„Putin hat Xi gedemütigt“: Ex-Diplomat sieht China mit Atomwaffen-Plan brüskiert

Von: Moritz Serif

Hat Wladimir Putin Chinas Xi verärgert? Diese Ansicht vertritt ein ehemaliger US-Botschafter. Es geht mal wieder um Atomwaffen.

Moskau – Der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, hat für einiges Aufsehen gesorgt. McFaul behauptete am Sonntag (26. März), der russische Präsident Wladimir Putin habe seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gedemütigt. „Sowohl Putin als auch Lukaschenko haben Xi gedemütigt. Vergessen Sie nicht, dass Lukaschenko gerade einen schicken Staatsbesuch in China absolviert hat. Xi war gerade in Moskau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung in Peking gut ankommt“, schrieb McFaul auf Twitter.

Putin soll Xi mit Atomwaffen-Plan brüskiert haben

Anlass für die These des Diplomaten ist die geplante Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus. Putn und Xi hatten vereinbart, dass keine Nuklearsprengköpfe außerhalb ihrer nationalen Territorien stationiert werden. Mit der neuen Vereinbarung habe Wladimir Putin nun Xi brüskiert. McFaul bezog sich auch auf den kürzlichen Besuch des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in China, bei dem dieser mit Xi Jinping über den Krieg in der Ukraine diskutierte.

China, einer der wichtigsten Verbündeten Russlands, hat sich lange Zeit neutral zum Ukraine-Krieg verhalten und im Februar einen Vorschlag für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche vorgelegt. Lange Zeit hatte Peking den Einfall Russlands in die Ukraine nicht als Invasion bezeichnet. Allerdings betonte China auch immer wieder seine „grenzenlose“ Partnerschaft mit Russland.

Xis China hat sich lange neutral im Ukraine-Krieg verhalten

China fordert zwar, Souveränität und territoriale Integrität aller Länder müssten gewahrt bleiben; was genau das für die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine bedeutet, erklärt Peking hingegen nicht. Einen Rückzug der russischen Truppen forderte China bislang jedenfalls nicht explizit.

China betont auch immer wieder seine enge Partnerschaft mit Russland. Doch trotz dieser engen Beziehungen scheint Putin die gemeinsame Erklärung mit China missachtet zu haben. (mse)