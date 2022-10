Putins neue Ukraine-Strategien aus dem 17. Jahrhundert? US-Experte sieht Versagens-Indizien

Die Rekrutierungsstrategie Putins im Ukraine-Krieg sei ein Mittel aus dem 17. Jahrhundert, meint US-Militärexperte Hertling - und unterstellt dem Kremlchef strategisches Versagen.

Moskau - Erst die Teilmobilisierung, jetzt das Kriegsrecht: Der russische Präsident Wladimir Putin schafft im Ukraine-Krieg offenbar die Grundlage dafür, auch ukrainische Soldaten in die russische Armee einberufen zu können. Aus Sicht des Militärexperten Mark Hertling verfolgt der Kremlchef damit eine Strategie aus dem 17. Jahrhundert. Große Erfolgschancen räumt der Experte dieser Art der Rekrutierung von Personal nicht ein. Das Vorgehen Putins verursache mehr Probleme, als es löse.

Kriegsrecht in den besetzten Gebieten: Was dies für die Bevölkerung bedeutet

Am Mittwoch rief Putin den Kriegszustand in den ukrainischen Gebieten Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte seine Landsleute umgehend davor, sich in die russische Armee einberufen zu lassen und rief sie zur Flucht aus den besetzten Gebieten auf. Wer nicht fliehen könne, solle die Waffen strecken und versuchen, zu den Ukrainern zu desertieren. „Das Wichtigste: Retten Sie ihr Leben, und helfen Sie unbedingt auch anderen!“, riet Selenskyj den Menschen in den betroffenen Gebieten.

Eine offizielle Einberufung in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten gibt es bislang noch nicht. Militärexperten erwarten jedoch „massive Zwangsrekrutierungen“, die durch das Kriegsrecht möglich würden. Informationen der Kriegsexperten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zufolge habe der russische Verwaltungschef von Cherson, Wladimir Saldo, die Menschen bereits dazu aufgerufen, sich „freiwillig zu melden“, um ein Aufklärungsbataillon zusammenzustellen. Einem früheren Bericht des ISW von September zufolge seien bereits Männer aus den besetzten Gebieten in den Kriegsdienst geschickt worden. Doch die aus der Ukraine rekrutierten Männer hätten keinen Kampfeswillen, hieß es damals aus Kreisen ehemaliger Armeeoffiziere. Das Problem der fehlenden Motivation liegt wohl auf der Hand: Ukrainer müssten gegen Ukrainer kämpfen.

Putins Teilmobilisierung produziert offenbar mehr Probleme, als sie löst

Der Militärexperte Mark Hertling spricht in diesem Zusammenhang von „dragonieren“ und bezieht sich dabei auf einen historischen Begriff, der im 17. Jahrhundert zur Anwendung kam. Damit habe man die Zwangsrekrutierung von Einheimischen beschrieben, die „gegen ihren Willen mit Waffen“ kämpfen mussten, ohne Loyalität zum Herrscher oder patriotische Pflicht. Damals hätten die Unterworfenen nur die Entscheidung gehabt: Kämpfen oder sterben, so der Militärexperte weiter. So würden Despoten eine Armee bilden, führt Hertling aus. „Putins Mobilisierung verursacht mehr Probleme, als sie löst.“

Hertling war lange Jahre als Generalleutnant in der US-Armee tätig. Der Öffentlichkeit wurde er im Jahr 2018 bekannt, als er zusammen mit der Autorin Molly K. McKew in einem Artikel für das Politikmagazin Politico die russische Einmischung bei den US-Wahlen im Jahr 2016 „Kriegsakt“ bezeichnete und die USA dazu aufrief, zu reagieren. Auf seinem Twitter-Kanal, dem fast eine halbe Million Menschen folgen, äußert sich der ehemalige Generalleutnant immer wieder zum Ukraine-Krieg.

US-Militärexperte sieht Anzeichen für strategisches Versagen Putins - und setzt auf den Sieg der Ukraine

Generalleutnant Mark P. Hertling im Juni 2022 (Archivbild). © IMAGO / brennweiteffm

Militärexperte Hertling führt weiter aus, dass die Mobilisierung des Kremlchefs große Probleme verursacht habe, insbesondere aufgrund des fehlenden Trainings sowie der übereilten Integration von unvorbereiteten Soldaten. Entsprechend hatten sich bereits zahlreiche weitere Experten geäußert, darunter auch die ISW-Denkfabrik. Laut dem Generalleutnant außer Dienst melde Moskau drei Wochen nach Beginn der Teilmobilisierung „wirtschaftliche, diplomatische, innenpolitische, versorgungstechnische und ‚potenzielle politische Probleme‘.“ Die Annexion, die Verschleppung von Kindern und Zivilisten auf die Krim oder nach Russland, sowie das „Dragonieren“ – also die Zwangsrekrutierungen – seien alles Anzeichen für ein anhaltendes strategisches Versagen Putins.

Dann nimmt Hertling Bezug auf den Militärstrategen Carl von Clausewitz, der mit „Vom Kriege“ im 19. Jahrhundert ein Standardwerk der Kriegsführung verfasste. „Wenn man Clausewitz‘ Trilogie anwendet, wonach Kriege durch die Stärke der Armee, die Unterstützung der Bevölkerung und die Macht der Regierung entschieden werden, setze ich auf die Ukraine“, resümiert der US-Militärstrategie.

Dass es Probleme mit der Teilmobilisierung gibt, hat sogar der Kreml selbst bereits eingeräumt. Berichten zufolge sind etwa Rekruten ohne Kampferfahrung direkt an die Front geschickt worden und Gefangene in Gefängnissen rekrutiert worden. Aktivisten beklagen, dass Angehörige ethnischer Minderheiten besonders stark von Zwangsrekrutierungen betroffen sind und sprechen deshalb teils sogar von „ethnischen Säuberungen“.