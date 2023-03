Nach Putin-Vergleich: Kubicki bittet Habeck um Entschuldigung

Teilen

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sorgte mit einem Putin-Vergleich in einer Talkshow für Aufsehen. © IMAGO/Christian Spicker

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki verglich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Talkshow mit Kreml-Chef Wladimir Putin.

Berlin - «Ihn in eine Reihe mit einem gesuchten Kriegsverbrecher zu stellen, ist völliger Quatsch und eine Entgleisung. Das geht so gar nicht», sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin. «Robert Habeck ist ein aufrechter Demokrat und ich streite lieber mit ihm in der Sache als über den Weg der Diffamierung.»

Kubicki hatte in der Talksendung «Veto» auf der Plattform Massengeschmack-TV unter anderem gesagt: «Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist.» Habeck habe einen Freiheitsbegriff, «den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen». (dpa)