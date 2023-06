Putins offene Rechnungen: Ereignisse hinterlassen Spuren nach Wagner-Aufstand

Um Verteidigungsminister Schoigu (Mi.) ranken sich Gerüchte. Ein Video, das der Kreml gestern veröffentlichte, sorgte nicht für Klarheit. © Russian Defense Ministry Press Service

Den Putschversuch hat Russlands Präsident überstanden, doch Putin ist von zwei Machtgaranten enttäuscht worden: dem Geheimdienst und dem Verteidigungsminister.

Moskau/München – Der Kreml versucht am Tag nach dem Putsch-Wochenende so zu tun, als sei alles wieder unter Kontrolle. Der am Wochenende verhängte Anti-Terror-Notstand nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe wurde aufgehoben. In einer Fernsehansprache am Montagabend dankte der russische Präsident Wladimir Putin „allen Soldaten, Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt haben“.

Doch hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf, dessen Ausgang völlig ungewiss ist. Der selbst angeschlagene Putin hat nach dem abgewendeten Aufstand der Wagner-Gruppe nun viele Rechnungen offen: Der Geheimdienst FSB hat ihn enttäuscht, weil er offenbar nicht von den Putsch-Plänen des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin informiert war (anders als der US-Geheimdienst CIA).

Wagner-Aufstand zeigt: Kaum Gegenwehr von Russlands Militär – Verteidigungsminister Schoigu angezählt

Aber auch das russische Militär, das in Rostow kaum zur Gegenwehr gegen den Putschversuch der Wagner-Gruppe in der Lage schien, wurde einmal mehr bloßgestellt. Putin erklärte am Montagabend, dass alles getan worden sei, um Blutvergießen zwischen den Prigoschins Wagner-Söldner und Russlands Armee zu verhindern. „Das hat Zeit gebraucht“, fügte er hinzu. Deshalb gab es in Russland Spekulationen, dass der schon wegen der Misserfolge in der Ukraine angezählte Verteidigungsminister Sergej Schoigu abgesetzt werden könnte. Der Ukraine gelang offenbar ein wichtiger Frontdurchbruch.

Russische Militär-Blogger vermuten, dass Putin mit dem Versprechen, Prigoschins Erzfeind Schoigu zu opfern, auch den überraschenden Rückzug des Söldner-Führers erkaufte. Der Kreml dementierte das zwar schnell: Eine Veränderung an der Spitze des Ministeriums sei kein Bestandteil des Abkommens. Um das zu unterstreichen, wurde ein 47 Sekunden langes Video ohne Ton veröffentlicht, das Schoigu angeblich bei einem Besuch im Kampfgebiet in der Ukraine zeigen soll. Doch wann und wo diese Bilder entstanden, ist unklar.

Das russische Investigativportal rucriminal.info berichtete, Schoigu sei festgesetzt worden. Demnach soll er sich „in Isolation unter der Aufsicht einer persönlichen Wache“ befinden. Hintergrund sei eine Ermittlung des FSB wegen angeblicher Korruptionsvorwürfe.

Nach Wagner-Aufstand: Wird Enger Vertrauter Prigoschins neuer Verteidigungsminister?

Andere Medien spekulieren bereits, dass Alexei Djumin, ein enger Vertrauter Prigoschins, neuer Verteidigungsminister werden soll. Er ist Gouverneur des Gebiets Tula und ein Ex-Sicherheitsoffizier Putins. Mit dieser Personalie würde Prigoschin „im Prinzip“ kontrollieren, „wer zuerst an die Ressourcen des Verteidigungsministeriums kommt“, twitterte der Militärexperte Marcus Keupp zu einem möglichen Resultat des Wagner-Aufstandes.

Doch wie unklar die künftigen Machtverhältnisse im Kreml sind, wurde von einer anderen Meldung unterstrichen, die Prigoschins Teil-Sieg widerspricht: Die russische Zeitung „Kommersant“ berichtet, dass das Strafverfahren gegen ihn wegen des Aufstands weiter laufe. Der Kreml hatte am Samstag eigentlich die Einstellung mitgeteilt. Inzwischen wurden in Belarus offenbar Feldlager für Wagner-Söldner errichtet.

Wagner-Chef Prigoschin mit Lebenszeichen: „schwerwiegende Sicherheitsprobleme in Russland“

Laut der Vereinbarung muss der 62-jährige Söldnerchef künftig in Belarus leben. Wo er sich genau aufhält, ist noch immer unklar. Allerdings meldete er sich gestern erstmals seit dem geplatzten Aufstand zu Wort.

Der Aufstand, sagte er in einer Sprachnachricht auf Telegram, habe „schwerwiegende Sicherheitsprobleme“ in Russland aufgezeigt. Zudem betonte er, dass er die russische Führung nicht habe stürzen wollen. Die Militärkolonne seiner Truppe sei 780 Kilometer in Russland vorangekommen und sei bis rund 200 Kilometer vor Moskau gekommen. Die Söldner hätten „die gesamte Militärinfrastruktur blockiert“ einschließlich Luftwaffenstützpunkten entlang der Strecke. Zivilisten hätten seine Leute unterstützt.

Letztlich sei es ihm darum gegangen, die eigene Truppe vor der Eingliederung in russische Armee zu schützen. Putin erklärte in seiner TV-Ansprache aber, die aufständischen Söldner können der russischen Armee beitreten oder „nach Belarus gehen“. Jede weitere Erpressung sei „zum Scheitern verurteilt“.