sagte der russische Staatschef. Dabei ignorierten sie jedoch, „dass es unmöglich ist, die Stärkung der eigenen Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer zuzulassen“.

Die Krisendiplomatie im Ukraine-Konflikt läuft bereits seit Wochen. In einem Telefonat mit Putin mahnte am Dienstag Italiens Ministerpräsident Mario Draghi „Deeskalation“ an, wie sein Büro mitteilte. Als Zeichen der Solidarität reiste Großbritanniens Premierminister Boris Johnson derweil zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew. Dabei warnte er mit Blick auf die russische Truppenstärke an der Grenze vor einer „klaren und gegenwärtigen“ Gefahr für die Ukraine. Am Mittwoch will Johnson mit Putin telefonieren. (dpa/AFP/cibo)