Geheimdienst analysiert Putins Ziele – und sieht mögliche Risse zwischen Russland und China

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 27. Februar: Wladimir Putin im Kreml © Mikhail Metzel/Imago

Die Ukraine ist für Kremlchef Putin nur eine Etappe und das Verhältnis zu China nicht ungetrübt, meint der estnische Auslandsheimdienst.

München/Tallinn - Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin mit dem Ukraine-Krieg in Wirklichkeit? Russlands Nachbarstaat Estland gehörte früher ebenfalls zur Sowjetunion. Der estnische Auslandsgeheimdienst (EFSI) hat seinen jüngsten Sicherheitsbericht nun ganz dem Kremlchef gewidmet. Die Verfasser sind sich sicher, dass Putin bei den Russland-Ukraine-Verhandlungen deutlich mehr erbeuten will, als Moskau zugibt – und Zweifel in Bezug auf China hegt.

Moskaus Kriegsziel sei „die militärische und politische Kapitulation“ der Ukraine, heißt es in dem Bericht. Putin rechne damit, dass die „russische Durchhaltefähigkeit“ größer ist als die Widerstandsfähigkeit der Angegriffenen und schlussendlich „eine erschöpfte Ukraine“ am Verhandlungstisch sitzen werde. „Russland wähnt die Zeit an seiner Seite“ und glaube, den Gegner „an den Verhandlungstisch bomben“ zu können.

Furcht vor Übervorteilung? Putin wohl „besorgt“ über Chinas Außenpolitik

„Die Einigkeit des Westens zu zerstören“ bleibe „Russlands Hauptziel gegenüber dem Westen“, schreiben die Geheimdienstler. Putin wolle das erreichen, indem er „Koalitionen von autoritären Regimen“ formt, die der westlichen Demokratie ablehnend gegenüber stehen. „Diplomatische Kräfte werden daher in andere Regionen abgezogen.“ Der Erfolg sei bislang allerdings moderat – was die Frage nach China aufwirft.

Das Land mit Machthaber Xi Jinping hat zwar kürzlich einen 12-Punkte-„Friedensplan“ für den Konflikt vorgelegt, gilt aber weiterhin als starker Unterstützer Russlands - wenngleich eher aus Kalkül. Das dürfte wohl auch Putin wissen, der nach Einschätzung des estnischen Geheimdienstes bereits fürchtet, Russland könne von China „überholt“ werden. „Russland ist äußerst besorgt über eine Außenpolitik, in der Chinas starkes Engagement dazu geführt hat, Russlands Position in internationalen Organisationen und in Regionen, die Russland zu seiner Einflusssphäre zählt, zu untergraben“, heißt es in dem Bericht.

China-Politik „auf Kosten Russlands“? Geheimdienst gibt auch Einschätzung zu Lukaschenko

Peking habe mehr davon, Russland als Freund, denn als Feind zu haben. Außerdem könne sich die chinesische Regierung vor dem Hintergrund von Moskaus aggressiven Auftreten leichter als „faire und friedliche Macht“ inszenieren – obwohl sie gleiche Ziele verfolgt. „China stellt seine eigenen Interessen stets an erste Stelle, und obwohl der russische Überfall auf die Ukraine wahrscheinlich keine gute Nachricht für das Land war, hat es sich schnell angepasst und von den Entwicklungen profitiert, teils auch auf Kosten Russlands“, lautet das Fazit des EFSI zu den aktuellen chinesisch-russischen Beziehungen.

Und was ist mit dem anderen „Putin-Freund“, dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko? Nicht nur Kiew fürchtet, dass Belarus an der Seite Russlands in das Militärgeschehen in der Ukraine eintreten könnte. Das Land unterstütze Putin „logistisch und materiell“ bei der Invasion, „die belarussische Armee habe sich in die Gefechte aber bislang nicht eingeschaltet, „und will das auch in Zukunft nicht“, schätzt der estnische Auslandsgeheimdienst. Der öffentlich einsehbare Bericht „International Security And Estonia 2023“ (hier als Pdf in englischer Sprache) umfasst 70 Seiten. (frs)