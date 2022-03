Putins Mega-Yacht? Italien vor Beschlagnahmung von mysteriösem Luxus-Schiff

Von: Richard Strobl

Die 140 Meter lange Superyacht Scheherezade. (Archiv) © IMAGO / Pixsell

Die EU-Behörden machen wegen des Ukraine-Konflikts und der Sanktionen gegen Russland Jagd auf Yachten. Nun könnte Putins Schiff gefunden worden sein.

Florenz - Die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten Russland-Sanktionen treffen nicht nur das Land selbst. Hier stehen Einwohner mittlerweile zunehmend vor leeren Supermarkt-Regalen. Auch die Oligarchen - also Putins Machtzirkel - treffen die Maßnahmen hart. Unter anderem nehmen die europäischen Behörden auch die Luxus-Yachten der Russen ins Visier.

Putins Superyacht entdeckt? Italien nimmt Luxus-Schiff unter die Lupe

An der Toskana-Küste könnte den italienischen Behörden nun ein besonderer Coup gelingen. In der kleinen Stadt Marina di Carrara untersucht die Polizei aktuell eine der größten und teuersten Superyachten der Welt: Die Scheherazade. Nach Angaben der New York Times ist sie fast so lang wie ein US-Zerstörer und wird auf einen Wert von knapp 640 Millionen Euro geschätzt.

Doch das ist nicht der springende Punkt: Die Scheherazade ist die einzige der 14 Luxus-Yachten von mehr als 140 Metern Länge, deren Besitzer nicht öffentlich gemacht wurde. Es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Schiff einem reichen Russen und eben sogar Wladimir Putin höchstpersönlich gehören könnte. Gesicherte Angaben dazu fehlen allerdings. Dem Bericht nach unterzeichneten nicht nur der Auftragnehmer, sondern auch die Besatzung Geheimhaltungsverträge.

Putins Mega-Yacht? Kapitän beruft sich auf Geheimhaltungsvertrag

Genau auf diesen beruft sich nun auch der Kapitän, nachdem die italienischen Behörden das Schiff am Freitag erstmals unter die Lupe genommen hatten. Der Brite bestritt allerdings vehement, dass die Yacht Putin selbst gehöre: „Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn nie getroffen“, zitiert ihn die New York Times. Mittlerweile sah sich der Kapitän gezwungen den Behörden Unterlagen zu übergeben, die die Identität des Besitzers aufdecken. Die wollen die Informationen allerdings vertraulich behandeln. Und so bleibt das Geheimnis um den Besitzer wohl vorerst bestehen.

